¿Quién quiere ensuciar al papa Benedicto XVI?

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, ofrezco a su atención este breve artículo publicado por Don Francesco D’Erasmo, a quien ustedes conocen bien, un artículo breve pero apasionado, una moción de afecto, estima y confianza, en defensa de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Buena lectura y meditación.

§§§

“El Señor nos ha dicho que la Iglesia siempre estaría sufriendo, de diferentes maneras, hasta el fin del mundo. Lo importante es que el mensaje, la respuesta de Fátima, no va básicamente a las devociones particulares, sino precisamente a la respuesta fundamental, es decir, a la conversión permanente, la penitencia, la oración y las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Así vemos aquí la verdadera y fundamental respuesta que la Iglesia debe dar, que nosotros, cada uno de nosotros, debemos dar en esta situación. En cuanto a las novedades que podemos descubrir hoy en este mensaje, está también el hecho de que no sólo los ataques al Papa y a la Iglesia vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia vienen precisamente del interior de la Iglesia, del pecado que existe en ella. Esto también se ha sabido siempre, pero hoy lo vemos de una manera verdaderamente aterradora: que la más grande persecución de la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado dentro de la Iglesia y que, por tanto, la Iglesia tiene una profunda necesidad de reaprender la penitencia, de aceptar la purificación, de aprender por una parte el perdón, pero también la necesidad de justicia. El perdón no sustituye a la justicia. En una palabra, necesitamos reaprender precisamente esto que es lo esencial: la conversión, la oración, la penitencia y las virtudes teologales. Así respondemos, somos realistas al esperar que siempre el mal ataca, ataca desde dentro y desde fuera, pero que siempre las fuerzas del bien están también presentes y que, al final, el Señor es más fuerte que el mal, y para nosotros la Virgen es la garantía visible y maternal de la bondad de Dios, que es siempre la última palabra en la historia”.

Benedicto XVI, Entrevista con periodistas durante el vuelo a Portugal, 11 de mayo de 2010

Hasta hace algún tiempo se podía encontrar fácilmente el vídeo de esta entrevista en el sitio web de la Santa Sede y en otros sitios web. Quién sabe por qué ahora sólo se puede encontrar un enlace cortado (https://m.youtube.com/watch? v=BfIUVzpGZ_s), en una toma en la que sólo se ve la cara del Papa, mientras que en las otras se veían también otros rostros, y las reacciones a sus palabras.

Los enemigos de la Iglesia que la persiguen desde dentro, son también los que ahora, sin vergüenza, golpean al Papa para golpear a la Iglesia, dándose cuenta plenamente de lo que él había dicho.

Ya que evidentemente es un buen profeta, recuerden siempre que el perdón no sustituye a la justicia. No quedarán sin un castigo justo. La Virgen garantiza que la última palabra es la de Dios, que hace el bien. ¡Y, por tanto, también la justicia!

Ya que luego golpean con una mentira, sepan que de su misma palabra saldrá su condena.

El que a espada hiere por la espada perece.

Seguiamo con amore l’esempio glorioso di Papa Benedetto. Come Gesù vittima di complotto, come Gesù calunniato. Gesù ha detto che chi lo vuole seguire deve soffrire lo stesso che ha sofferto Lui. Se voi foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma voi non siete del mondo, per questo il mondo vi odia.

Grazie Santo Padre!

Sigamos con amor el ejemplo glorioso del papa Benedicto. Como Jesús víctima de una conspiración, como Jesús calumniado. Jesús ha dicho que quien quiera seguirlo debe sufrir lo mismo que Él sufrió. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, por eso el mundo los odia.

¡Gracias Santo Padre!

Francesco d’Erasmo, sacerdote católico

Tarquinia, 23 de enero de 2022

Publicado el 23 de enero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/23/chi-vuole-sporcare- papa-benedetto-xvi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

