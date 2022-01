Nobile: la Democrazia senza Dio Diventa un Covo di Briganti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci invita a riflettere su come l’assenza di un afflato spirituale nella società, e nella democrazia in particolare, possa far emergere tutto il peggio dell’umana natura. Come, peraltro, stiamo vedendo in questi giorni. Buona lettura.

LA DEMOCRAZIA SENZA DIO DIVENTA UN COVO DI BRIGANTI

Come in tutte le disgrazie la pseudopandemia Covid ha rilevato l’aspetto più malsano della società. Lo sprofondamento morale, a partire da coloro che rappresentano le autorità, ha qualcosa di inquietante. Nemmeno il pessimista più pessimista avrebbe mai pensato che oltre il 90% dei cittadini occidentali è divorato da quel buco nero senza fondo creato dall’ignoranza e dalla superficialità più bieca. Basti pensare alla museruola obbligatoria, sostenuta a spada tratta dagli umani-cavie, nonostante centinaia di migliaia di mascherati e plurivaccinati continuano a beccarsi il virus.

L’ateo, l’indifferente e il credente da salotto (dal papa, alla classe politica, fino all’ultimo cittadino) hanno chinato la testa e azzerato la loro pur insignificante dignità davanti a individui che hanno massacrato il buon senso, i diritti dei malati e della famiglia. La maggioranza delle cavie non ha alzato la voce per le imposizioni che in due anni hanno negato le cure ospedaliere a migliaiai di pazienti di cui molti passati a miglior vita. Non hanno detto una parola per i dannosi lockdown che hanno fatto aumentare le malattie mentali e il numero di suicidi. Ma sono solerti nel condannare coloro che non si sono fatti iniettare un siero le cui case farmaceutiche e i governi NON si prendono alcuna responsabilità. I novax, dicono, andrebbero puniti, gasati. Maledetti, maledetti! Siamo dunque davanti alla più riprovevole e pericolosa tipologia umana.

Per capire meglio il motivo principale che porta una società a calpestare i diritti più elementari, riporto una riflessione di François-Marie Arouet, in arte Voltaire. Nel suo Dizionario filosofico, il mangiapreti, scrive: «Per quale motivo una società di atei sembra impossibile? Perché si ritiene che uomini che non avessero freno non potrebbero mai vivere insieme; che le leggi non possono nulla contro i crimini segreti; che ci vuole un Dio vendicatore che punisca in questo mondo o in quell’altro i malvagi sfuggiti alla giustizia umana. […] non vorrei aver a che fare con un principe ateo perché, nel caso si mettesse in mente d’avere interesse a farmi pestare in un mortaio, son ben certo che lo farebbe senza esitazione. Nemmeno vorrei, se fossi un sovrano, avere a che fare con cortigiani atei, che potrebbero aver interesse ad avvelenarmi… […] l’ateismo […] è quasi sempre fatale alla virtù».

Senza dèi, senza Dio non sarebbero esistite culture degne di essere definite civiltà. A meno che non vogliamo definire civiltà i totalitarismi ateisti del secolo scorso. Col covidismo e il vaccinismo prendiamo atto che milioni di individui privi di buon senso rappresentano quell’immenso buco nero che in un momento all’altro potrebbero far sprofondare l’intero occidente. Moralmente degenerato e maledettamente corruttibile.

Dire che oggi le autorità politiche, medici, magistrati, giornalisti, professori, ecc. hanno perso credibilità è un eufemismo. Data la quantità di morti, di sofferenze e di ingiustizie che si potevano evitare, se non procurate consapevolmente, sarebbe necessario un processo tipo Norimberga. A partire dai signori dalle Big Pharma, Big Tech e dalla classe politica più corrotta della storia occidentale, il numero dei responsabili è talmente alto che una volta concluso il periodo covidista e vaccinista – se viene fatta vera giustizia – avremo molte centinaia di sedi vacanti.

Per ricominciare bisogna prendere l’esempio dalla Storia. Se dopo la Seconda guerra mondiale non avessimo avuto uomini capaci e timorosi di Dio, l’Europa non sarebbe rinata. Dopo la caduta dell’Impero Romano sono stati uomini e donne con una fede granitica che hanno ricostruito pezzo dopo pezzo la cultura occidentale, che poi ha primeggiato nelle scienze e nelle arti.

Senza il timore di Dio l’integrità morale è pura illusione. I capi covidisti/vaccinisti e l’alta percentuale di cavie che li hanno seguiti lo dimostrano ampiamente.

A proposito di cavie. Il nostro Chesterton ha ragione da vendere: “Chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente perché comincia a credere in tutto”. Anche a chi gli dice – sfidando l’evidenza – che la mascherina, i lockdown e i vaccini proteggono dal virus.

Agostino Nobile

