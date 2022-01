IL BMJ: Fare Chiarezza sul Siero, Adesso. Pubblicare di Dati Grezzi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qui sotto trovate, nella nostra traduzione il testo di un importante editoriale del British Medical Journal, una rivista di grande autorevolezza mondiale. In esso si denuncia il comportamento delle grandi aziende farmaceutiche che nascondo i dati relativi ai cosiddetti vaccini, impedendo agli scienziati, agli organismi di controllo e alle rivista scientifiche la valutazione dei farmaci che vengono inoculati a milioni di persone, e come vediamo nel nostro sciagurato Paese, in maniera coercitiva. Mentre si moltiplicano morti e effetti avversi, anche molto gravi, in concomitanza con l’inoculazione del siero, come dice BMJ “Abbiamo bisogno di una completa trasparenza dei dati per tutti gli studi, ne abbiamo bisogno nell’interesse pubblico, e ne abbiamo bisogno ora”.

Sulle pagine di The BMJ una decina di anni fa, nel mezzo di un’altra pandemia, venne alla luce che i governi di tutto il mondo avevano speso miliardi per fare scorte di antivirali per l’influenza che non avevano dimostrato di ridurre il rischio di complicazioni, ricoveri ospedalieri o morte. La maggior parte degli studi che hanno sostenuto l’approvazione normativa e la costituzione di scorte governative di oseltamivir (Tamiflu) sono stati sponsorizzati dal produttore; la maggior parte non sono stati pubblicati, quelli che sono stati pubblicati sono stati scritti da scrittori fantasma pagati dal produttore, le persone elencate come autori principali non avevano accesso ai dati grezzi, e agli accademici che hanno richiesto l’accesso ai dati per analisi indipendenti sono stati negati.

La saga del Tamiflu ha inaugurato un decennio di attenzione senza precedenti all’importanza della condivisione dei dati degli studi clinici. Le battaglie pubbliche per i dati delle aziende farmaceutiche, le campagne di trasparenza con migliaia di firme, i requisiti di condivisione dei dati delle riviste rafforzati, gli impegni espliciti delle aziende a condividere i dati, i nuovi portali web di accesso ai dati, e le politiche di trasparenza di riferimento dei regolatori dei medicinali hanno promesso una nuova era nella trasparenza dei dati.

Sono stati fatti dei progressi, ma chiaramente non abbastanza. Gli errori dell’ultima pandemia si stanno ripetendo. La memoria è corta. Oggi, nonostante il lancio globale di vaccini e trattamenti per il covid-19, i dati anonimizzati a livello dei partecipanti che sono alla base delle sperimentazioni di questi nuovi prodotti rimangono inaccessibili ai medici, ai ricercatori e al pubblico – e probabilmente rimarranno tali per gli anni a venire. Questo è moralmente indifendibile per tutte le sperimentazioni, ma specialmente per quelle che riguardano importanti interventi di salute pubblica.

Ritardo inaccettabile

La sperimentazione del vaccino covid della Pfizer è stata finanziata dall’azienda e progettata, condotta, analizzata e redatta da dipendenti della Pfizer. L’azienda e le organizzazioni di ricerca a contratto che hanno condotto lo studio detengono tutti i dati. E Pfizer ha indicato che non comincerà ad accogliere le richieste di dati dello studio fino al maggio 2025, 24 mesi dopo la data di completamento dello studio primario, che è elencato su ClinicalTrials.gov come 15 maggio 2023 (NCT04368728).

La mancanza di accesso ai dati è coerente tra i produttori di vaccini.16 Moderna dice che i dati “potrebbero essere disponibili … con la pubblicazione dei risultati finali dello studio nel 2022. ” I set di dati saranno disponibili “su richiesta e soggetti a revisione una volta completato lo studio”, che ha una data di completamento primaria stimata al 27 ottobre 2022 (NCT04470427).

A partire dal 31 dicembre 2021, AstraZeneca potrebbe essere pronta a prendere in considerazione le richieste di dati da diversi dei suoi grandi studi di fase III. Ma ottenere effettivamente i dati potrebbe essere un processo lento. Come spiega il suo sito web, “le tempistiche variano a seconda della richiesta e possono richiedere fino a un anno dalla presentazione completa della richiesta stessa”.

I dati di base per le terapie covid-19 sono altrettanto difficili da trovare. I rapporti pubblicati sulla sperimentazione di fase III della Regeneron della sua terapia a base di anticorpi monoclonali REGEN-COV dichiarano apertamente che i dati a livello dei partecipanti non saranno resi disponibili ad altri. Se il farmaco dovesse essere approvato (e non solo autorizzato in caso di emergenza), la condivisione “sarà considerata”. Per il remdesivir, gli US National Institutes of Health, che hanno finanziato la sperimentazione, hanno creato un nuovo portale per condividere i dati (https://accessclinicaldata.niaid.nih.gov/), ma il set di dati offerto è limitato. Un documento di accompagnamento spiega: “Il set di dati longitudinali contiene solo un piccolo sottoinsieme degli obiettivi del protocollo e del piano di analisi statistica”.

Ci rimangono le pubblicazioni ma nessun accesso ai dati sottostanti su richiesta ragionevole. Questo è preoccupante per i partecipanti al trial, i ricercatori, i clinici, i redattori delle riviste, i politici e il pubblico. Le riviste che hanno pubblicato questi studi primari possono sostenere che si sono trovati di fronte a un dilemma imbarazzante, presi tra il rendere i risultati riassuntivi disponibili rapidamente e il sostenere i migliori valori etici che sostengono il tempestivo accesso ai dati sottostanti. Dal nostro punto di vista, non c’è alcun dilemma; i dati anonimizzati dei singoli partecipanti agli studi clinici devono essere resi disponibili per un esame indipendente.

I redattori di riviste, i revisori sistematici e gli autori di linee guida di pratica clinica generalmente ottengono poco oltre la pubblicazione su una rivista, ma le agenzie di regolamentazione ricevono dati molto più granulari come parte del processo di revisione normativa. Nelle parole dell’ex direttore esecutivo e senior medical officer dell’Agenzia Europea del Farmaco, “fare affidamento solo sulle pubblicazioni degli studi clinici nelle riviste scientifiche come base delle decisioni sanitarie non è una buona idea … Le autorità di regolamentazione dei farmaci sono consapevoli di questa limitazione da molto tempo e ottengono e valutano abitualmente la documentazione completa (piuttosto che solo le pubblicazioni)”.

Tra le autorità di regolamentazione, si ritiene che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti riceva la maggior parte dei dati grezzi, ma non li rilasci in modo proattivo. Dopo una richiesta di libertà d’informazione all’agenzia per i dati sui vaccini della Pfizer, la FDA ha offerto di rilasciare 500 pagine al mese, un processo che avrebbe richiesto decenni per essere completato, sostenendo in tribunale che rilasciare pubblicamente i dati era lento a causa della necessità di redigere prima le informazioni sensibili. Questo mese, tuttavia, un giudice ha respinto l’offerta della FDA e ha ordinato che i dati siano rilasciati al ritmo di 55.000 pagine al mese. I dati devono essere resi disponibili sul sito web dell’organizzazione richiedente (phmpt.org).

Nel rilasciare migliaia di pagine di documenti di studi clinici, Health Canada e l’EMA hanno anche fornito un grado di trasparenza che merita un riconoscimento. Fino a poco tempo fa, tuttavia, i dati sono rimasti di utilità limitata, con copiose riduzioni volte a proteggere la cecità degli studi. Ma i rapporti degli studi con un minor numero di riduzioni sono disponibili da Settembre 2021, e le appendici mancanti possono essere accessibili attraverso richieste di libertà di informazione.

Anche così, chiunque cerchi i set di dati a livello dei partecipanti potrebbe rimanere deluso perché Health Canada e l’EMA non ricevono o analizzano questi dati, e resta da vedere come la FDA risponde all’ordine del tribunale. Inoltre, la FDA sta producendo dati solo per il vaccino della Pfizer; i dati degli altri produttori non possono essere richiesti finché i vaccini non sono approvati, cosa che i vaccini Moderna e Johnson & Johnson non sono. L’industria, che detiene i dati grezzi, non è legalmente obbligata ad onorare le richieste di accesso dei ricercatori indipendenti.

Come la FDA, e a differenza delle sue controparti canadesi ed europee, l’ente regolatore del Regno Unito – la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – non rilascia proattivamente i documenti degli studi clinici, e ha anche smesso di pubblicare sul suo sito web le informazioni rilasciate in risposta alle richieste di libertà di informazione.

Trasparenza e fiducia

Oltre all’accesso ai dati sottostanti, è essenziale un processo decisionale trasparente. I regolatori e gli organismi di salute pubblica potrebbero rilasciare dettagli come il motivo per cui i test sui vaccini non sono stati progettati per testare l’efficacia contro l’infezione e la diffusione della SARS-CoV-2. Se i regolatori avessero insistito su questo risultato, i paesi avrebbero saputo prima dell’effetto dei vaccini sulla trasmissione e avrebbero potuto pianificare di conseguenza.

Big Pharma è l’industria di cui ci si fida meno. Almeno tre delle molte aziende che producono vaccini contro il covid-19 hanno ottenuto in passato accordi penali e civili che sono costati loro miliardi di dollari. Una si è dichiarata colpevole di frode. Altre aziende non hanno precedenti pre-covid. Ora la pandemia di covid ha coniato molti nuovi miliardari del settore farmaceutico, e i produttori di vaccini hanno riportato decine di miliardi di entrate.

Il BMJ sostiene le politiche di vaccinazione basate su prove solide. Mentre il lancio globale del vaccino continua, non può essere giustificabile o nell’interesse dei pazienti e del pubblico che ci venga lasciata solo la fiducia “nel sistema”, con la lontana speranza che i dati sottostanti possano diventare disponibili per un esame indipendente in qualche momento del futuro. Lo stesso vale per i trattamenti per il covid-19. La trasparenza è la chiave per costruire la fiducia e un percorso importante per rispondere alle domande legittime della gente sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini e dei trattamenti e sulle politiche cliniche e di salute pubblica stabilite per il loro uso.

Dodici anni fa abbiamo chiesto l’immediato rilascio dei dati grezzi degli studi clinici.1 Ribadiamo ora questo appello. I dati devono essere disponibili quando i risultati degli studi vengono annunciati, pubblicati o utilizzati per giustificare le decisioni normative. Non c’è posto per esenzioni all’ingrosso dalle buone pratiche durante una pandemia. Il pubblico ha pagato per i vaccini covid-19 attraverso un vasto finanziamento pubblico della ricerca, ed è il pubblico che si assume la bilancia dei benefici e dei danni che accompagnano la vaccinazione. Il pubblico, quindi, ha diritto a questi dati, così come all’interrogazione di questi dati da parte di esperti.

Le compagnie farmaceutiche stanno raccogliendo grandi profitti senza un adeguato controllo indipendente delle loro affermazioni scientifiche. Lo scopo dei regolatori non è quello di ballare al ritmo delle ricche corporazioni globali e arricchirle ulteriormente; è quello di proteggere la salute delle loro popolazioni. Abbiamo bisogno di una completa trasparenza dei dati per tutti gli studi, ne abbiamo bisogno nell’interesse pubblico, e ne abbiamo bisogno ora.

