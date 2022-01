Arrendersi All’Evidenza: se il Covid Sta Finendo, Attenti all’Influenza…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Arrendersi All’Evidenza, che ben conoscete, e che sapete bene che non parla e scrive a vanvera, ma da una base scientifica ed esperienziale molto solida, ci offre questa riflessione-avvertimento su cosa fare nei mesi prossimi, per fronteggiare una rischio imminente. Non vogliamo rubare il mestiere ai mass media di regime, specializzati nello spargere a piene mani il terrore, ma una messa in guardia è opportuna. Buona lettura e prevenzione…

SI PROFILANO TEMPI CUPI

Lo sappiamo tutti: prevenire (davvero) è meglio che curare (male).

Tutti parlano di Covid e si fanno milioni di tamponi per sapere se si è positivi o meno.

La variante Omicron presenta una sintomatologia più lieve delle precedenti, ma è molto trasmissibile.

Mostra un numero insolitamente alto di mutazioni, molte delle quali nuove e proprio sul peplomero conosciuto come proteina spike che rappresenta l’istruzione immunitaria data dal vaccino.

E’ prevedibile che moltissime persone nel prossimo mese contrarranno il contagio di Omicron.

Due dosi non proteggono il vaccinato più di un non vaccinato. La terza dose del vaccino, dopo un iniziale abbassamento delle difese già sperimentato da molti triplo-vaccinati postivi, può garantire un temporaneo aumento di anticorpi contro Omicron (sempre meno che per Delta) della durata di tre o quattro mesi.

Ma c’è un altro protagonista che sta per entrare in scena, proprio quando è il suo momento: l’influenza.

Sta tornando e lo sta facendo ad una velocità superiore del previsto, dopo essere (ufficialmente) sparita nel 2021.

Molti vaccinati contro il Covid hanno -in assenza di qualsiasi dato sperimentale a supporto e ad escludere spiacevoli complicazioni- ricevuto anche il vaccino antinfluenzale somministrato da solerti servitori della sanità pubblica.

Distanziamento, mascherine e sanitizzazione di mani, ambienti e oggetti possono ritardare la propagazione dei virus.

Tuttavia presto la circolazione dei virus troverà le condizioni climatiche storicamente più favorevoli per la sua diffusione. Per ora siamo ancora ad un livello prepandemico per l’influenza stagionale.

Ora ognuno può pensarla come meglio crede e fare gli scongiuri, ma sta profilandosi uno scenario molto pericoloso.

Chi vorrà parlare di Covid, si sbizzarrirà con Omicron o ulteriori varianti (regola: non si vaccina a pandemia in corso).

Chi vorrà parlare solo di influenza, avrà buon gioco ad attribuire i malanni a questo classico malanno di stagione.

Chi ha il coraggio di fare 1+1 teme un drastico incremento di situazioni molto pesanti, con impatto sui ricoveri.

Perché dovrebbe essere peggio l’influenza? Solo perché è da un anno che non la si vedeva (o non la si voleva vedere)?

No: può esserlo per due precisi motivi almeno: la minor efficienza immunitar ia dei vaccinati e il grosso rischio dell’ADE.

L’ADE è un aggravamento dei sintomi di un’infezione proprio in presenza di un alto livello di anticorpi nel paziente.

Il virus influenzale circolante finora rilevato è l’H3 del virus A, uno dei più pestiferi soprattutto per gli anziani.

E’ ancora presto per dire confermata questa asserzione, anche perché stanno ancora raccogliendo i referti dei pazienti.

C’è chi pensa che stiano mettendo le mani avanti per attribuire i prossimi guai ad una brutta influenza, tacendo d’altro.

Ci sono tutte le condizioni perché tanto il Covid, quanto l’influenza possano generare superinfezioni batteriche.

Si profila un impatto molto severo sulla salute e può prolungarsi per tutta la primavera, almeno fino a maggio.

I vaccini sono predittivi di una situazione che può mutare: il Covid è mutato e anche l’antinfluenzale ha previsto male.

Se i vaccini per il Covid sono inequivocabilmente superati dalla realtà del virus effettivamente in circolazione, quelli per l’antinfluenzale possono essere inefficaci per la difficoltà di prevedere il nuovo virus dopo un anno (il 2021) che ha fornito poche indicazioni predittive, essendo “sparita” l’influenza anche nell’emisfero opposto.

I più malevoli possono anche pensare che sia tutto voluto. Vaccineranno anche per l’influenza a epidemia in corso?

Speriamo che non sia così, ma il rischio di due o tre mesi proprio brutti c’è. E non per caso, né per sfortuna.

Il gufo non sono io… Titola il Corriere: Bill Gates, la nuova profezia: “La prossima pand emia più letale del Covid»

https://www.corriere.it/economia/finanza/22_gennaio_19/bill-gates-nuova-profezia-la-prossima-pandemia-piu-letale-covid-90748b4a-7959- 11ec-8a8d-61f2621d8537.shtml

E allora? Consiglio tutti, vaccinati e non, di rinforzare le proprie difese immunitarie senza indebolirle. Intelligenti pauca.

Arrendersi all’evidenza, non senza combattere prima di averne una spiacevole.

