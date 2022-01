La Corsa al Quirinale. Ricattabili, Ricattatori o…Se va Bene, Siamo Rovinati

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, voglio condividere con voi qualche pensiero triste.

I giornali sono pieni delle discussioni su chi andrà al Quirinale.

Credo che siamo un Paese veramente sciagurato se le possibilità di scelta sembrano variare fra un personaggio ricattabile – per la sua storia passata, i suoi “divertimenti”, i suoi affari, i suoi interessi economici, le sua aziende – e un mentitore seriale, e che ricatta un intero Paese. Dio sa se siamo lontani da condividere le opinioni di chi è nel PD, ma avere un presidente della Repubblica bunga-bunga sarebbe forse persino troppo per questa nazione ridicola.

Dall’altra pare abbiamo gli osanna per un signore che mente spudoratamente in Conferenza Stampa mondiale, e che non avendo il coraggio di accettare onori ed oneri di una scelta – l’obbligo vaccinale – ricatta le persone obbligandole a farsi iniettare sostanze probabilmente tossiche, che provocano morti e feriti (a proposito: ma com’è che l’Aifa da settembre 2021 non pubblica più il bollettino degli eventi avversi?); terapie che sono totalmente inefficaci nel fermare contagi e infezioni, e che sguinzaglia gli sgherri di Lamorgese non ad arrestare malviventi, o a bloccare l’invasione di clandestini, ma a chiedere a privati cittadini se hanno la Tessera del Partito Nazionale Vaccinista. Che sospende dallo stipendio chi non ce l’ha, e che devasta (d’altronde la sua storia è quella…) il Paese economicamente. E che nessuno, giustamente, ha mai scelto nelle urne. Anche perché non si è mai presentato: è stato paracadutato lì dov’è da Poteri altri.

L’alternativa al ricattabile e al ricattatore secondo alcuni sarebbe quella di una proroga della permanenza al Quirinale di un personaggio che a fronte di una crisi morale e politica della giustizia senza precedenti nella storia ha preferito guardare da un’altra parte, e che ha passato gli ultimi due anni a fare barchette di carta con le pagine della “Costituzione più bella del mondo”, accettando e e promuovendo ogni violazione delle libertà e dei diritti fondamentali, a partire da quelli biologici.

Intanto siamo nelle mani del Furiere Siringa, dei nani e delle ballerine del Partito degli Affari, e di un’informazione – televisioni, grandi giornali – al cui paragone il liquame profuma.

Se ci va bene, siamo rovinati.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: berlusconi, draghi, quirinale



Categoria: Generale