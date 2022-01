Israele. J’Accuse del prof. Qimron al Governo: Avete Mentito e Fallito (vedi Italia…)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione nella nostra traduzione, questo articolo che abbiamo visto nella versione inglese su Swiss Policy Research, e che offre una lettura molto critica lucida sulla politica del governo israeliano – ma le stesse cose potrebbero, dovrebbero essere dette alla banda di malfattori che ci governa, e alle cosiddette “Autorità Morali” che la appoggiano – rispetto alla pandemia, al suo uso politico e alle molte menzogne interessate che vengono ancora oggi sparse, soprattutto dai mass media, e alla campagna d’odio di cui sono fautori e complici… Buona lettura, riflessione e condivisione.

§§§

Il seguente articolo del Prof. Ehud Qimron, MD, professore di Microbiologia Clinica e Immunologica all’Università di Tel Aviv, è apparso sul quotidiano israeliano, Ha’aretz, il 6 gennaio 2022.

Ministero della salute, è ora di ammettere il fallimento

Alla fine, la verità sarà sempre rivelata, e la verità sulla politica del coronavirus sta cominciando ad essere rivelata. Quando i concetti distruttivi crollano uno ad uno, non resta altro che dire agli esperti che hanno guidato la gestione della pandemia – ve l’avevamo detto.

Con due anni di ritardo, vi rendete finalmente conto che un virus respiratorio non può essere sconfitto e che qualsiasi tentativo del genere è destinato a fallire. Non lo ammettete, perché non avete ammesso quasi nessun errore negli ultimi due anni, ma a posteriori è chiaro che avete fallito miseramente in quasi tutte le vostre azioni, e persino i media stanno già facendo fatica a coprire la vostra vergogna.

Vi siete rifiutati di ammettere che l’infezione arriva a ondate che svaniscono da sole, nonostante anni di osservazioni e conoscenze scientifiche. Avete insistito nell’attribuire ogni declino di un’ondata unicamente alle vostre azioni, e così attraverso una falsa propaganda “avete sconfitto la peste”. E ancora una volta l’avete sconfitta, e ancora e ancora e ancora.

Vi siete rifiutati di ammettere che i test di massa sono inefficaci, nonostante i vostri stessi piani di emergenza lo dichiarino esplicitamente (“Pandemic Influenza Health System Preparedness Plan, 2007”, p. 26).

Avete rifiutato di ammettere che la guarigione è più protettiva di un vaccino, nonostante le conoscenze e le osservazioni precedenti dimostrino che le persone vaccinate non guarite hanno più probabilità di essere infettate di quelle guarite. Avete rifiutato di ammettere che i vaccinati sono contagiosi nonostante le osservazioni. Sulla base di questo, speravate di ottenere l’immunità di gregge con la vaccinazione – e avete fallito anche in questo.

Avete insistito nell’ignorare il fatto che la malattia è decine di volte più pericolosa per i gruppi a rischio e gli adulti anziani, che per i giovani che non sono nei gruppi a rischio, nonostante le conoscenze che venivano dalla Cina già nel 2020.

Avete rifiutato di adottare la “Dichiarazione di Barrington”, firmata da più di 60.000 scienziati e medici professionisti, o altri programmi di buon senso. Avete scelto di ridicolizzarli, calunniarli, diffamarli e screditarli. Invece dei programmi e delle persone giuste, avete scelto professionisti che non hanno una formazione adeguata per la gestione delle pandemie (fisici come consiglieri principali del governo, veterinari, agenti di sicurezza, personale dei media, e così via).

Non avete istituito un sistema efficace per segnalare gli effetti collaterali dei vaccini, e i rapporti sugli effetti collaterali sono stati persino cancellati dalla vostra pagina Facebook. I medici evitano di collegare gli effetti collaterali al vaccino, per timore che voi li perseguitiate come avete fatto con alcuni dei loro colleghi. Avete ignorato molte segnalazioni di cambiamenti nell’intensità mestruale e nei tempi del ciclo mestruale. Avete nascosto i dati che permettono una ricerca obiettiva e corretta (per esempio, avete rimosso i dati sui passeggeri dell’aeroporto Ben Gurion). Invece, avete scelto di pubblicare articoli non oggettivi insieme ad alti dirigenti della Pfizer sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini.

Un danno irreversibile alla fiducia

Tuttavia, dall’alto della vostra arroganza, avete anche ignorato il fatto che alla fine la verità sarà rivelata. E comincia ad essere rivelata. La verità è che avete portato la fiducia del pubblico in voi a un minimo senza precedenti, e avete eroso il vostro status di fonte di autorità. La verità è che avete bruciato centinaia di miliardi di shekel senza alcun risultato – per intimidazioni editoriali, per test inefficaci, per chiusure distruttive e per aver sconvolto la routine della vita negli ultimi due anni.

Avete distrutto l’educazione dei nostri figli e il loro futuro. Avete fatto sentire i bambini colpevoli, spaventati, fumare, bere, diventare dipendenti, abbandonare e litigare, come attestano i presidi delle scuole di tutto il paese. Avete danneggiato i mezzi di sussistenza, l’economia, i diritti umani, la salute mentale e fisica.

Avete calunniato i colleghi che non si sono arresi a voi, avete messo la gente l’una contro l’altra, avete diviso la società e polarizzato il discorso. Avete bollato, senza alcuna base scientifica, le persone che hanno scelto di non vaccinarsi come nemici del pubblico e come diffusori di malattie. Promuovete, in modo inedito, una politica draconiana di discriminazione, di negazione dei diritti e di selezione delle persone, compresi i bambini, per la loro scelta medica. Una selezione che non ha alcuna giustificazione epidemiologica.

Quando si confrontano le politiche distruttive che state perseguendo con le politiche sane di alcuni altri paesi – si vede chiaramente che la distruzione che avete causato ha solo aggiunto vittime oltre ai vulnerabili al virus. L’economia che avete rovinato, i disoccupati che avete causato, e i bambini di cui avete distrutto l’educazione – sono le vittime in eccesso solo come risultato delle vostre azioni.

Attualmente non c’è nessuna emergenza medica, ma avete coltivato una tale condizione per due anni a causa della brama di potere, dei bilanci e del controllo. L’unica emergenza ora è che voi continuate a stabilire politiche e a tenere enormi budget per la propaganda e l’ingegneria psicologica invece di indirizzarli a rafforzare il sistema sanitario.

Questa emergenza deve finire!

Professor Udi Qimron, Facoltà di Medicina, Università di Tel Aviv.

§§§

