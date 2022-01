Firmate per Punire la Rai. Trasmette Violenza e Oscenità in Fascia Protetta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra giusto e importante offrire alla vostra attenzione – e condivisione – questo messaggio che mi viene da Pro Vita & Famiglia. Buona lettura.

Ciao Marco,

è in arrivo una multa per la RAI?

Lo spero, visto lo schifo trasmesso il 7 gennaio alle ore 19:40 su Rai2, durante la fascia di protezione del pubblico minorile.

Durante la puntata di questa serie tv anche i bambini hanno potuto vedere:

Un uomo-lupo nudo coperto di sangue abbattuto dalla Polizia mentre divora un uomo;

Un gruppo di donne incinte (di cui una con ‘utero in affitto’) che partoriscono improvvisamente in una palestra;

Una donna che si intrattiene morbosamente a letto con la compagna prima di tradirla con un’amante;

Una coppia di uomini di cui uno si contorce dal dolore finché un vigile non gli estrae dall’ano lentamente ed ostentatamente un lungo verme solitario…

Ripeto: tutto ciò alle ore 19:40, in fascia protetta per i bambini. Osceno.

ATTENZIONE – Pro Vita & Famiglia ha saputo che il Comitato governativo di Applicazione del Codice “Media e Minori” (che vigila sul rispetto delle fasce orarie protette da parte delle emittenti televisive) si riunirà a breve per esaminare questo caso e decidere se la RAI ha violato o no le regole a tutela dei minori.

Questo è il momento esatto in cui far giungere al Comitato il nostro sconcerto, prima che si riunisca:

Firma qui per chiedere al Comitato di controllo sul Codice ‘Media e Minori’ di sanzionare la RAI per la messa in onda di contenuti osceni e violenti in fascia protetta per i minori: difendiamo bambini e adolescenti da contenuti inappropriati!

Pro Vita & Famiglia è da sempre schierata contro l’abuso dei mezzi di comunicazione (tv, web, stampa, pubblicità, social network…) soprattutto quando mettono in pericolo la sana crescita dei più giovani.

A settembre abbiamo lanciato una grande campagna nazionale contro i pericoli dell’iper-sessualizzazione e l’iper-digitalizzazione, in collaborazione con l’associazione Meter di Don Fortunato di Noto, in prima fila da anni contro la mostruosa piaga della pedopornografia.

Proprio questa settimana, all’interno di questa campagna, ho moderato un evento online sui canali Facebook e YouTube di Pro Vita & Famiglia per denunciare il pericolo della iper-digitalizzazione e iper-sessualizzazione dei minori, invitando testimoni ed esperti.

Un evento visualizzato da migliaia di genitori da tutta Italia.

Questa petizione che ti chiedo per favore di firmare immediatamente si inserisce all’interno di questa strategia, perché sempre più contenuti della televisione generalista sono contaminati e inquinati con messaggi più o meno esplicitamente violenti, sessuali, ideologici. Comunque, altamente inappropriati per il pubblico minorile.

Oggi abbiamo l’opportunità di assestare un colpo secco contro questa drammatica tendenza, chiedendo al Comitato di controllo ‘Media e Minori’ di sanzionare la RAI per la messa in onda delle oscenità che ti ho citato (e che onestamente non voglio ripetere…).

Mi aiuti in questo sforzo madornale ?

Firma adesso questa petizione per chiedere al Comitato ‘Media e Minori’ di sanzionare la RAI per la messa in onda di contenuti inappropriati nella fascia protetta per mino ri.

