BDV: Benedetto forse Ha Sbagliato, ma viva Benedetto, il Katéchon.

C’è una lucina che risplende nella tempesta dietro le mura leonine. Un lume acceso nelle tenebre che avvolgono, anche quando splende il sole, la Città del Vaticano. E questa lucina, per me che lo amo, ha un nome e un cognome e, da Papa, si chiama come mi chiamo io, al femminile: Benedetto. Chiuso nel convento che lo ha accolto, sul fronte più a nord della sede petrina (come ho avuto la grazia di poter vedere, un giorno di forse tre anni fa, quando un conoscente mi regalò una visita guidata nel segreto dello Stato Vaticano), in orazione continua per la nave di Pietro e per tutti noi, Benedetto XVI ha svolto la funzione di piccolo Kathekon e io, molte volte, in spirito e anima orante, mi sono unita a Lui in preghiera.

Lo vedevo in una piccola cappella, io dietro di Lui in ginocchio. E insieme rivolti al Santissimo. Mi ha confortato, spesso, star con lui, nel silenzio dell’intorno, per poi ritornare, forte della forza di Santa Emerenziana e di Sant’Agnese, in questo mondo scombussolato e distorto dove il Pontefice in carica vaccinista (di un siero sperimentale che utilizza, in un modo o nell’altro, cellule di bimbi abortiti), semina dubbi, dice che la Madonna è “meticcia” e poi “donna di strada” porta nella somma Basilica della cristianità un idolo pagano, cambia le parole del Padre nostro, attacca la liturgia antica e sembra amar tutti tranne i cattolici e mi fermo qui per non tediarvi.

Ed ecco perché mi fa solo ridere lo scandalo di Monaco di Baviera di cui si riempiono la bocca i soliti giornaloni che chiamo “Corriere delle tenebre”, “Messaggero della menzogna”, “Repubblica diaboli” e via così avanti in un sabba luciferino pieno d’odio e di rancore. Ratzinger può aver commesso degli errori, certo. San Pietro ne fece moltissimi e Gesù lo perdonò sempre. Anche quando lo rinnegò tre volte o quando se ne stava scappando via da Roma per paura della morte e si ritrovò davanti il Signore: “Domine, quo vadis?”.

Può essere, dunque, che Papa Benedetto abbia sbagliato, certo, ma di sicuro si è pentito e si è confessato e ora, libero da ogni pressione, può continuare a sostenere quanti, come la sottoscritta, sperano ancora di aver da Lui una guida e un Buon Pastore. Io, almeno, ne ho tanto bisogno perché ogni giorno mi pare di stare in guerra e i “nemici” non sono soltanto i tanti demoni incarnati (che io chiamo i topolini fizzer) che tormentano la vita degli italiani tutti (che ancora non se ne sono accorti) e soprattutto dei non vaccinati come me, ma anche una certa chiesa che si è prostrata al mondo, ubbidendo a Santa Marta.

Io, vagando di chiesa in chiesa, per trovare un sacerdote che non sia vaccinista, che non mi biasimi per il fatto di aver voluto mostrar con la testimonianza viva di essere fedele a Dio che è unico proprietario della Vita. Nessuno può giocarci, sopprimerla anzitempo, utilizzarla per i propri scopi economici e spesso biechi.

Ma i sacerdoti di oggi sembrano sordi. Ripetono a macchinetta il mantra di Bergoglio che è quello del governo., Chi non si vaccina è cattivo. Vaccinarsi è carità e responsabilità. Come se la responsabilità verso gli uomini possa scavallare l’Eterna Legge del Signore. Così mi ritrovo sola, con la bocca amara per aver, volta a volta, scartato per un motivo o per un altro questa o quella chiesa. E, scendendo d’un rigo come in un pentagramma, racconto così, a fior di labbra, qualche episodio che potrà, e ne sono felice, anche far sorridere.

Ho lasciato per sempre la mia parrocchia perché, un giorno, durante la Santa Messa, il don (che mi dicono sarà fatto presto Vescovo) si è messo a tessere le lodi di Marta, criticando l’orante Maria. Ma Gesù non diceva il contrario? Non è che non voglio più andarci, sono i miei piedi, calzati nei sandali del Signore, che mi impediscono i passi. In un’altra chiesa dove andavo felice ho sentito propagandar, ma in forma virtuale, le vaccinazioni ponendo a mo’ di scudo l’immagine di Bergoglio mascherato e le sue frasi pro-Pfizer e pro-Bourla, con il quale si è intrattenuto due volte in colloquio privato. In un’altra ancora ho visto un cambio di comportamento da parte dei consacrati tutti, maschi e femmine, quando ho dichiarato, in piena sincerità (come si deve fare davanti al Signore) che non avevo fatto il vaccino e che preferisco morire pur di non farmi iniettare il siero testato con cellule di bimbi uccisi. In un altro caso, ho cancellato il numero del don perché ho capito, dalle sue parole, che ubbidiva volentieri all’inoculazione…

Vago, dunque, da una chiesa all’altra e trovo cuori induriti, freddi e il calduccio del Signore lo ritrovo solamente nel mio cuore, quando, davanti alla mangiatoia, in compagnia di Sant’Alfonso de’ Liguori, resto in contemplazione del Bimbo-Amore. Piango, a volte, e dico a mio marito: “L’Amore non è amato”. E mentre la lancia di Longino mi perfora il costato, mi sovviene il ricordo di Benedetto che, dietro le mura, in orazione, forse attende la mia anima: è la consolazione grande. Evviva Papa Benedetto!

