Bestiario GreenPascista. Notizie e Immagini dal Regime della Follia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco a voi come ormai di consueto una galleria di immagini e notizie collegate allo stato di follia e alla dittatura che stiamo vivendo. Qualcosa che non fa neanche più finta di avere una ragione sanitaria, o di difesa della salute pubblica, ma è diventata un puro esercizio di violenza verso quanti preferiscono non fare da cavie gratuite al siero genico. Appare ormai chiaro a chiunque lo voglia vedere, alla luce di quanto decidono altrove, come Israele e Gran Bretagna, che siamo in mano a una banda di malfattori – politici, governo, giornali, Chiesa – il cui unico scopo è quello di forzare le persone a farsi iniettare.

Ecco qualche stralcio di realtà. Il primo è un commento apparso su Stilum Curiae:

Sarò leggermente fuori tema ma ormai i cosiddetti vaccini che non proteggono più dall’infezione, anzi non hanno mai protetto, come ormai è evidente anche al mio gatto, sono considerati talmente inutili e potenzialmente pericolosi da spingere le persone per il ricatto del governo a cercare disperatamente di infettarsi per poter avere il super green pass e quindi poter lavorare. Una persona perfettamente in sé e culturalmente ben dotata, mi ha detto che uno dei posti dove si è quasi certi di poter prendere omicron sono gli spogliatoi dei supermercati dove si misurano i capi di abbigliamento da comprare. Lei felice c’è riuscita! Credetemi è vero!

L’ambiente è sufficientemente piccolo e basta che un asintomatico si sia fermato un po’ all’interno che lo scopo è ottenuto e si può lavorare almeno per i prossimi 4 mesi.

Qui abbiamo un post pubblicato su Facebook da Vik van Brantegem, il direttore di Korazym.org:

Intanto la narrazione cambia («è innegabile che la circolazione del virus è sostenuta in larga parte da persone vaccinate»: ecco finalmente e come potrebbe essere diversamente, se quasi 90% della popolazione ha ricevuto il siero e il contagio continua a salire… con l’inverno, che si “dimentica” di dire), ma intanto rimane viziata da fake news («la protezione contro il ricovero in ospedale nei reparti ordinari e in rianimazione è molto alta. Ed è sempre stato questo lo scopo dei vaccini»: ecco, questo è falso, perché si è sempre sostenuto, Draghi per primo, che la vaccinazione immunizzava, che questo ero lo scopo, mentre il vaccino non immunizza).

«Intanto il virus dice che i nuovi contagi sono 83 mila e i morti 287, e che l’ultima settimana ha registrato il record di vaccinazioni, con 4 milioni e mezzo di dosi. Il picco, dice l’epidemiologo Signorelli a Margherita De Bac, «dovremmo averlo raggiunto già in questi giorni», ma si attende conferma dai dati di domani.

La nuova emergenza è data dai pazienti asintomatici che vanno in ospedale per altri motivi e si scoprono positivi: i rianimatori chiedono «protocolli e spazi dedicati» e Sergio Harari conferma la necessità di una «distinzione epidemiologica» che porti rapidamente a una riorganizzazione degli ospedali. Per il resto, raccomanda il nostro esperto, serve pazienza: «Sono tanti, troppi i 200-300 e oltre decessi al giorno di queste ultime settimane per poter già parlare di passaggio da pandemia a endemia».

D’altronde, rivelano Milena Gabanelli e Simona Ravizza nel loro Dataroom, «potrebbero esserci tra 8 e 16 milioni di italiani che si sono contagiati tra fine dicembre e la prima metà di gennaio». Ma, aggiungono, se da una parte «è innegabile che la circolazione del virus è sostenuta in larga parte da persone vaccinate», dall’altra «utilizzare questi numeri per sostenere tesi no vax è un errore gravissimo, perché la protezione contro il ricovero in ospedale nei reparti ordinari e in rianimazione è molto alta. Ed è sempre stato questo lo scopo dei vaccini» (Gianluca Mercuri, Prima Ora Il Punto | La newsletter del Corriere della Sera, 18 gennaio 2022).

Questo invece è un messaggio privato ricevuto due giorni fa, ho nome e cognome dell’autore, e tutti i dettagli relativi, ma non li pubblico per non esporlo a ritorsioni.

Marco io lavoro in un ospedale cattolico. Io sono oss in sala operatoria e vedo in terapia intensiva a dicembre 2021 che sono morti in terapia intensiva di covid con doppia vaccinazione e che nei reparti covid ci sono vaccinati e non vaccinati. Questo che le dico non voglio che sia diffuso perché io probabilmente avrei problemi. Nel mio ospedale non è consigliabile parlare male dei vaccini. Il punto è questo mi hanno continuato a dire che chi si vaccina prende il covid in maniera leggera e non va in terapia intensiva ma è FALSO. Poi il vaccino Pfizer che ha fatto il mio ospedale è stato testato da un feto abortivo e non è lecito. Il mio ospedale che è come quello di Padre Pio è molto valido(io stesso come paziente sono stato trattato benissimo) ma sulla vaccinazione si è adeguato al sistema e NON condivido. Marco ringrazio del tuo servizio alla Verità e chiedo una cortesia di non diffondere il nome del mio ospedale. La sostanza che la gente muore in terapia intensiva di covid con doppia vaccinazione ma non lo dicono.

Solo con la preghiera se ne esce fuori da un sistema diabolico. Che Dio illumina i cuori per uscire da questa pazzia.

***

Inutile ricordare che è da settembre che l’AIFA non pubblica bollettini degli effetti avversi. Quattro mesi! E i giornali tacciono.

Ma in Danimarca invece qualche giornalista e giornale onesto c’è a differenza che da noi.

Qui trovate quanto scrive l’Antidiplomatico:

Un quotidiano in Danimarca ha offerto ai propri lettori pubbliche scuse per aver riportato le narrazioni del governo sulla pandemia di Covid-19 senza metterle in discussione.

La presa di posizione arriva sulla stregua di quanto fatto dal tedesco Bild – il principale quotidiano della Germania – lo scorso agosto, quando ha chiesto scusa per una copertura sulla pandemia Covid basata sulla paura. Scuse particolari sono state rivolte ai bambini ai quali era stato detto “che stavano per uccidere la loro nonna”.

“Abbiamo fallito”, si legge nel titolo dell’articolo di Ekstra Bladet, che continua con l’ammissione che “Per quasi due anni, noi – la stampa e la popolazione – siamo stati quasi ipnoticamente preoccupati dalle cifre quotidiane del coronavirus delle autorità”.

Questo l’articolo del quotidiano danese:

ABBIAMO OSSERVATO le oscillazioni del pendolo numerico quando si trattava di contagiati, ricoverati in ospedale e morti per coronavirus. E ci è stato dato il significato dei più piccoli movimenti del pendolo stabiliti da esperti, politici e autorità, che ci hanno costantemente avvertito del mostro corona dormiente sotto i nostri letti. Un mostro che aspetta solo che ci addormentiamo per poter colpire nell’oscurità e nell’oscurità della notte.

LA COSTANTE prontezza mentale ha logorato tremendamente tutti noi. Ecco perché anche noi, la stampa, dobbiamo fare il punto sui nostri sforzi. E abbiamo fallito.

NON SIAMO stati abbastanza vigili sull’uscio quando le autorità hanno dovuto rispondere cosa significasse effettivamente che le persone sono ricoverate in ospedale con il coronavirus e non a causa del coronavirus. Perché fa la differenza. Una grande differenza. Esattamente, i numeri ufficiali dei ricoveri hanno dimostrato di essere del 27% superiori alla cifra effettiva di quanti ce ne sono in ospedale, semplicemente perché hanno il coronavirus. Lo sappiamo solo ora.

OVVIAMENTE, sono in primo luogo le autorità responsabili di informare la popolazione in modo corretto, accurato e onesto. I dati su quanti sono malati e morti di corona dovrebbero, per ovvi motivi, essere stati pubblicati molto tempo fa, quindi abbiamo ottenuto l’immagine più chiara del mostro sotto il letto.

IN TUTTO, i messaggi delle autorità e dei politici alle persone in questa crisi storica lasciano molto a desiderare. E quindi mentono sul come hanno agito quando parti della popolazione hanno perso fiducia in loro.

UN ALTRO esempio: i vaccini sono costantemente indicati come la nostra “super-arma”. E i nostri ospedali sono chiamati “super-ospedali”. Tuttavia, questi super-ospedali sono apparentemente sotto pressione, anche se quasi l’intera popolazione possiede una super-arma. Anche i bambini sono stati vaccinati su vasta scala, cosa che non è stata fatta nei nostri paesi vicini.

IN ALTRE PAROLE, c’è qualcosa qui che non merita il termine ‘super’. Che si tratti dei vaccini, degli ospedali o di un misto di tutto questo, è la richiesta di ciascuno. Come minimo la comunicazione delle autorità alla popolazione non merita in alcun modo il termine di ‘super’. Anzi.

Invece qui da noi abbiamo Il Corriere del Siero e l’impero del gruppo Gedi (Elkann) con La Stampa Repubblica, Espresso, Radio Capitale, Secolo XIX e altri ancora in tutta Italia che spargono terrore a piene mani. Per non parlare dalla stampa berlusconiane, Giornale, Foglio e Libero. I loro padroni probabilmente hanno le loro convenienze, politiche o altre a farlo. Però ci possono essere assurdi come questo di Repubblica:

Vi ricordate di sicuro Colin Powell con la fialetta delle armi chimiche di Saddam Hussein, la scusa utilizzata per scatenare la guerra in Iraq? E mutatis mutandis il Ministro della Salute, Speranza, con i suoi grafici fasulli…

Qua siamo al ridicolo, ma che cosa c’è da attendersi dalla bella badante del pretendente al Quirinale?

Però c’è chi non è d’accordo sulla realtà della fotografia…

Invece qui siamo molto più sul serio. È l’Istituto Negri di Milano…

E questo è quanto è accaduto, accade troppe volte…

Questo invece è un piccolo echantillon delle bugie che ci sono state raccontate e ancora vengono raccontate.

Grazie a Barbara per sbloccare questo ricordo. Ce ne ricorderemo di sicuro alle prossime elezioni.

Così come ci ricorderemo dei servi pennuti del regime. Eccone un esempio praeclaro:

E chiudiamo con un omaggio a chi invece….

