Monseñor Ics comenta una entrevista sobre el “Caso Ratzinger” en Múnich

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, monseñor ICS nos ofrece esta reflexión sobre la entrevista que Aldo Cazzullo, del Corriere della Sera, publicó el domingo por la mañana con monseñor Camisasca sobre los ataques a Joseph Ratzinger cuando era titular de la diócesis de Múnich. Buena lectura.

§§§

Querido Tosatti, hace algún tiempo un obispo católico amigo mío me comentaba lo mucho que la Iglesia ha tendido en los últimos tiempos a confundir la prudencia con la cobardía.

Diría que un ejemplo de esta dolorosa constatación se encuentra en la entrevista concedida al diario Corriere por monseñor Massimo Camisasca, ex obispo de Reggio Emilia (al que el papa Francisco no prorrogó los dos años requeridos y fue sustituido por monseñor Giacomo Morandi). Monseñor Camisasca se había distinguido recientemente en los medios de comunicación por haber demostrado su capacidad de pasar muy rápidamente de una posición paternalmente crítica con la comunidad LGTB de Reggio Emilia a otra paternalmente favorable a la misma, participando incluso en la vigilia contra la homofobia (haciendo saltar sobre la silla a medio mundo católico de Reggio).

En la entrevista de Cazzullo, aparecida hoy (ayer para los que la lean) en el diario Corriere, y de la que resumo a continuación algunos puntos interesantes, monseñor Camisasca declara que quiere defender a Benedicto XVI de las muy recientes acusaciones de haber encubierto casos de pedofilia cuando era arzobispo de Múnich en Bavaria, pero además de hacerlo mal, parece haber tenido como verdadero objetivo de congraciarse con el papa Francisco, ya que lo disculpa y lo exalta.

El título de la entrevista: <¿Mons Camisasca “el Informe sobre la pedofilia? Una maniobra contra Ratzinger, por este motivo”>.

A la pregunta de Cazzullo sobre lo que ocurre, Camisasca respondió: “Es una maniobra contra Ratzinger y viene del interior de la Iglesia”.

Madre mía, pensé, qué valiente es Camisasca, ahora quizás cuente las tramas con las que elementos de cierta orden religiosa intentan anticipar algunas reacciones previsibles a las propuestas de ciertos teólogos jesuitas autorizados sobre el aborto y la eutanasia. Quizás sean los mismos elementos que están pensando en obstruir un próximo proceso de beatificación de Benedicto XVI. Y tal vez sean los mismos elementos que esperan confundir algún otro escándalo, similar al que Monseñor Viganò viene hablando desde hace tiempo. Sigamos adelante.

En la siguiente pregunta referida al papel que podría haber tenido Bergoglio, Cazzullo pregunta: “¿Y el papa Francisco?”. Camisasca responde: “ha continuado esta línea (de Ratzinger) con numerosas intervenciones, etc.”. ¿De verdad?

Prosigue Cazzullo: “¿Por qué esta furia contra Ratzinger?”. Camisasca responde: “La única razón me parece la intolerancia de los sectores liberales de la Iglesia y de la sociedad…”. Pregunta: “¿Cuáles son los sectores liberales?”. Respuesta: “los que se reflejan en la derivación del sínodo alemán…”. ¡Mamma mia! ¿El cardenal Marx es tan fuerte?

Cazzullo finge no haber entendido y astutamente pregunta: “¿Cuál es el rol del papa Francisco en todo esto?”. La respuesta de Camisasca, clarificadora de la entrevista y de la promesa incumplida de dar explicaciones: “Absolutamente ninguno. No hay ningún complot del papa Francisco contra Ratzinger. Francisco tiene una estima profunda y afecto por su predecesor”. En este punto, me acordé de mi querido amigo el obispo Luigi Negri…

Domanda raffinata, semi conclusiva, di Cazzullo, una specie di regalo-tranello per far abboccare il pesciolone e trarlo nelle reti della riposta ambigua: “Come sarà ricordato Bergoglio”? (mai una domanda così è stata fatta se non concordata, al fine di poter dare un messaggio).

La pregunta refinada y semi concluyente de Cazzullo, una especie de truco-regalo para cebar al pez gordo y atraerlo a las redes de la respuesta ambigua: “¿Cómo será recordado Bergoglio?” (nunca se ha planteado una pregunta de este tipo si no se ha acordado, para poder dar un mensaje).

La respuesta de Camisasca: “Como un Papa que llamó a toda la Iglesia a tomar conciencia de ser una minoría, pero activa, escuchando el grito de los pobres, de los marginados, de las personas de toda condición a las que sólo Cristo puede responder…”.

¿Quién habría respondido así?

¿Habría respondido así Monseñor Luigi Negri, también obispo y también alumno de Giussani?

Publicado originalmente en italiano el 24 de enero de 2022, en in https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/24/mons-ics-commenta- unintervista-sul-caso- ratzinger-a-monaco/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

