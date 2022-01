Emergenza Sanitaria, Élite Mondialista, Draghi, Soros Schwab & C….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo editoriale scritto da Vitantonio Marasciulo per Il Borgo di Monopoli, che pone questioni e avanza dubbi sulla realtà profonda dell’operazione di cui siamo vittime e partecipi al tempo stesso. Buona lettura, e condivisione…

§§§

EMERGENZA SANITARIA

E’ vietato porre dubbi

“Dobbiamo ridurre drasticamente la popolazione mondiale”. E’ il credo degli oligarchi dell’elite mondialista del nuovo ordine mondiale e del grande azzeramento. Il fine ultimo del piano è di porre al centro, non l’uomo, ma l’economia e la finanza.

Cari lettori, penso che sappiate che il premier Draghi appartiene alla schiera degli eletti della finanza, sul cui trono sono posizionati i vari Soros, Schwab, Rockfeller, Rothschild, Gates, Bezos, Zuckerberg, il presidente americano, Biden, il presidente cinese, Xi. Sono i beati del Nuovo Ordine Mondiale. Per come sono buoni, pensate un po’, hanno a cuore le sorti del mondo e si dannano l’anima affinchè l’uomo si inoculi il siero sperimentale. Sono i nuovi Gesù Cristo, ma il messia è morto in croce subendo la dannazione dell’indicibile per liberare l’uomo dalla schiavitù e dal male del peccato. Certo il siero genico sperimentale presenta seri vantaggi, aiuta a ridurre il rischio di morire. Facciamolo, ma con riserva e prudenza. Tuttavia, la tanto decantata sicurezza ed efficacia del 90 per cento della prima ora, adesso si è depotenziata, decade dopo pochi mesi. Sul foglio illustrativo del siero sperimentale Pfizer è scritto “che per un risultato definitivo sull’efficacia e sulla sicurezza del farmaco sierologico sperimentale bisogna aspettare il 2024”. Già, “quando gran parte dell’umanità sarà stata già offesa nella salute”, stante alle dichiarazioni dell’altra scienza sganciata dalla politica.

A chi credere? La realtà è che siamo in piena confusione e la confusione avvantaggia la scienza agganciata alla politica. Intanto, si spera, che Pfizer e la big pharma, propaggini dei ricchi della terra, abbiano rispettato le regole deontologiche della scienza e della ricerca e che non abbiano fatto ricorso ad un piano diabolico di schiavizzare a gradi l’umanità. Lo speriamo. Ma la realtà è controversa. Molti letterati, filosofi e liberi scrittori, come semplici cittadini, hanno puntato l’indice sul lasciapassare verde: “La libertà dell’uomo e i suoi diritti naturali – affermano – hanno subito una forzata metamorfosi, diventando concessioni di Stato”.

Una cosa va detta a chiare lettere: che la narrazione a senso unico del governo Draghi, dei virologi-politici, del CTS, dei mass media mainstream, si poggia su un presupposto di verità non accertato appieno, suscettibile di grosse falle, che svilupperebbe dati dubbi, emergenze dubbie, posizioni scientifiche contradditorie. “Ogni conoscenza deve passare dal setaccio del dubbio”, recita la stessa scienza. Sul tema invece si registra una dittatura strisciante che non ammette riserve, semmai verità incontrovertibili come le tavole di Mosè sul monte Sinai.

Cari lettori, si può avere il sospetto di dubitare? Se usassimo la leva del dubbio si potrebbe pensare che il virus è stato ingegnerizzato e implementato con il virus dell’HIV, proprio dal sistema elitario mondiale, cui soggiacciono il sistema farmaceutico, sanitario, economico-finanziario e politico. Emergenza catalizzata attraverso gli strumenti della propaganda spietata e terroristica di fomentare la divisione e l’odio tra la gente e il terrore della paura, come successe con Joseph Goebbels, ministro della propaganda di Hitler.

L’èlite massonica e mondialista dei potentati della terra, da cui dipende il mondo e i suoi governi, hanno messo in moto uno tsunami senza precedenti, da abbattere le carte costituzioni delle nazioni. Si dovrebbe pensare che quelli del Nuovo Ordine Mondiale e del Grande Azzeramento, abbiano puntato di ottenere maggiori risultati dall’Italia, considerata strategica per i loro piani, anche in virtù della presenza del Papa e del Vaticano. Perché non si debba pensare che i governi italiani da 10 anni a questa parte, con l’attuale di Draghi, insieme con il parlamento italiano, sia stato a dovere vaccinato dal sistema? Perché non si debba pensare che nel sistema faccia parte anche il Vaticano? Perché dovrebbe essere vietato pensare che i lordisignori, per piazzare al meglio il progetto del Nuovo Ordine Mondiale e del Great Reset, abbiano comprato non solo le istituzioni, i governi, l’economia, la scienza, la finanza, ma anche la coscienza dei mainstream dell’informazione, che ossessivamente rovesciano ogni giorno il terrore della paura sui cittadini. Dicevamo in avanti che il presupposto su cui poggia la “verità” pandemica, non ha basi ben radicate nella verità, e dunque è da considerarsi dubbia. Se si andasse a leggere attentamente il foglio illustrativo del farmaco Pfizer, vi sarebbero delle contraddizioni, così come sono presenti nei documenti dell’Aifa; così come presenti nel decreto legge 172/21, così come presenti nel consenso informato. Le perplessità nascono dallo scudo penale garantito alle multinazionali del farmaco e agli stessi attori della somministrazione del farmaco. Le perplessità nascono dal contratto che le multinazionali del farmaco hanno stipulato con le nazioni in cui vi sono delle verità secretate con omissis. Le perplessità nascono per il ricatto e la gogna cui sono fatti oggetto coloro che si pongono di traverso. Le perplessità nascono quando dal foglio illustrativo si legge “che non è stata ancora misurata l’efficacia e la sicurezza dello sperimentale farmaco vaccinale, che per una risposta definitiva si deve aspettare luglio 2024”. Le perplessità nascono dal rifiuto del Comitato Tecnico Scientifico e degli stessi parlamentari sia di governo che di opposizione, di partecipare al convegno organizzato il 4 gennaio scorso dal Comitato 15 ottobre, “Pandemia – invito al confronto”.

Il dubbio allora si fa ancor più corroborante se si dovesse accettare per buono quanto dice la scienza sganciata dalla politica, con in testa il premio nobel per la medicina, Luc Montagnier, “che il siero genico sperimentale provocherebbe col tempo sterilizzazione umana. E altererebbe il sistema immunitario naturale”. A chi credere? Credere al dubbio. O credere e basta senza riserve.

Signore salvaci tu. Perché la guerra per impadronirsi del mondo la si fa oggi con il virus. La si fa oggi combattendo la civiltà e la cultura cristiana, opponendogli lo spirito anticristico, non più lo Spirito Santo del quale il Figlio, tramite il Padre, ci ha fatto dono.

Vitantonio Marasciulo

§§§

