Stilum Curiae ha Toccato 27 Milioni di Visualizzazioni. Grazie, e Avanti!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la notizia è vecchia di qualche giorno, ma ci sono sempre state cose più urgenti di cui parlare e da offrire alla vostra attenzione. Comunque questo post è per informarvi che Stilum Curiae ha toccato e superato la boa dei ventisette milioni di visualizzazioni dalla data – ottobre 2016 – della sua nascita.

E continua il suo cammino a dispetto di venti, maree, qualche arresto di natura tecnica – negli ultimi mesi, come ricorderà chi segue con costanza, ne abbiamo avuti almeno un paio – shadow banning da parte di alcuni social, Twitter in particolare, e l’ostilità dichiarata di Google ai nostri post relativi alla psico-pandemia, manifestata cercando di penalizzarci da un punto di vista pubblicitario.

La crescita delle visualizzioni apre costante (se si esclude il 2020, l’anno dei lockdown, che naturalmente ha fatto segnare un incremento anomalo. Come potete vedere dal grafico qui sotto.

Arriverà un momento in cui la crescita si stabilizzerà e avremo raggiunto il nostro punto di equilibrio nella formula attuale; ma per il momento Stilum sta ancora crescendo, come potete vedere anche dalle visualizzazioni quotidiane.

Come sapete molti articoli, anche se non tutti, vengono tradotti in spagnolo ed in inglese, e questo sforzo organizzativo ed economico della nostra piccola barca viene premiato da un presenza costante in molti Paesi. Quelli presenti nella tabella qui sotto sono solo alcuni. L’elenco completo dei contatti oscilla ogni giorno fra ottanta e novante Paesi diversi.

Mi stupisco ogni volta che vedo la cifra relativa ai commenti moderati (senza tener conto di quelli cancellati); perché non mi sembra possibile aver letto e approvato (talvolta modificato…) quasi centoquarantasettemila commenti. Ma è ben vero che nella quotidianità questa cifra si stempera in gesti orami automatici, dal momento in cui apro gli occhi all’ultimo controllo prima di chiudere la giornata di lavoro.

Grazie a tutti. Ai collaboratori, in primis; ai traduttori; a quelli che aiutano materialmente con la loro generosità Stilum Curiae a far fronte alle necessità primarie; e a voi che leggete e commentate, e fate parte di quella che oramai è diventata una vera e propria comunità, nella differenza di sensibilità, opinioni e convinzioni. Grazie a voi trovo la forza e il coraggio ogni giorno di riprendere un mare che è certamente tempestoso. Grazie e coraggio, ci aspettano ancora tempi non facili. Che Dio ci aiuti.

