Nobile: la Democracia sin Dios se convierte en una guarida de bandidos

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile nos invita a reflexionar sobre cómo la ausencia de una inspiración espiritual en la sociedad, y en la democracia en particular, puede hacer emerger lo peor de la naturaleza humana. Como, además, estamos viendo en estos días. Feliz lectura.

LA DEMOCRACIA SIN DIOS SE CONVIERTE EN UNA GUARIDA DE BANDIDOS

Como sucede en todas las desgracias, la pseudo pandemia de Covid ha puesto de manifiesto el aspecto más malsano de la sociedad. Hay algo inquietante en el colapso moral, empezando por los que representan las autoridades. Ni el pesimista más pesimista hubiera pensado que más del 90% de los ciudadanos occidentales son devorados por ese agujero negro sin fondo creado por la ignorancia y la superficialidad más descarada. No hay más que pensar en el amordazamiento obligatorio, que los conejillos de indias humanos apoyan con todas sus fuerzas, a pesar de que cientos de miles de personas enmascaradas y multivacunadas siguen contrayendo el virus.

El ateo, el indiferente y el creyente de salón (desde el Papa, hasta los políticos, pasando por el último ciudadano) han agachado la cabeza y restablecido su dignidad, por insignificante que sea, ante unos individuos que han masacrado el sentido común, los derechos de los enfermos y de la familia. La mayoría de los conejillos de indias no levantaron la voz por las imposiciones que en dos años negaron el tratamiento hospitalario a miles de pacientes, muchos de los cuales fallecieron. No han dicho ni una palabra sobre los perjudiciales confinamientos que han hecho aumentar las enfermedades mentales y los índices de suicidio. Pero se apresuran a condenar a quienes no se han inyectado un suero del que las empresas farmacéuticas y los gobiernos NO se hacen responsables. Los No vax, dicen, deberían ser castigados, gaseados. ¡Malditos sean, malditos sean! Así que estamos entonces frente a la tipología humana más reprobable y peligroso.

Para entender mejor el motivo principal que lleva a una sociedad a pisotear los derechos más básicos, cito una reflexión de François-Marie Arouet, alias Voltaire. En su Diccionario Filosófico, el come curas escribe: “¿Por qué parece imposible una sociedad de ateos? Porque se considera que los hombres que no tengan freno nunca podrán convivir; que las leyes no pueden hacer nada contra los crímenes secretos; que se necesita un Dios vengador que castigue en este mundo o en el otro a los malvados que han escapado a la justicia humana. [..] No me gustaría tener nada que ver con un príncipe ateo, pues si tuviera interés en que me aplastaran en un mortero, estoy seguro de que lo haría sin dudarlo. Tampoco querría, si fuera un soberano, tener nada que ver con cortesanos ateos, que podrían tener interés en envenenarme… […] el ateísmo […] es casi siempre fatal para la virtud”.

Sin dioses, sin Dios, no habrían existido culturas dignas de llamarse civilizaciones. A menos que quisiéramos definir la civilización como los totalitarismos ateos del siglo pasado. Con el covidismo y el vacunismo, nos damos cuenta de que millones de individuos sin sentido común representan ese inmenso agujero negro en el que podría sumirse todo Occidente en cualquier momento. Moralmente degenerado y condenadamente corruptible.

Decir que hoy las autoridades políticas, los médicos, los magistrados, los periodistas, los profesores, etc. han perdido credibilidad es quedarse corto. Dada la cantidad de muertes, sufrimientos e injusticias que podrían haberse evitado, si no se hubieran procurado conscientemente, sería necesario un juicio tipo Nuremberg. Empezando por los señores de la Big Pharma, de la Big Tech y de la clase política más corrupta de la historia de Occidente, el número de responsables es tan elevado que una vez finalizado el periodo covidista y vacunal -si se hace justicia de verdad- tendremos muchos cientos de sedes vacantes.

Para empezar de nuevo tenemos que tomar un ejemplo de la historia. Si después de la Segunda Guerra Mundial no hubiéramos tenido hombres capaces y temerosos de Dios, Europa no habría renacido. Luego de la caída del Imperio Romano hubo hombres y mujeres con una fe granítica que reconstruyeron pieza a pieza la cultura occidental, que después se destacó en las ciencias y las artes.

Sin el temor de Dios, la integridad moral es pura ilusión. Los líderes covidistas/vacunistas y el alto porcentaje de conejillos de indias que los siguieron lo demuestran ampliamente.

Hablando de conejillos de indias. Nuestro Chesterton tiene toda la razón: “Quien no cree en Dios no es verdad que no cree en nada, porque empieza a creer en todo”. Incluso a los que le dicen -desafiando la evidencia- que las mascarillas, los confinamientos y las vacunas protegen contra el virus.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 20 de enero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/20/nobile-la- democrazia-senza-dio-diventa- un-covo-di-briganti/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

