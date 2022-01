Quirinale. Cercando un Candidato Presentabile, perché non Mario Segni?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, si avvicina il momento in cui i partiti dovranno scegliere un nuovo presidente della Repubblica. Il generale Piero Laporta ha pensato a un suo candidato, fuori dai giochi abituali; personalmente temo che purtroppo le molle che porteranno al Quirinale il successore del macellaio della Costituzione “più bella del mondo” (cit.) non terranno conto di candidature degne come questa. Ma la proponiamo egualmente alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

In Italia c’è un uomo, una rara eccezione di questi tempi, una risorsa affidabile, preparata, onesta, al di sopra di tutti i partiti e delle correnti oggi in corsa per il Colle.

C’è un uomo che ha tutti i numeri per entrare al Quirinale, garantendo a ogni onesto cittadino e a ogni forza politica favorevole a un’Italia europea ma non schiava, la difesa degli interessi comuni di tutti noi e dell’Italia in Europa e nel mondo.

È integerrimo; non è mai sceso a compromessi di alcun tipo, senza tuttavia cadere mai nell’estremismo. È cattolico, senza aggettivi; nelle vene gli scorre un sangue politico cattolico analogo a quello di Aldo Moro, sebbene fosse un aspro ma leale nemico dichiarato del compromesso storico e del PCI.

Questo lo espone agli strali dei finti amici della Democrazia Cristiana da cui egli si tirò fuori ai tempi di Mani Pulite. Se lo candidano, fischieranno colpi di lupara da Nusco e da Pioltello; suvvia non possiamo far felici tutti.

Mentre mi domandavo quale possa essere il nostro futuro, osservando i candidati che vanno stagliandosi nella corsa al Colle, ho rammentato che abbiamo un uomo, un padre e un professore di diritto, perfetto per questo ruolo: Mario Segni.

Chi voglia vedere la sua biografia, potrà attingere al web. A me interessa osservare la sua adamantina coerenza, mai scaduta nell’estremismo, sempre equilibrato in una lunga carriera politica, segnata da poche importanti vittorie e molte delusioni.

A me interessa che Mario Segni conosca benissimo la macchina statale italiana e quella europea. A me interessa che nessuno possa, in alcun modo, trovare macchie nel suo passato per costringerlo a sporcare il suo e il nostro incerto futuro. Sono tuttavia consapevole che questo possa essere l’ostacolo più aspro per candidarlo. Oggi possiamo dire che sembra sia stato preservato per il Colle. Tocca a noi cittadini dare una mano al destino.

Coraggio, amici di Stilum Curiae, siamo tanti, cominciamo subito a raccogliere firme e, come sempre, affidiamoci a Nostro Signore.

Ps: io Mario Segni non l’ho mai conosciuto personalmente né incontrato neppure fugacemente.

www.pierolaporta.it

§§§

