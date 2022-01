Radio Spada: ¿“Escándalo Raztinger”? Operación que nos deja perplejos…

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, me parece interesante proponer a vuestra atención esta entrevista-editorial de Radio Spada sobre el muy reciente revuelo suscitado por una investigación sobre los casos de abuso en la diócesis de Múnich durante las últimas décadas. Feliz lectura.

El “ratzingerismo” es un desastre, pero la masacre mediática sobre las “coberturas de Ratzinger” nos deja perplejos

20 enero de 2022 | Vaticano II e crisi nella Chiesa

Chat col Guelfo Rosa:

Radio Spada: ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos?

Guelfo Rosa: Un poco, pero no he ido muy lejos. Como sabes, formo parte de los que -para el gobierno- están excluidos “de la vida social”.

RS: ¿Has oído hablar de Ratzinger?

Sí, pero te diré la verdad: no me gusta mucho esta operación. En los últimos años hemos hablado claramente del ratzingerismo, de sus contradicciones y desastres; incluso hemos puesto el grito en el cielo por su no tradicionalismo y su destartalado neomodernismo; en la Carta abierta a Joseph Ratzinger, por el bien de todos, hemos esbozado algunos de sus desaguisados. Hoy sería cómodo subirse al carro de los monos aulladores que despotrican contra él entre insinuaciones y conformismo de un kilo; sería muy fácil, pero no estamos aquí para eso. Reconozco que conozco poco de la historia, pero sé lo suficiente para ver algunas distorsiones. Entre otras cosas, el mérito judicial se mueve poco en comparación con las conclusiones que ya se pueden extraer.

RS: ¿Qué es lo que desconcierta?

GR: Los tiempos, los modos y el contexto.

RS: Empecemos con los tiempos, entonces

GR: Ratzinger no gestiona esa diócesis desde hace más de 40 años y pronto cumplirá 95 años. Las luces que de repente se vuelven a encender después de décadas siempre me dejan perplejo: las cosas antiguas son muy difíciles de reconstruir con exactitud (no es casualidad que la prescripción, al menos en los delitos a los que se aplica, se inspire también en esta dificultad). Luego está la edad: ¿qué puede ofrecer una persona de 95 años en términos de justicia sino un turbulento ocaso de la vida? El Emérito ha respondido a las acusaciones, pero ¿qué más podemos esperar?

RS: Los modos.

GR: La cacería mediática deja aún más dudas. ¿Cuál sería el valor de la noticia? ¿Que tal vez hace 40 años, como obispo, hizo algunos movimientos equivocados? ¿Que se tardó 40 años en llegar al punto? No se entiende entonces por qué todos estos titulares. Hace tiempo [ver: ¿Qué sabe Ratzinger (o la cúpula vaticana 2011-12) sobre el final de Emanuela Orlandi?] un famoso magistrado como Capaldo dijo que bajo la administración de Ratzinger había quienes en nombre de altas esferas vaticanas no especificadas habían iniciado negociaciones para ayudar a encontrar el cuerpo de Emanuela Orlandi, y en la misma transmisión su hermano dio a entender (en horario de máxima audiencia) que Ratzinger podría saberlo. ¿Es cierto? ¿Falso?

Es duro decirlo, pero no estamos hablando de los años 70, estamos hablando de 2011-2012, y no estamos hablando de un obispo sino de un “Papa en funciones”, entre los involucrados no estamos hablando de transeúntes sino de un importante investigador y del hermano de la víctima, estamos hablando de una reunión en la fiscalía, no en un bar. ¿Has oído algo más? ¿Has visto algún titular en los grandes periódicos? De nuevo: dado que todo el mundo es inocente hasta el tercer grado de juicio (e incluso más allá con el beneficio de la duda), ¿por qué nadie se pone tan nervioso con otros temas polémicos y recientes -estamos hablando en gran parte de la actual administración del Vaticano-, por ejemplo, los mencionados en la Galería neovaticana, de Marco Tosatti?

Puede decirse que el libro aborda una serie de cuestiones turbias y controvertidas [véase aquí la nota editorial del presidente Seveso: Galleria neovaticana: arriva il libro di M. Tosatti (con prefacio di Mons. Viganò e intro di M. Hickson) para RS], así que pongamos todas las distinciones en su sitio, pero el panorama general que se destaca debería al menos plantear algunas preguntas. ¿Has oído algo? ¿El coro de los grandes periódicos? Personalmente, he encontrado muy poco.

RS: Queda el contexto

GR: El contexto es el de la escabechina de la “pedofilia”, basada en varios hechos reales (aunque mucho menos que los anunciados), pero también utilizada con segundas intenciones, es decir, para “desmantelar la estructura” patriarcal de la Iglesia. Todo esto ocurre en un momento en el que el “camino sinodal” cobra fuerza en Alemania y en Francia el muy cuestionado Informe Sauvé da a entender que quiere reescribir la identidad del catolicismo.

RS: En efecto, quedan al menos algunas dudas

GR: Ratzinger es condenado por el estado desastroso en que ha dejado a la Iglesia universal, por su doctrina contradictoria, por haber renovado la apostasía de Asís, por haber callado cuando debía hablar en defensa de la Tradición y por haber hablado fuera de lugar demasiadas veces. Pero meter a un anciano en la picadora de carne por unos hechos antiguos, relanzados por un bombo mediático inmoderado e hipócrita, no es casi nunca una acción heroica.

Publicado originalmente en italiano el 21 de enero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/21/radio-spada- scandalo-raztinger-operazione- che-lascia-perplessi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino