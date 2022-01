Bestiario. Collezione Visuale di Piccole e Grandi Menzogne e Abiezioni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questa mattina una persona che conosco, semplice, al racconto di come dei parenti – tutti vaccinati – si fossero scoperti positivi è esploso in “Quei maledetti no-vax!”. Oltre all’evidente incapacità di fare uno più uno due, questo mini apologo è interessante per far capire quanto Mattarella, il Pontefice, Draghi, gli uomini politici e i mass media siano riusciti con le loro menzogne, più o meno consapevoli a spargere odio e a creare un capro espiatorio; innocente come tutti i capri espiatori. E a dispetto delle evidenze, e delle parole di persone certamente non ostili ai siero, come Crisanti o Bassetti, la narrazione continua. Prepariamoci al peggio.

§§§

Questi sono i dati di ieri dalla Gran Bretagna, che dimostrano – se mai ce ne fosse bisogno – quanto il Commissario Grigio menta e sappia di mentire. Il commento a questo grafico è il seguente:”1.13.22: [AGGIORNAMENTO] Tassi di infezione nel Regno Unito tra quelli completamente vaccinati ancora più alti e in aumento più velocemente rispetto ai non vaccinati in tutte le coorti di adulti. Vaxxed e non vaxxed di tutte le età continuano ad essere infettati e diffusi – e nella maggior parte dei gruppi di età, i vaxxed molto di più – rendendo inutili i passaporti e i mandati vaxx”.

***

***

Ma adesso gli avvoltoi della politica e del Partito trasversale degli affari farmaceutici (PD, IV, FI, LEU) grazie ai loro mezzi di disinformazione sta ripiegando sulla seconda linea: i no van occupano posti in ospedale. Come potete leggere da questo articolo che non voglio definire per buona educazione di Marco Gervasoni, persona che una volta, erroneamente, stimavo:

Come è stato candidamente ammesso nei giorni scorsi, fra i no vax in Terapia Intensiva sono compresi quelli con una o due dosi di siero, e che però non hanno completato il trittico siringale. Quindi, già questo inficia la tesi – abietta – di fondo. Ma posto che i miei soldi vanno al Sistema Sanitario che nel frattempo è stato massacrato, che cosa devo dire? Che avendo, con i miei soldi, già pagato il costoso siero per quelli che sono in TI posso chiedere che il resto lo paghino da soli? Io alla loro cieca fiducia in qualcosa che evidentemente non funziona ho già contribuito…E qui abbiamo un altro di quelli esempi che rivalutano la statura morale di iene, sciacalli e condor:

Eh no, caro Bersani. Se la mettiamo così, io non vedo perché devo pagare – con i miei soldi – le cure ai tabagisti che si ammalano di varie malattie polmonari, tumori inclusi; ai tossici, categoria purtroppo più vulnerabile di altre all’HIV; agli obesi alimentari, con tutte le malattie – che contribuisco a curare con i miei soldi – derivanti da una scelta personale egoistica. E la lista potrebbe continuare. Quindi, possibilmente, si vergogni.

***

Ma per fortuna al Ministero degli Interni abbiamo chi si occupa di cose serie. Mica dell’invasione che stiamo subendo (70.000, settantamila circa clandestini in un anno, se non è invasione questa) o del fatto che bande di giorni maghrebini e affini stuprino ragazze in piazza del Duomo…a proposito avete notizie di Boldrini, Murgia, e di quelle di Anche Una Sarebbe di Troppo?

Ma giustamente gli sgherri di Lamorgese quando le ragazze di Milano si sono rivolte in lacrime a loro hanno raccomandato di mettersi le mascherine…

***

Ma forse non sarebbe più agevole inventare qualche forma di riconoscimento per i no vax, da applicare sui vestiti? Che ne so, una bella siringa gialla? Ci pensi, Speranza, ci pensi…

***

E intanto il Grigio Commissario prosegue a implementare l’agenda che gli è stata affidata dai Superiori.

***

Aiutato dai mezzi di informazione. Che però come è normale, la gente è cretina, ma non tutta, e non sempre, stanno pagando un prezzo per il lavoro di disinformazione e terrorismo mediatico che svolgono per conto dei loro padroni, finanziari e politici. Ancora troppe persone guardano la scatola delle bugie, ma anche lì a quanto pare gli ascolti calano…

Purtroppo devo dissentire dal commento pubblicato nella foto. Semplicemente, sa che cosa vuole il padrone, cioè il gruppo di affari di Berlusconi, con le sue belle badanti, e parla e agisce di conseguenza. L’ha sempre fatto, perché dovrebbe cambiare?

***

E intanto, giusto per aiutare il ricordo dell’infamia in cui viviamo, ecco alcuni articoli d’epoca, quando lo slogan era: non ci sono cure, solo il Siero ci salverà:

§§§

