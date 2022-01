La traición de los hombres de Iglesia frente a la dictadura sanitaria

A continuación. nuestra traducción del artículo publicado por Maike Hickson en Life Site News:

El cardenal Christoph Schönborn de Viena ha despedido al capellán de las fuerzas policiales austriacas por manifestar públicamente su oposición al reciente mandato de vacunación universal impuesto por el gobierno austriaco.

El capellán de la policía fue informado de su despido el miércoles en una carta escrita por Schönborn, quien es conocido por sus puntos de vista liberales y pro-LGBT.

Una copia de la carta ha circulado por Twitter y fue publicada por el activista católico Alexander Tschugguel.

El diácono Uwe Eglau era capellán de toda la policía austriaca y fue uno de los firmantes de una carta abierta al ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner, pidiéndole que retirara los planes de vacunación obligatoria universal.

Eglau participó en una protesta y una manifestación contra la vacunación obligatoria que tuvo lugar el 15 de enero.

En esa ocasión, el capellán subió al escenario y comparó la situación política actual de Austria con la de la Alemania nazi cuando dijo que estaba dispuesto a “seguir los pasos de Franz Jägerstätter”, un objetor de conciencia austriaco que fue ejecutado en 1943 por negarse a luchar por la Alemania nazi. El Papa Benedicto XVI lo beatificó en 2007.

Schönborn explicó que el motivo del despido fue la denuncia pública de Eglau de las medidas impuestas por el gobierno austriaco en respuesta a la crisis de la COVID.

***

A continuación, encontrarán la respuesta que el profesor Mauro Cozzoli dio a Quotidiano Sanità, a la pregunta de si en caso de necesidad es justo o no preferir a las personas vacunadas a las que no lo están. No quiero hacer comentarios. Pero me pregunto por qué la misma regla no debería aplicarse a los consumidores de tabaco (“Quien fuma también te envenena”), a los drogadictos (la categoría es muy vulnerable al Sida, y ciertamente ha sido un instrumento de difusión) o en general (la alimentación de los obesos, por ejemplo) de aquéllos que no cuidan su salud y su cuerpo. ¿Este camino indicado por el prelado no es un camino peligrosamente resbaladizo?

Publicado originalmente el 23 de enero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/23/il-tradimento- degli-uomini-di-chiesa- davanti-alla-dittatura- sanitaria/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino