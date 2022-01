Civiltà Cattolica, Gesuita, contro il Papa Gesuita? Non Scherziamo, per Favore…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, l’Osservatore Marziano ha preso visione di un video sul tema del discutibile e discusso articolo di Civiltà Cattolica sulla legge del fine vita. E ci ha inviato le sue riflessioni. Buona lettura…

§§§

Osservatore Marziano a Tosatti.

MA E’ CREDIBILE PENSARE CHE I GESUITI TRADISCANO PAPA BERGOGLIO IN MATERIA DI DOTTRINA E MORALE,

insegnando il contrario di quello che insegna lui? Ma come si può affermarlo?

Caro Tosatti, anche su Marte si analizzano con attenzione le dichiarazioni fatte da gesuiti illustri… Abbiam dovuto perciò triplicare lo staff di “esperti gesuitici” negli ultimi anni. Sa perché?

Come credo di averle riferito personalmente qualche tempo fa, qui su Marte abbiamo vissuto con grande apprensione le prime missioni spaziali del Programma Apollo degli USA e abbiam sempre temuto che ci spedissero un gesuita, camuffato da cosmonauta, che venisse a indottrinarci.

Conseguentemente da Marte osserviamo anche i commenti di giornali o blog (illustri o meno), riferiti a progetti gesuitici. Abbiamo trovato con enorme sorpresa e preoccupazione questo intervento video (allegato) dove l’autore (Invernizzi Marco) pretende di distinguere il pensiero del Papa da quello dei suoi stessi collaboratori più importanti.

In questo caso distingue, in materia di suicidio assistito, l’insegnamento di Bergoglio da quello di p. Carlo Casalone, Padre Provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù, membro della Pontificia Accademia per la vita e docente di teologia morale alla università Gregoriana.

Questo teologo gesuita interviene sul suicidio assistito su Civiltà Cattolica, invitando ad appoggiare la proposta di legge per evitare il referendum radicale che potrebbe abrogare il reato di omicidio. Ora il commentatore del video (allegato) si stupisce che Civiltà Cattolica con questo articolo di Casalone, si opponga al Magistero della Chiesa (Samaritanus Bonus) e soprattutto a quanto riaffermato da Papa Francesco nel recente discorso al corpo diplomatico.

Insomma il papa gesuita viene contraddetto in poche settimane da due suoi autorevoli gesuiti sul tema aborto e eutanasia e non interviene? Ne soffre in silenzio limitandosi a pregare? Oppure il signor Invernizzi ha deciso che “il Papa ha sempre ragione” e si deve organizzare un drappello di illuminati che interpretano e spiegano il suo pensiero, che non può mai essere errato?

Il Fatto Quotidiano del 15-1 ci spiega che detto appello di padre Casalone sulla Civiltà Cattolica, come è abitudine, è certo stato rivisto dalla Segreteria di Stato.

Anche la Segreteria di Stato ha quindi tradito il Papa?

Ma implicitamente fa intendere che il papa lo potrebbe appoggiare, con quel tipico linguaggio gesuitico quando dice che si tratta di “argomento delicato che va affrontato con pacatezza…” “essendo diverse le visioni del mondo…”.

Non ricorda poi le famose considerazioni confondenti del papa contro l’accanimento terapeutico. Vabbè..

Insomma Il nostro rappresentante di questa associazione, Alleanza Cattolica, Marco Invernizzi, vorrebbe “servire Dio e Bergoglio”, vorrebbe giustificare Bergoglio spiegando che è attorniato da nemici (gesuiti) che di fatto lo tradiscono.

E il Papa non se ne accorge e non reagisce.

Caro signor Invernizzi lei si rivolge nel suo video SINE IRA ET STUDIO (tradurrei, senza rabbia e superbia); io mi rivolgerei a lei <CUM IRA contra superbiam tua>.

OM

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: civiltà cattolica, EUTANASIA, invernizzi



Categoria: Generale