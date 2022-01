Robert Malone: Non Funzionano contro le Varianti, e Sono Tossici.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importantissimo offrire alla vostra attenzione questo articolo apparso su Life Site News, a firma di Maike Hickson, e che tratta della tossicità del siero genico. Protagonista dell’articolo è il dott. Robert Malone, l’uomo che ha inventato la tecnica del mRNA, e che è quasi morto ricevendo la seconda dose di siero. Buona lettura, e condivisione.

§§§

– Da quando il dottor Robert Malone, l’inventore originale della tecnologia mRNA, è stato bandito da Twitter il 29 dicembre 2021, è uscito più forte contro l’uso di questi nuovi vaccini coronavirus che si dimostrano sempre più “tossici”.

“I vaccini non funzionano e sono tossici”, ha detto il dottor Malone a Steve Bannon alla War Room il 13 gennaio. Alla luce della nuova variante Omicron, questo virologo vede che le prospettive stanno cambiando.

Il Dr. Malone aveva sostenuto che le vaccinazioni di massa e i mandati di vaccinazione sono sbagliati, e che i vaccini potrebbero essere utili solo per gruppi di persone che sono a più alto rischio, come gli anziani e quelli con certe precondizioni come il diabete. Allo stesso tempo, il Dr. Malone ha pubblicato sul suo account Twitter rapporti su un numero crescente di atleti danneggiati dai vaccini e rapporti su altri possibili effetti collaterali dei vaccini.

Poi, il 29 dicembre, Malone ha deciso di twittare un rapporto della Canadian Covid Care Alliance, che era intitolato: “Le vaccinazioni Pfizer per COVID19 – Più danno che bene”. Parlando il 4 gennaio con Stew Peters nel suo show, il virologo ha detto che i suoi amici canadesi gli avevano inviato il “video che mi ha fatto cancellare dalla piattaforma di Twitter, che, tra l’altro, è assolutamente vero”. Vale a dire, Malone approva un terribile avvertimento contro i vaccini Pfizer che sostiene che stanno facendo “più male che bene”.

“Man mano che i dati vengono fuori, è chiaro che siamo stati ingannati in termini di eventi avversi”, ha detto Malone a Steve Bannon su War Room Pandemic, aggiungendo che ci sono alcuni lotti di vaccini Moderna “che stanno uccidendo un certo numero di persone”, ma “il nostro governo è completamente silenzioso su questo”.

Alla domanda di Bannon sulla richiesta di vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni, il virologo ha risposto che “questa narrazione è obsoleta, non basata sui fatti, e deve essere buttata via. Non dobbiamo vaccinare i nostri bambini. Questo è quanto. Questi vaccini non funzionano e sono tossici”.

Il dottor Peter Navarro, in quello stesso programma, ha aggiunto che i dati dimostrano che i vaccini non proteggono dalle nuove varianti e che persino i produttori di vaccini ora ammettono che le iniezioni riducono semplicemente i sintomi della malattia.

Ma in realtà potrebbe essere anche peggio. Parlando il 10 gennaio con Dan Wootton di GB News in Gran Bretagna, il virologo ha condiviso i dati più recenti secondo i quali “i vaccinati sono al massimo rischio di infezione da Omicron”. Ad un certo punto, ha aggiunto “ci deve essere una contabilità”.

“Le persone devono essere ritenute responsabili per quello che ci hanno fatto”, ha proseguito.

Alla domanda di Wotton se le persone che sono nei gruppi a rischio dovrebbero comunque essere vaccinate, il dottor Malone ha risposto: “Questa è una questione che è un po’ al limite”, spiegando che dipende dai dati che vengono utilizzati.

“Il problema è: i dati sono un casino”, ha dichiarato, e quindi è difficile “fare una buona analisi rischio-beneficio in questo momento, ma ci sono molte analisi credibili che suggeriscono che anche per quegli individui ad alto rischio il numero di vite salvate dalla vaccinazione è superato dal numero di vite che saranno compromesse dai vaccini”.

“Questo è un argomento in evoluzione in questo momento”, ha concluso Malone, “e presenta grandi difficoltà per me, perché se mantengo la mia integrità devo riconoscere che, come i dati stanno venendo fuori sempre di più, è sempre più difficile votare a favore di qualsiasi popolazione a cui vengono somministrati questi vaccini genetici”.

Il Dr. Malone stesso ha avuto gravi effetti collaterali dall’assunzione delle due iniezioni di Moderna. Ha descritto la sua storia medica il 13 gennaio sul suo account Substack:

La prima iniezione è andata bene. Nessun problema.

La seconda iniezione mi ha quasi ucciso. Nel senso che sono quasi morto.

Dopo l’iniezione, ho avuto la solita stanchezza, mal di muscoli e poi sono iniziate le palpitazioni, così come il respiro corto. Nel giro di un paio di giorni, è peggiorato – non sono una persona che va facilmente dal medico, ma per mia fortuna, mi è capitato di avere un appuntamento di routine con il mio medico. Mi ha misurato e la mia pressione sanguigna sistolica era alle stelle. Dato che la dottoressa è anche cardiologa, ha fatto fare altri esami, mi ha fatto iniziare a prendere i farmaci per la pressione alta e abbiamo messo la situazione sotto controllo. Mi sento come se le dovessi la vita. Un grazie al fantastico dottor C. Bove.

Ora raccomanda alla gente di controllare un nuovo sito web chiamato “How Bad is My Batch”, perché si è reso conto che la sua seconda iniezione proveniva da una partita di vaccini che aveva un tasso di mortalità molto alto. “La gente ha il diritto di ricevere un consenso informato sui rischi e i benefici di una procedura medica. Il consenso informato non è dato, se i rischi sono nascosti”, ha concluso il dottor Malone nel suo post su Substack.

In un articolo del Washington Times del 13 gennaio, di cui è coautore insieme al dottor Navarro, Malone si schiera quindi con forza contro qualsiasi vaccinazione di massa e contro gli obblighi vaccinali, che rischiano di creare una mutazione del virus che potrebbe diventare più letale delle precedenti varianti di coronavirus. I vaccini dovrebbero essere dati “al meglio” solo ai gruppi ad alto rischio, dicono. I due autori hanno anche sottolineato l’importanza dei trattamenti precoci (come l’idrossiclorochina e l’ivermectina) che possono aiutare ad evitare malattie gravi, l’ospedalizzazione e la morte.

“Inoltre”, hanno aggiunto, “la minaccia per la salute pubblica della variante omicron è minuscola, mentre il nostro armadietto dei medicinali nazionale contiene solo un sacco molto misto di quasi-vaccini altamente dispersivi e non durevoli”. Dal momento che questi vaccini sono deperibili e non durevoli, si sta facendo pressione sulla popolazione per fare ripetuti richiami. Ma essi stessi pongono un problema.

“Con la mancanza di tenuta, gli individui vaccinati si infettano a tassi crescenti. Con la non durevolezza, i pifferai delle vaccinazioni forzate richiedono sempre più richiami”, scrivono gli autori. Ma questi vaccini hanno gravi effetti collaterali, secondo il dottor Malone e il dottor Navarro:

I quasi-vaccini americani sono significativamente più rischiosi di quanto i funzionari della sanità pubblica abbiano rivelato. Possono scatenare gravi condizioni cardiache e trombotiche, interruzioni del ciclo mestruale, paralisi di Bell, sindrome di Guillain-Barre e anafilassi. I bambini maschi sembrano particolarmente inclini alla miocardite, mentre, dopo la vaccinazione, gli individui possono avere immunità soppresse che li rendono vulnerabili ad altre malattie.

Nella trasmissione Bannon War Room del 13 gennaio, il dottor Navarro ha sottolineato che l’Agenzia europea dei medicinali ora dice che questi “quasi-vaccini possono compromettere in modo permanente il sistema immunitario delle persone”, secondo le parole di Navarro. L’Agenzia Europea dei Medicinali stava mettendo in guardia contro ripetuti richiami. “Quando prendi questo quasi-vaccino per un periodo di tempo”, ha spiegato Navarro, “il tuo sistema immunitario si abbassa e sei soggetto ad altre cose che possono ucciderti”.

Parlando il 4 gennaio con Stew Peters nel suo show, il Dr. Malone ha anche esposto ulteriormente i pericoli dei vaccini. “È un numero enorme di morti ed eventi avversi che sono direttamente collegati a questi vaccini. Ma sappiamo da molto tempo che la verità sarebbe venuta fuori”.

Il Dr. Malone ha aggiunto che ci sono analisi là fuori – per esempio dal Dr. Steve Kirsch – che sostengono che i tassi di morte dei vaccini sono fino a 40 volte più alti di quello che viene riportato sul Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) del governo degli Stati Uniti.

Alla domanda su quali gruppi di età dovrebbero prendere il vaccino, il Dr. Malone ha sottolineato ancora una volta il “pasticcio caldo” con i dati attuali. Per esempio, molte morti da coronavirus riportate erano di persone che sono morte di altre malattie ma “con” il virus, poiché il governo paga agli ospedali tariffe più alte per trattare i pazienti con coronavirus.

Prendendo questi fatti, e facendo calcoli accurati, il dottor Malone ha concluso: “E così, se si applicano questi vari fattori di moltiplicazione, da ventiquattro a quarantatre volte ovunque lì dentro e si esegue l’analisi rischio-beneficio, si finisce per tutta la strada dalla nascita alla morte fino a 80 anni, dimostrando che l’analisi rischio-beneficio è tale che si avrà più morbilità e mortalità associata all’iniezione che dalla malattia”.

“Non c’è giustificazione in nessuna coorte di età per i vaccini genetici, questo è ciò che vedo nei dati”, ha spiegato il virologo.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, hickson, malone



Categoria: covid