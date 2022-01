Ma no, Draghi non è Hitler. Troppo Grigio e Mediocre. Un Gauleiter, tutt’al più…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico Paolo Deotto ha scritto questo articolo che mi sembra giusto e opportuno condividere con voi. Buona lettura e riflessione…

§§§

Ovvero, perché non è giusto paragonare Draghi a Hitler. E perché dobbiamo rendercene conto, per imparare finalmente a ribellarci. Perché Draghi è un Adolfo, ma con riferimento a un omonimo del Führer, e suo fedele servitore, ma molto molto più piccino. Mediocre.

Si è fatto un gran chiasso perché la signora Angela Maria Sartini, leghista, assessore al Comune di Orvieto, ha pubblicato una vignetta in cui si vede un Hitler sorridente al telefono, che dice: “Ciao Mario, volevo farti i complimenti”. La signora Sartini è stata sospesa dal partito e il sindaco di Orvieto le ha ritirato le deleghe. Vedi su https://www.quotidiano.net/cronaca/angela-maria-sartini-1.7277311 .

Lasciamo perdere, per adesso, ogni ragionamento su una società marcia fino al midollo, ma che si costruisce le sue “nicchie di moralità”, pensando così di salvare la faccia. Di certo, se la signora Sartini avesse pubblicato un post in cui, ad esempio, esaltava la sodomia, non solo non avrebbe ricevuto critiche, ma sarebbe stata lodata per la sua “inclusività”.

Qui vorremmo ragionare su un altro aspetto. Il paragone Hitler – Draghi sta in piedi fino a un certo punto. È vero, sono accomunati da una assoluta mancanza di moralità. Però sono più le differenze che le somiglianze.

Anzitutto Hitler era un vero demone e in tal senso possiamo dire che aveva quel fascino terribile che solo il diavolo possiede. Era un Grande. Un grande del male, ma sempre un grande.

Per capire bene questo aspetto, è molto utile la lettura di un libro pubblicato in Italia da Hermann Rauschning, che fu Presidente del Senato di Danzica dal 1932 al 1934. Inizialmente convinto sostenitore del nazismo, divenne poi il più lucido e deciso avversario di Hitler, tant’è che dovette riparare negli Stati Uniti, dove visse fino alla sua morte, nel 1982.

Rauschning, nel suo libro che fu pubblicato in Italia alla fine del 1945 con i titoli “Hitler mi ha detto” e “Conversazioni con Hitler”, e che purtroppo oggi è quasi introvabile, spiega con molta chiarezza la megalomania di Hitler, i cui progetti erano così follemente grandi da prevedere addirittura la conquista degli Stati Uniti e la creazione di una nuova razza di uomini superiori. Non “ariani”, si badi bene. No, uomini superiori nuovi, che avrebbe superato anche la razza ariana e che sarebbero stati generati dal dominio della concezione hitleriana delmondo.

Progetti folli, certamente, elaborati da un folle, certamente, a cui Rauschning non poteva non riconoscere un eccezionale fascino. Un fascino torbido, inspiegabile in un ometto piccolo e abbastanza sgraziato. Eppure, a detta non solo di Rauschning, ma anche di altri testimoni dell’epoca (tra cui Indro Montanelli), quando ti trovavi alla presenza del Führer, non potevi sottrarti al suo fascino, anche se eri suo nemico.

Il fascino misterioso e malvagio del demonio.

Ora, guardiamo un po’ alla vita e alle opere del nostro Adolfo, Adolfo Draghi.

Ma signori miei, vi pare che quest’uomo abbia la grandezza del demonio, la tragica grandezza del Male? La sua vita è una diligente sequela di incarichi nel mondo più opaco che ci sia, quello della finanza. Draghi scala una vetta dopo l’altra e non l’avrebbe scalata se non fosse stato un fedele esecutore di politiche decise dai suoi superiori pro-tempore, che lo hanno gratificato dandogli incarichi sempre più prestigiosi e consentendogli così di avere a sua volta una folta schiera di subordinati. E devoti, soprattutto.

Guardate un po’, ad esempio, la produzione legislativa del suo governo, composto, tra l’altro da una vera Corte dei Miracoli (basterebbe un ministro come Speranza per squalificare questo governo). Guardate la produzione legislativa e vedrete un guazzabuglio che ha certamente l’intento di tormentare gli italiani e rovinare l’Italia, ma è comunque fatto male, ingarbugliato, tant’è che ogni Decreto Legge e ogni “DPCM” necessita poi di riletture, chiarimenti, specifiche, pubblicazione di FAQ e così via.

Se uno studente di Giurisprudenza in una esercitazione compilasse le normative con cui il governo ci delizia, verrebbe invitato a cambiare Facoltà, magari con preferenza per Veterinaria, dove potrebbe stabilire un contatto fruttuoso con i somari.

Guardate il suo comportamento legnoso e scostante, nelle poche occasioni in cui si degna di rivolgersi al pubblico e ai suoi fedeli camerieri (quelli che un volta si chiamavano “giornalisti”).

No, signora Sartini ,lei ha sbagliato. Hitler non avrebbe mai fatto i complimenti a Draghi. Al più, viste le doti di Draghi come fedele esecutore di ordini, lo avrebbe nominato Gauleiter di qualche distretto, o direttore di polizia o di campi di concentramento.

È piuttosto con un altro Adolfo che Draghi ha molto in comune. Parlo di Adolfo Eichmann, il criminale di guerra nazista che dopo la disfatta riuscì a riparare in Argentina, prendendo il falso nome di Riccardo Klement e trovando lavoro presso la locale sede della Mercedes. Eichmann era stato, dopo la morte del generale SS Reinhard Heydrich (ucciso dai partigiani cecoslovacchi), il principale responsabile della “soluzione finale” del problema ebraico, ossia dello sterminio degli ebrei. Venne stanato e rapito nel 1960 dagli agenti del Mossad, il servizio segreto israeliano e condotto in Israele, dove dopo un processo fu impiccato.

Proprio durante il processo venne fuori l’uomo Eichmann. Un uomo grigio, che inizialmente cercò di giustificare le sue azioni come “obbedienza agli ordini”. Un uomo che aveva aderito al nazismo e si era arruolato nelle SS dopo vari tentativi di trovare un lavoro gratificante e di essere “qualcuno”. Esecutore di ordini pronto e totale, come del resto avrebbe sempre dichiarato.

Un uomo mediocre, lanciato ai vertici negli anni della follia hitleriana, in cui si crearono condizioni assolutamente impensabili prima e che permisero a molti altri mediocri, ma privi di moralità, di emergere. E ciò vale, sia ben chiaro, per entrambe la parti in guerra. Perché comunque la guerra genera mostri, come, tanto per fare un esempio, un Sir Arthur Harris, britannico, Maresciallo dell’Aria, organizzatore dei bombardamenti terroristici su Germania e Italia, in cui morirono centinaia di migliaia di donne, vecchi, bambini. Non di combattenti. Ma Sir Harris finì la guerra dalla parte dei vincitori e quindi per lui non ci fu nessuna Norimberga.

Ma non è questo il discorso che ora ci interessa.

Piuttosto ci sembra importante sottolineare quanto espresso già nel titolo: Adolfo Draghi ovvero la mediocrità del male.

Amici mei, guardate Draghi, il “premier”, come lo chiamano i suoi devoti. Guardate Speranza, guardate Di Maio. Ma insomma guardate un po’ tutta la corte dei miracoli che ci governa. Non sono grandi, nemmeno nel male che fanno.

E allora a maggior ragione dobbiamo ribellarci a tutte le imposizioni assurde che vengono emanate da questa banda di cialtroni mediocri.

Togliere le mascherine. Entrare dove si vuole e quando si vuole. Servire i clienti, chiedendo l’unica cosa che il cliente è tenuto a fare, ossia pagare il dovuto. E così via.

Ribellarsi. Perché non è dignitoso abbassare la testa davanti a queste quattro mediocri figure di omarini che stanno vivendo il loro quarto d’ora di gloria.

E il discorso vale, come sempre, anche per le Forze dell’Ordine: non disonorate le vostre divise e il sangue dei vostri caduti continuando a reggere il sacco a un governo di cialtroni.

Non abbiamo da lottare contro i Titani, ma contro i quaquaraquà. Al più, contro gli ominicchi. Cerchiamo di rendercene conto.

La classificazione dell’umanità secondo Don Mariano Arena (da “Il giorno della civetta”)

§§§

