Mons. Ics Commenta un’Intervista sul “Caso Ratzinger” a Monaco.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriale, mons. ICS ci offre questa riflessione sull’intervista che Aldo Cazzullo, del Corriere della Sera, ha pubblicato domenica mattina con mons. Camisasca sugli attacchi a Joseph Ratzinger quando era titolare della diocesi di Monaco. Buona lettura.

Caro Tosatti, qualche tempo fa un amico vescovo cattolico, mi commmentava quanto nella chiesa si tenda negli ultimi tempi, a confondere la prudenza con la viltà.

Direi che un esempio di questa sofferente constatazione sta nella intervista, rilasciata al Corriere, di mons. Massimo Camisasca, ex Vescovo di Reggio Emilia (non prorogato per i due anni rituali da Papa Francesco e sostituito da mons. Giacomo Morandi ).Mons Camisasca si era recentemente distinto mediaticamente per aver dimostrato di saper passare rapidissimamente da una posizione paternamente critica verso la comunità LGBT di Reggio Emilia a paternamente favorevole alla stessa, partecipando persino alla veglia antiomofobia. (Facendo saltare sulla sedia mezzo mondo cattolico reggiano).

Nell’intervista di Cazzullo, che appare oggi (ieri per chi legge, N.d.R.) sul Corriere e di cui sintetizzerò di seguito qualche punto interessante, mons. Camisasca dichiara di voler difendere Benedetto XVI dalle accuse recentissime di aver coperto casi di pedofilia quando era Arcivescovo a Monaco di Baviera, ma oltre a farlo male, appare avere avuto come vero obiettivo quello di ingraziarsi Papa Fancesco, visto che lo discolpa ed esalta.

Il titolo della intervista:< Mons Camisasca “il Report sulla pedofilia? Una manovra contro Ratzinger, ecco perché”>.

A domanda di Cazzullo su che sta succedendo, Camisasca risponde: “E’ una manovra contro Ratzinger e viene da dentro la chiesa”.

Accipicchia, mi son detto, che coraggio Camisasca, ora magari racconterà le trame con cui elementi di un certo ordine religioso stanno cercando di anticipare alcune prevedibili reazioni alle proposte di taluni autorevoli teologi gesuiti su aborto e eutanasia. Magari si tratta degli stessi elementi che pensano di ostacolare un prossimo processo di beatificazione di Benedetto XVI. E forse si tratta degli stessi elementi che sperano di riuscire a confondere qualche altro scandaletto, assimilabile, di cui parla mons. Viganò da tempo. Andiamo avanti.

Nella domanda successiva riferita al ruolo che avrebbe potuto avere Bergoglio, Cazzullo chiede: “E Papa Francesco”? Risponde Camisasca: “ha continuato questa linea (di Ratzinger) con numerosi interventi, etc”. Davvero?

Prosegue Cazzullo: “perché questo accanimento contro Ratzinger”? Risponde Camisasca:” L’unica ragione mi sembra la insofferenza dei settori liberal della chiesa e della società…” Domanda: “Quali sono i settori liberal”? Risposta: “coloro che si rispecchiano nella deriva del sinodo tedesco..”. Mamma mia! Il card. Marx è così forte?

Cazzullo fa finta di non aver capito e domanda astutamente conferma: “Quale è il ruolo di Papa Francesco in tutto ciò”? Risposta di Camisasca, chiarificatrice della intervista e della promessa non mantenuta di dare spiegazioni: “Assolutamente nessuno. Non c’è nessuna trama di Papa Francesco contro Ratzinger. Francesco ha una profonda stima e affetto per il suo predecessore”. A questo punto, mi son ricordato del mio caro amico Mons. Luigi Negri…

Domanda raffinata, semi conclusiva, di Cazzullo, una specie di regalo-tranello per far abboccare il pesciolone e trarlo nelle reti della riposta ambigua: “Come sarà ricordato Bergoglio”? (mai una domanda così è stata fatta se non concordata, al fine di poter dare un messaggio).

Risposta di Camisasca: “Come un Papa che ha richiamato tutta la chiesa a prendere coscienza di essere una minoranza, ma attiva, in ascolto dell’urlo dei poveri, emarginati, degli uomini di ogni condizione a cui solo Cristo può rispondere…”.

Chi mai avrebbe risposto così?

Mons. Luigi Negri, anche lui vescovo e anche lui allievo di Giussani, avrebbe risposto, secondo voi cosi?

