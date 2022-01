BDV: Sharon Tate, la Luna Stuprata e il Siero Genico. Distopia e Realtà.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae la nostra BDV ci offre questa riflessione su un crimine atroce di mezzo secolo fa, e il suo legame con i giorni oscuri che stiamo attraversando. Buona lettura e meditazione.

§§§

Che cosa c’entra Sharon Tate, la bellissima, direi angelica, attrice uccisa barbaramente il 9 agosto del 1969, con il siero genico fatto o testato su cellule di bambini abortiti, il vaccino, vitello d’oro in forma liquida, annunciato nel giorno di Natale come piccolo messia e affidato al Figliuolo? Detto così nulla, certo, ma permettetemi, senza darmi della complottista, terrapiattista, sciista e chi più ne ha più ne metta, di spiegarvelo e cominciando dal principio. Riavvolgiamo, dunque, il nastro dello story telling psicopandemico e immaginatevi una me di un anno fa seduta al computer, nel silenzio mortifero del fiato di Malefica (il Mo-Lockdown). Sono lì che gironzolo tra siti femminili quando, tacchete, Sharon Tate. Oh bella, come’era bella, mi dico perché non lo sapevo punto. E’ così, per caso, che per la via ho incontrato la chiave di tutto – Sharon che parlava italiano perché aveva vissuto a Vicenza – ma prima di aprir la porta, anzi le porte, e di mettere insieme il capo con la coda ci ho impiegato anni due. E scendiamo al piano di sotto con la stupenda Sharon negli occhi e nel cuore, la quale continua a chiamarmi e a picchiare al mio uscio. Se, ad esempio, mia suocera cita un’attrice, indovina un poco di chi parla? E così via, un assedio biondo! Nel chiedermi che cosa vuole (ora ha smesso, avendo messo io insieme trama e ordito e pronta a urlarlo dai tetti) scendo uno scalino e giù con voi.

Poiché da anni so che nulla avviene per caso nella mia – e nella nostra – vita guidata dalla Provvidenza e che occorre lasciar che il Padreterno scriva la storia tutta completa dall’inizio alla fine, con i tempi suoi e che noi dobbiamo soltanto lasciarci da Lui guidare, comincio, per dir così, a frequentare Sharon via web. La seguo nella sua eleganza semplice, per niente americana e molto – direi – italiana, ascolto la sua voce, lascio che le dita mie trovino le strade che conducono a lei. Scopro così, di più, sul suo drammatico omicidio. Scopro che è avvenuto il 9 agosto del 1969 e che, poco prima, il 20 luglio, gli astronauti americani avevano posato un piede sulla luna e che sia successo oppure no lo lascio ad altri a me interessa il simbolo. E che Sharon, incinta (rotonda come la luna per essere incinta e quasi pronta a partorire), con sua sorella e altri amici, aveva visto in televisione il “grande evento”. Ed era accaduto nella villetta di Cielo Drive (lei, la luna rotonda nel cielo) che aveva preso in affitto insieme al marito regista. La stessa villetta dove doveva morire pochi giorni dopo. E a ucciderla un certo Manson, cioè in traduzione il Figlio dell’uomo, Figliuolo…

E quindi l’uomo pone i suoi sporchi piedacci sulla luna (che per noi cattolici è sempre stata bella come la Santa Madonnina) e poco dopo la luna-Sharon di Cielo drive viene uccisa e il bimbo che portava strappato dal suo grembo. Mmm, mumble mumble. A questo punto (ma ci ho messo, come vi ho già detto, ma è bene ripeterlo, quasi un anno e mezzo a mettere insieme tutto questo, eh!), passo a ticchettare sulla storia dell’aborto negli Stati Uniti e scopro che, proprio nel 1969, è stata fondata negli Stati Uniti l’associazione “Naral” per difendere il diritto all’aborto e, sempre nel 1969, esce il memorandum di Jaffe per ridurre la fertilità umana e la natalità. Il resto è storia. Nel 1970, le Hawaii (dove è nato l’ex presidente Barack Obama) sono il primo dei Paese degli Usa a legalizzare l’aborto. Passano otto anni e anche l’Italia si adegua all’orrore…

Facciamo un grande passo avanti e arriviamo all’oggi. Il 1969 (rovesciando i due 9 si ottiene il numero della Bestia) è l’anno dello sdoganamento dell’aborto in America e il suo “battesimo satanico” è l’uccisione di Sharon Stone, la luna stuprata… Oggi quegli stessi bambini uccisi e utilizzati a pezzettini dagli apprendisti stregoni (detti gli scienziati) gridano vendetta al Signore e ogni vaccino inoculato è come dare la morte spirituale all’anima di chi li riceve. E se muore l’anima, che è la vita intrecciata con la Vita (che è il Signore), tutto muore. Noi tralci della Vite, ridotti a rami secchi. Tutto muore: il corpo, la creatività, la bellezza. Eccoci, infatti, in un’Italia che non è in lockdown ma di fatto lo è. Un’Italia inaridita, fredda, senza più anima, dove regina è la paura e re l’odio. Il proposito satanico era proprio questo: uccidere le anime, ribattezzandole nella morte, e provocare il deserto della Nazione dove splendeva la sede petrina (oggi profanata)…

Punto e a capo. Sharon, lo spero, è salita in Paradiso e prego affinché, se davvero è lì, interceda per noi quaggiù che siamo in una prova di rovi e di spine. Parlava italiano, amava l’Italia. Purtroppo aveva conquistato suo marito parlando disinvolta in italiano in un set cinematografico… Intanto il suo piccino, nel Limbo, attende tutti gli altri sacrificati dall’ingordigia e dalla malvagità umana al Moloch contemporaneo che tutto avvolge nelle sue orride spire… Resistere è semplicemente obbedire all’Eterna Legge del Signore e se potete, toglietevi le mascherine, smettete di avere paura e il resto seguirà. Trionfi il Cuore Immacolato di Maria!

§§§

