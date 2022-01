Iniziativa Italia Prega. Il Rosario, Ogni Mercoledì, alle 19.00.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, nei tempi certamente non lieti che stiamo vivendo e subendo mi sembra interessante condividere con voi questo messaggio, e questa iniziativa. Buona lettura, condivisione e preghiera.

§§§

Gentile signor Marco Tosatti,

grazie per aver accettato di contribuire alla diffusione della preghiera del Rosario!

L’idea è nata in Austria e fu il signore Louis-Pierre Laroche che alla fine di novembre decise di fondare un gruppo su Telegram ( https://t.me/oesterreichbetet ) per organizzare la recita pubblica del rosario in tutte le città austriache, ogni mercoledì sera.

L’azione si allargò quasi subito anche in Germania e Svizzera e poco dopo, il tardo pomeriggio del 6 dicembre, si decise di creare l’iniziativa anche per l’Italia. Al momento il gruppo si sta avvicinando ai 3000 partecipanti, ma cosa molto più importante, nell’ultima settima sono stati pregati ben oltre 100 Rosari pubblici!

Tutte le informazioni sono facilmente disponibili su Telegram e sul sito:

Telegram: htt ps://t.me/italiaprega

Si to web: www.it aliaprega.info

Fun ziona in modo molto semplice:

Controlla la mappa sul sito (www.itali aprega.info)

Se ancora non c’è in zona, registra il nuovo appuntamento di preghiera.

Prega il Rosario

Penso che il Rosario sia l’ultima àncora che il cielo abbia dato al mondo. Perciò l’unico scopo dell’iniziativa “Italia prega” è raccogliere e pubblicare gli appuntamenti di preghiera pubblica del rosario degli Italiani. Con la preghiera pubblica del rosario vogliamo supplicare la Madonna di aiutare l’Italia e gli italiani in questo periodo così difficile. Così preghiamo PER la pace e la libertà nella nostra società, PER il popolo, PER i governanti, PER il regno di nostro Signore Gesù Cristo nella nostra società. Contemporaneamente preghiamo anche PER la libertà della Chiesa, PER il clero, PER i vescovi, PER il papa.

Mi fa molto piacere e la ringrazio vivamente che lei sia disposto ad aiutare a spargere la voce e invitare le persone ad invocare tutti insieme la Madonna di salvare l’Italia, l’Europa, il mondo.

In allegato mando il volantino in formato PDF che descrive brevemente l’iniziativa e contiene i collegamenti al gruppo Telegram e al sito web.

Per qualsiasi domanda mi può sempre raggiungere via mail o telefono.

Grazie mille per il suo importante lavoro.

La Madonna la benedica.

Josef Stolz

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: italia prega, rosario



Categoria: Generale