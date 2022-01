Boccacci, Russo: un Testo (Inedito in Italiano) de La Salette sui Nostri Tempi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro poliedrico artigiano scrittore, Sergio Russo, e Rosanna Maria Boccacci, ci inviano questo articolo che offriamo alla vostra attenzione e riflessione. Buona lettura.

§§§

RITROVATE IN UN TESTO (INEDITO IN LINGUA ITALIANA) DEL MESSAGGIO DI LA SALETTE,

PAROLE CHE SEMBRANO UNA FOTOGRAFIA DI CIÒ CHE STA ACCADENDO OGGI IN ITALIA,

A CAUSA DEL “VACCINO” E DEL RELATIVO “GREENPASS”, ACCOMPAGNATE POI DA UN’ULTERIORE CONFERMA – SEMPRE PROFETICA – DI SAN PAISIOS DEL MONTE ATHOS.

“In verità, il Signore non fa cosa alcuna,

senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti.”

(Amos 3,7)

Dobbiamo davvero ringraziare il nostro comune amico, Samuele Maniscalco, per averci segnalato un testo: “Vie de Mélanie, bergère de la Salette/Vie de Mélanie Calvat, bergère de la Salette, écrite par elle-même en 1900”, in francese, in cui la stessa Mélanie Calvat appunto, la nota veggente delle Apparizioni Mariane di La Salette (Francia, 1846), ad un certo punto scrive – per l’esattezza a pagina 195 – queste profetiche parole, enigmatiche allora, ma divenute oggi notevolmente chiare ed esplicite, poiché fotografano la situazione odierna in Italia, ma non solo, dolorosamente immersa in questa pseudo-pandemia, drammatica e disumanizzante, ed ovviamente per tutti coloro che hanno ancora occhi per vedere e intelletto per ragionare.

Segue adesso il testo in questione con, tra parentesi quadre, un nostro personalissimo commento al medesimo:

«… Improvvisamente il mio spirito si trovò in una grande stanza semibuia. C’era un gran numero di signori, la maggior parte dei quali stavano scrivendo su quaderni o su fogli rossi sciolti. [Qui si accenna, abbastanza chiaramente, alle trame ordite dalla Massoneria, che suole operare nel segreto (la stanza “semibuia”) e scrive su “fogli rossi”, sia perché i suoi ordini devono essere repentinamente recepiti ed eseguiti dalle varie logge internazionali, sia perché “rosso” è il colore che contraddistingue il loro “padrone”: quell’enorme drago rosso appunto, di apocalittica memoria.] Quelli che sembravano essere i leader di questa assemblea, parevano essere ossessionati dal diavolo; [come ci è stato rivelato, da alcuni fuoriusciti della Massoneria, che ai più alti gradi della loro gerarchia vi è una esplicitazione adorazione di Lucifero] parlavano e gesticolavano freneticamente e davano ordini: una croce fu tirata giù da una parete della stanza e gettata sotto i loro piedi e rotta; [non è affatto un mistero questa loro ferocissima avversione a tutto ciò che vi è di sacro e cristiano, cattolico in particolare] si urlò: bravo! Poi arrivarono i dispacci, i pacchi postali (lei dirà, mio reverendissimo padre, che i pacchi postali esistono solo da circa venticinque anni! Ma non so se c’erano anche i dispacci a quei tempi e vidi pure le ferrovie); questi pacchi venivano consegnati ai farmacisti (designati). [Se qui si nominano, abbastanza inusualmente, dei “farmacisti”, risulta ovvio quindi, che in tali pacchi siano contenuti i pseudo-vaccini.] In questa diabolica assemblea, c’erano tre sacerdoti, uno dei quali era straniero. [La falsa Chiesa, fino ai suoi più alti vertici (con in testa il “Vescovo vestito di bianco”, quello giunto a Roma dalla “fine del mondo”, per intenderci…) ha collaborato, sin dall’inizio, a tali perversi e demoniaci piani di stermino e di depopolamento.] Lessero quello che avevano scritto nei quaderni. Oh, orrore… Anche i fogli rossi volanti furono letti, poi firmati da uno dei capi e dati in pacchetti a cinque di loro, per essere affissi all’ora stabilita, [qui ci sembra di cogliere proprio i cosiddetti “DPCM”, stranamente ma molto indicativamente, redatti quasi sempre di notte, sovente baipassando il parlamento, lecitamente eletto, ma solo formalmente rappresentativo…] poi tutto ciò scomparve. “Mio Signore e mio Dio, cosa ho visto? Mio caro Gesù, per tutta la tua Passione, per i meriti del tuo prezioso Sangue, togli dalla mia vista tante iniquità!” Dalla luce della grande presenza dell’Altissimo, sentii la Sua dolce voce dentro di me: “Figlia mia, l’assemblea che hai visto è composta da settari, che sono nemici di Dio e della Chiesa; [qui è il Signore stesso a confermare a Melanie chi veramente siano costoro, chiamandoli “settari”: i soli capaci di perpetrare scientemente tali abomini…] il loro numero aumenterà quanto più i fedeli perderanno la loro fede e trascureranno la preghiera. [Una implacabile “fotografia” dei giorni attuali, in specifico dell’Italia.] Gli uomini che scrivevano nei quaderni stavano preparando nuove leggi e nuovi codici, che soffocheranno ogni giustizia e coroneranno l’iniquità. [Idem come sopra!] I fogli sciolti sono sentenze, ordinanze che saranno affisse nelle strade e nelle piazze pubbliche. [Ulteriore conferma su questi “DPCM”, che hanno baipassato i diritti sanciti dalla Costituzione, trasformando gli odierni stati democratici in cinici e crudeli regimi dittatoriali, sebbene tuttavia mascherati sotto “guanti di velluto”, come denunciò a suo tempo san Giovanni Paolo II.] I pacchetti postali sono medicine: i farmacisti (scelti) metteranno le dosi necessarie (veleno lento o rapido) secondo il caso… [Interessante notare come le specificazioni di lento e rapido, diano ora significato alle diverse morti improvvise, così come all’apparente “non letalità” – ma soltanto per adesso! – differentemente dimostratasi fra la maggioranza delle persone, lasciatasi convincere (ma anche ricattatoriamente obbligata!) a seguito dell’inoculazione di tali sieri sperimentali. Oltre ancora, lo segnaliamo, all’espressione “secondo il caso”, ché questa spiegherebbe invece le differenti concentrazioni di principio attivo, presenti nei “vaccini”, poiché si va dall’innocua soluzione fisiologica sino alle doppie e/o triple dosi, in grado di procurare devastanti effetti avversi, più o meno subitanei, per finire a vere e proprie morti improvvise ed apparentemente inspiegabili.]»

Vi è poi un interessante articolo dell’amico e collega scrittore, Gianluca Marletta, (presente sul suo sito, al link: http://www.gianlucamarletta.it/wordpress/2022/01/san-paisios-vaccino/) in cui egli pure ci segnala che:

«Confesso che, sulle prime, anch’io ero piuttosto scettico rispetto alla presunta profezia del grande maestro spirituale ortodosso San Paisios del Monte Athos, riguardante una malattia, e un vaccino che sarebbe stato imposto come anticipazione dell’apocalittico Marchio della Bestia. Questo fino a quando non mi sono ritrovato davanti il testo in greco della profezia, pubblicata nel 1999 (addirittura 23 anni fa!) all’interno di una raccolta di scritti di Paisios. Lo stupore nasce dall’incredibile somiglianza (quasi una fotografia) della realtà attuale, assolutamente impensabile in un uomo che ha lasciato questo mondo nel 1994…

Padre Paisios del monte Athos infatti, è stata una delle figure spirituali più importanti dell’Ortodossia greca dell’ultimo secolo. Uomo di profondissima spiritualità, San Paisios è noto anche per i doni di chiaroveggenza, testimoniati da moltissime persone che hanno raccolto negli anni i suoi discorsi.

Nello specifico, la profezia sul “vaccino obbligatorio” e il suo ruolo sinistro è contenuta nel tomo dal titolo “Il risveglio spirituale”, pubblicato a Salonicco nel 1999 (in tempi assolutamente non sospetti), di cui a pagina 101 possiamo leggervi: “Poi cominceranno a uccidere anche gli umani. Hanno messo (con la tecnologia n.) un sigillo ai tonni e li stanno seguendo via satellite per vedere in che mare si trovano! Ora, appare di nuovo una malattia, per la quale trovano un vaccino che verrà reso obbligatorio e, nel farlo, gli applicheranno un sigillo. Quanta gente c’è già impressa con raggi laser, alcuni sulla fronte e altri sulla mano! In seguito, chiunque non sia timbrato con il numero 666 non potrà vendere, né comprare, né prendere in prestito od ottenere un prestito, essere nominato, ecc. Il contabile dice che con questo sistema l’Anticristo voleva prendere tutto il mondo e, se nessuno è nel sistema, non potrà lavorare, ecc. sia rosso, nero o bianco, cioè tutti. Sarà imposto da un sistema economico che controllerà l’economia mondiale, e solo coloro che hanno ricevuto il sigillo, il timbro 666, potranno commerciare.”

Il sigillo (sfraghìs) rimanda dunque al “marchio della Bestia”, di cui parla il libro dell’Apocalisse. Secondo Padre Paisios (morto 28 anni fa) questo futuro “vaccino obbligatorio” costituirà pertanto l’inizio dell’imposizione di quel marchio, senza il quale non si potrà “né comprare né vendere”.

Il testo prosegue infine affermando che questo sigillo traduce, a livello corporeo, la cifra 666dell’Anticristo. Nel contesto generale dice che, per instaurare il suo regno, l’Anticristo si servirà di una serie di applicazioni, a diversi livelli, di questo marchio, e sarà utilizzato per controllare il mondo intero, in tutti i suoi processi fondamentali. Coloro i quali porteranno questi marchi soffriranno quindi le pene descritte al capitolo 10° dell’Apocalisse, e arriveranno a masticarsi la lingua dal dolore. I “non segnati” invece, troveranno in Cristo l’aiuto.»

Che ne dite, carissimi Lettori, tutto ciò non ha forse dell’incredibile, razionalmente spiegabile solo con un intervento diretto di Dio e dei suoi Angeli, i quali desiderano avvisare i “piccoli del Signore”, coloro che Gli sono servi, devoti, amici… Non vi pare?

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

§§§

