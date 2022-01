USA, Effetti Avversi del Siero. Dati Shoccanti dall’Indagine dei Medici Militari

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante offrirvi nella mia traduzione questo articolo apparso su The Blaze, di Daniel Horowitz, che getta una luce inquietante sugli effetti avversi provocati dal siero genico sperimentale. Sono dati emersi dalle indagini fra i militari americani, con la testimonianza di tre medici che l’hanno fatto sotto giuramento di spergiuro. Oltre all’articolo trovate – per chi parla inglese – le dichiarazioni del senatore Ron Johnson, che porterà il materiale in un tribunale federale. Buona lettura e buon ascolto.

Attorney Thomas Renz reveals what multiple DoD whistleblowers have provided on the safety signals they are seeing These numbers are mind blowing! @SenRonJohnson pic.twitter.com/gs4fhwF1Po — Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 24, 2022

Dati, trasparenza e sorveglianza. Questo è ciò che è mancato al più grande esperimento sugli esseri umani di tutti i tempi durante questa pandemia. Ora, gli informatori medici militari si sono fatti avanti con quello che sostengono essere forse il set di dati più accurato e rivelatore sulla sicurezza dei vaccini che si possa trovare.

I politici e i media pro-farmaceutici sostengono che lo strumento di farmacosorveglianza del CDC “VAERS” non è abbastanza buono per innescare indagini sulle iniezioni perché chiunque può presumibilmente presentare una voce di evento avverso al vaccino. Così, tutti i segnali di sicurezza riguardanti VAERS vengono ignorati, anche se quel sistema è stato messo in atto come consolazione al pubblico per assolvere i produttori di vaccini dalla responsabilità. Bene, ora alcuni informatori militari si stanno facendo avanti per presentare dati che, se verificati, segnalerebbero preoccupazioni di sicurezza estremamente inquietanti sul vaccino che fanno sembrare i dati VAERS un gioco da ragazzi.

Lunedì, durante le cinque ore di udienza del Senatore Ron Johnson su un “COVID-19: Second Opinion”, l’avvocato dell’Ohio Thomas Renz, che rappresenta i clienti che fanno causa per l’obbligo di vaccino, ha presentato i dati di documentazione medica del DOD dal Defense Medical Epidemiology Database (DMED) che dipinge un quadro scioccante e inquietante della salute dei nostri membri del servizio nel 2021.

Secondo i militari, DMED è l’Armed Forces Health Surveillance Branch (AFHSB) “strumento basato sul web per interrogare a distanza il personale della componente attiva de-identificato e i dati sugli eventi medici contenuti nel Defense Medical Surveillance System (DMSS)”. In altre parole, contiene ogni codice di fatturazione medica ICD (Classificazione Internazionale di Malattia) per qualsiasi diagnosi medica nell’esercito presentata per la certificazione dell’assicurazione medica durante un dato periodo di tempo. Tre medici militari hanno presentato i dati interrogati a Renz che mostrano un picco scioccante e improvviso in quasi tutti i codici ICD per le lesioni comuni da vaccino nel 2021.

In una dichiarazione sotto pena di spergiuro che Renz ha intenzione di usare in tribunale federale, i dottori Samuel Sigoloff, Peter Chambers e Theresa Long – tre medici militari – hanno rivelato che c’è stato un aumento del 300% dei codici DMED registrati per aborti nell’esercito nel 2021 rispetto alla media di cinque anni. La media quinquennale era di 1.499 codici per aborti spontanei all’anno. Durante i primi 10 mesi del 2021, sono stati 4.182. Come mi ha spiegato Renz in un’intervista con The Blaze, questi medici hanno consultato i numeri di centinaia di codici dal 2016 al 2020 per stabilire una media quinquennale di base. Questi codici erano generalmente per disturbi e lesioni che la letteratura medica ha stabilito essere potenziali effetti avversi dei vaccini.

Renz mi ha detto che i numeri tendevano ad essere notevolmente simili in tutti quegli anni precedenti, anche nel 2020, che era il primo anno della pandemia ma prima che i vaccini fossero distribuiti. Ma poi nel 2021, i numeri sono saliti alle stelle, e i dati del 2021 non includono nemmeno i mesi di novembre e dicembre. Per esempio, alcuni funzionari della sanità pubblica ipotizzano che COVID stesso metta le donne a più alto rischio di aborti. Ma il numero di codici di aborto registrati nel 2020 era in realtà leggermente inferiore alla media quinquennale

(1,477). Tuttavia, non erano drasticamente al di sotto della media in nessuna categoria in modo che si possa suggerire che rifletta la diminuzione delle visite mediche legate all’isolamento, che in qualche modo ha portato ad un aumento delle diagnosi 2021.

Il database ha tutti i codici ICD sia per le visite ospedaliere militari che per quelle ambulatoriali. I dati presentati da Renz finora sono tutti dalla query di dati di diagnosi ambulatoriali.

A parte il picco delle diagnosi di aborto (codice ICD O03 per aborti spontanei), c’è stato un aumento di quasi il 300% delle diagnosi di cancro (da una media quinquennale di 38.700 all’anno a 114.645 nei primi 11 mesi del 2021). C’è stato anche un aumento del 1.000% dei codici di diagnosi per problemi neurologici, che sono passati da una media di base di 82.000 a 863.000!

Alcuni altri numeri che non ha menzionato all’udienza ma che mi ha dato nell’intervista sono i seguenti:

infarto del miocardio -269% di aumento

Paralisi di Bell – aumento del 291 %

malformazioni congenite (per i figli del personale militare) – aumento del 156%

infertilità femminile – aumento del 471 %

embolie polmonari – aumento del 467 %

Tutti questi numeri sono tra le visite ambulatoriali perché quelle sono dove si verifica il gran numero di diagnosi nei militari. Tuttavia, Renz ha detto che gli aumenti sono stati indicati anche nei pazienti ospedalizzati. Ho visto una delle dichiarazioni giurate di uno dei medici militari, e afferma quanto segue: “È mia opinione professionale che i maggiori aumenti di casi di aborti, cancri e malattie sopra discussi siano dovuti alle “vaccinazioni” COVID-19″.

Secondo Renz, è stata la reale esperienza clinica dei tre medici nominati e di diversi medici senza nome che li ha portati a indagare sulla DMED, e le loro scoperte riflettevano la loro esperienza nel trattare pazienti con disturbi estremamente insoliti per i giovani soldati sani, dopo il lancio dei vaccini.

Ho parlato con uno degli informatori che attesta di essere gravemente preoccupato nel vedere giovani soldati con improvvisi tumori metastatici, malattie autoimmuni e disturbi cardiaci e circolatori che hanno causato a molti soldati di abbandonare i vari programmi di formazione. “Questi medici erano motivati ad esplorare i dati DMED a causa del numero di aumenti di casi che stavano vedendo empiricamente”, ha detto l’informatore, che ha servito nell’esercito per molti anni. “Alcuni medici in tutta la forza (tutti i rami) sono stati intimiditi dai comandi per non eseguire l’intero spettro di test e aderire ai regolamenti, che implicitamente dirigono i workup completi per le reazioni avverse alla vaccinazione EUA. Sarà necessario che altri medici militari si facciano avanti e condividano le loro esperienze per accertare pienamente l’enormità di queste accuse e per avviare un’indagine nella misura più completa”.

Renz sostiene di avere un video con due testimoni che mostra l’intero processo di download di questi dati dal database ed è pronto a presentarlo in tribunale. Mi ha anche detto che questa è solo “la punta dell’iceberg”, poiché i codici sono aumentati esponenzialmente in numerose altre categorie di diagnosi. Renz ha detto che il suo foglio di calcolo, che include oltre 100 codici medici

categorie di diagnosi, è stato condiviso con il senatore Johnson e il suo staff prima dell’udienza di lunedì.

È importante notare che questi numeri non rappresentano il numero di singole persone con diagnosi di vari disturbi, ma il numero di codici di diagnosi utilizzati in totale in un dato momento. Per esempio, qualcuno che ha un ictus sta ovviamente andando ad accumulare numerosi codici ICD neurologici nel corso di un anno con più visite ambulatoriali e ospedaliere. Tuttavia, il confronto alla pari dei cinque anni precedenti mostra chiaramente un picco inequivocabile di disturbi.

Se questi numeri sono verificati nei prossimi casi giudiziari, allora, a meno di qualche massiccia frode assicurativa militare o bizzarro errore nel sistema, si dipinge potenzialmente un quadro scioccante di preoccupazioni per la sicurezza dei vaccini che indicherebbe che non solo i segnali di sicurezza VAERS erano qualcosa che avrebbe dovuto immediatamente essere seguito, ma sono affetti da triste sotto dichiarazione. I militari sono una popolazione definita, limitata e strettamente controllata e monitorata. Sono anche in gran parte giovani e sani. Se le accuse di problemi neurologici, cardiaci e di cancro che circondano i vaccini sono effettivamente vere, i militari sarebbero il luogo più rivelatore per scoprirlo, e i loro dati sono i più affidabili e indiscutibili.

Il DMED è letteralmente un programma di sorveglianza epidemiologica progettato con l’esplicito scopo di rilevare picchi di malattie e lesioni per assicurarsi che i militari siano pronti al combattimento. Riguarda la sicurezza nazionale ancor più della salute pubblica. Perché l’esercito non avrebbe dovuto fare una soffiata e avvertire subito il CDC di questi dati? Sul sito web del sistema sanitario militare, la Armed Forces Health Surveillance Division (AFHSD) è descritta come “la risorsa epidemiologica centrale per le forze armate degli Stati Uniti, che conduce la sorveglianza medica per proteggere coloro che servono la nostra nazione in uniforme e gli alleati che sono critici per i nostri interessi di sicurezza nazionale”.

Come hanno potuto i segnali di sorveglianza lampeggianti e lampanti di una vita essere ignorati dalla Defense Health Agency (DHA), e come non è stato trasmesso al pubblico in generale? La domanda è perché gli analisti della salute pubblica militare non hanno comunicato con i medici militari sui picchi scioccanti di diagnosi di quest’anno e perché non hanno fatto uscire nessuna analisi che lo spieghi.

Da parte sua, il senatore Ron Johnson ha detto all’udienza di lunedì che ha messo il DOD sull’avviso che è meglio non cancellare nessuno dei dati. “Il Dipartimento della Difesa, l’amministrazione Biden è avvisata che devono preservare questi record e questo deve essere indagato”, ha detto Johnson. Renz ha testimoniato all’udienza che alcuni dei dati sulla miocardite sono scivolati all’indietro da quando i medici li hanno originariamente scaricati l’anno scorso.

Anche se in qualche modo questi aumenti sconvolgenti non hanno nulla a che fare con i vaccini, non è importante che il nostro governo indaghi su quello che sembra essere un declino catastrofico nella salute della nostra forza combattente in servizio attivo? Dopo tutto, i dati DMED sono stati progettati proprio per questo scopo. “Una persona può fare una ricerca solo su questi dati”, ha detto uno degli informatori con cui ho parlato. “È stato progettato proprio per questo scopo. La quantità di punti di dati che si potrebbero interrogare è quasi illimitata”.

La linea di fondo secondo Renz è che l’onere della prova è sul governo, non sul personale militare e sui cittadini costretti a fare le iniezioni. Se i produttori sono esenti da responsabilità per la coercizione del governo a usare il loro prodotto, e gli unici dati di sicurezza farmacologica che abbiamo sono completamente ignorati, allora dov’è il ricorso della gente per rimediare ai problemi di sicurezza? Secondo l’opinione del procuratore dell’Ohio, se le iniezioni sono sicure ed efficaci, allora il Pentagono non dovrebbe avere problemi a spiegare la fonte di questi aumenti giganteschi nei casi di numerose malattie. La trasparenza è la cura più potente di una pandemia di segretezza.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: effetti avversi, horowitz, vaccini



Categoria: covid