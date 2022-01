Siero Story. Cardinali Infetti, Vescovi Timorosi, Parroci Zelantissimi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, negli ultimi giorni sono giunte alcune notizie dal mondo del Sacro Vaccino. Oltre ai contatti di Albert Bourla, il responsabile della Pfizer, con il Pontefice super vaccinista, si è saputo che il Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin, e il Sostituto alla Segreteria di Stato, mons. Pena Parra, a dispetto delle tre dosi religiosamente ricevute sono positivi al Covid. In forma leggera l’uno, e asintomatica l’altro. Ma comunque positivi; e si aggiungono alla lunga lista di persone (ne conosco personalmente una quantità) che pur inoculate due o tre volte si sono ammalate, e alcune anche in maniera piuttosto fastidiosa. Che dite? Che quella roba non funziona? Ma come! Mi state diventando complottisti!

La seconda notizia viene dal profondo Sud. Come scrive La Nuova, https://www.lanuova.net/vaccino-in-anticipo-il-vescovo-ligorio-indagato-insieme-ai-vertici-dellex-don-uva-di-potenza/, il vescovo Salvatore Ligorio, presule di Potenza è indagato dalla magistratura potentina: “Aveva ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer il giorno dell’Epifania dello scorso anno, quando la campagna vaccinale anti-Covid in Italia muoveva ufficialmente i primi passi, con la fase dedicata esclusivamente a medici, operatori sanitari, ospiti e personale delle residenze per anziani. Ed ora il vescovo della diocesi di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, è indagato per concorso in peculato insieme ad altre quattro persone.

Nella tarda mattinata di lunedì avrebbe dovuto presentarsi al quarto piano del tribunale di Potenza per essere interrogato dal procuratore aggiunto Maurizio Cardea, ma il suo avvocato avrebbe optato per il deposito di una memoria difensiva. La dose era stata somministrata al vescovo Ligorio presso l’ex Don Uva di Potenza. E tra gli indagati figurano anche i vertici della struttura residenziale per anziani e disabili, ovvero il direttore sanitario Rocco Maglietta, il direttore amministrativo Roberto Galante e il coordinatore infermieristico Francesco Sagaria. Sarebbe stato quest’ultimo ad iniettare la dose Pfizer all’alto prelato, ma “su istigazione di Angela Maria Sabia” secondo la procura di Potenza. Quest’ultima, al secolo Suor Carla (prima dell’avvento di Universo Salute la struttura era gestita dalle suore dell’ordine delle Ancelle della Divina Provvidenza), è a sua volta indagata. Secondo l’ipotesi accusatoria monsignor Ligorio “non aveva nessuno dei requisiti per rientrare nelle cosiddette categorie target individuate dal Ministero della Salute”.

Scherzando, si potrebbe dire che il presule può dire di aver agito per ragioni religiose, la fede nel Sacro Vaccino, condivisa da ben altri nella gerarchia ecclesiastica, ma scherzando, ovviamente. Anche se non sembra molto un “atto di amore” quello di bypassare la fila, e poi, un po’ di fiducia nella Divina Provvidenza anche davanti al Covid forse non guasterebbe.

D’altronde basta leggere il documento qui sotto, che proviene da tutt’altra Italia, la diocesi di Como, per capire quanto la propaganda e la disinformazione propalata H24 da giornali, televisioni ecc. abbia potuto inquinare le menti.

Leggete con attenzione il simpatico scritto del parroco, a cui consigliamo – speriamo che ci legga, o che qualcuno dei suoi fedeli lo faccia – alcuni articoli di scienziati veri, non il trio canterino che sembra accampato giorno e notte a raccontare frottole in televisione.

Per esempio quello che dice il dott. Malone, che ha inventato le terapie a mRNA. https://www.marcotosatti.com/2022/01/18/robert-malone-non-funzionano-contro-le-varianti-e-sono-tossici/

Oppure l’opinione di un premio Nobel, una delle massime autorità mondiali sui virus, Montagnier. https://lanuovabq.it/it/virus-batteri-e-vaccini-le-verita-ignorate-di-montagnier

Oppure un’autorità israeliana, il prof. Qimron. https://www.marcotosatti.com/2022/01/15/israele-jaccuse-del-prof-qimron-al-governo-avete-mentito-e-fallito-vedi-italia/

Oppure quello che scrive Silvana De Mari. https://www.silvanademaricommunity.it/2022/01/13/i-100-euro-della-vergogna/?utm_source=feedburner&utm_medium=email

Legga, padre, legga. E capirà perché quella roba che iniettano ha efficacia scarsa per non dire nulla, (come si vede dall’inizio dell’articolo) ha effetti sconosciuti persino a chi la produce, e provoca morti e malati e malesseri anche seri. L’atto di amore e di prudenza è non iniettarla.

§§§

