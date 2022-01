Un Editoriale dalla Puglia: Draghi Mente. Ha Perso Lucidità?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre il nostro Paese sta attraversando uno dei peggiori periodi della sua storia recente nelle mani di una banda di malfattori/incapaci e con l’avallo di quanti potrebbero e dovrebbero fare qualcosa per impedirlo, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo editoriale scritto su Il Borgo di Monopoli dal suo direttore, Vitantonio Marasciulo, che ringraziamo di cuore. Buona lettura.

DRAGHI MENTE

Sono un covidizzato, vaccinato, arrabbiato e preso in giro, in più con un decesso fra i propri cari, lutto non ancora metabolizzato per come la morte si è verificata. Veniamo al tema.

Il premier Mario Draghi conferma ancora una volta di far parte della cabina di regia mondiale. Quella che detta le linee di azione politica sull’emergenza Sars Cov2. Il 10 gennaio scorso durante la conferenza stampa, il premier ha fatto sottotraccia, ma non troppo, un assist alla suddetta cabina di regia, di cui è un ingranaggio importante. Nel corso della conferenza le attenzioni si sono accentrate sul decreto del 5 gennaio 2022 dell’obbligo vaccinale per gli over 50, misura fortemente criticata da risultare finanche un unicum a livello mondiale. Il decreto in questione, a nostro avviso, conferma lo spirito governativo di dittatura che il premier sta instaurando in Italia. Già, la dittatura sanitaria. Draghi, che ha dalla sua il risultato d’aver raggiunto fino ad oggi il 90 per cento dei vaccinati nel bel paese, non contento, ha dichiarato in sostanza che “vorrebbe il 100 per cento di vaccinati”, al punto di avvitarsi su giustificazioni che non reggono, (le riportiamo in neretto e in virgolettato più in giù) che, per dirla in gergo, sono “pezze a colori”, che sanno di timore.

Ma andiamo con ordine. Dicevamo che Draghi è un tutt’uno con la cabina di regia mondialista massonica. Perché l’ex presidente della BCE è stato advisor, managing director, vice presidente della banca americana Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, con più di 35 miliardi di dollari di fatturato e circa 2.000 miliardi di patrimonio gestito. La Goldman Sachs insieme con altre due /tre banche che detengono il potere finanziario nel mondo, dirigono politicamente le sorti del pianeta e delle nazioni progredite in salsa globalista. E dunque delle multinazionali del farmaco, una propaggine della cabina di regia mondiale.

Veniamo al punto. Il fine di Draghi, quello di raggiungere il 100 per cento dei vaccinati in Italia, obbedisce ad una sola verità: di concorrere a ridurre la popolazione mondiale sulla terra, in quanto per le risorse disponibili – dicono – “si è in troppi; ci vorrebbero due o tre pianeti terra per soddisfare tutti”. Un progetto che sa solo di potere, davvero delirante. Pensate un po’, l’élite globalista ha l’ardire di sostituirsi a Dio Creatore, che vede e provvede. Si dirà, che centrano i “vaccini” con la riduzione? Centrano! Centrano!

Spieghiamo meglio. Draghi, essendo invischiato nel progetto di riduzione, non vorrebbe come premier uscire malconcio, perché il suo piano è puntare a raggiungere il 100 per cento di vaccinati. Sarebbe per lui una sconfitta se non raggiungesse il target, in quanto, come detto, lui stesso ha sposato i progetti di chi dirige il mondo, da cui nasce il piano di riduzione della popolazione mondiale sul pianeta. Questi deliranti della cabina di regia hanno affermato a chiare lettere al mondo intero, che attueranno, con il “vaccino”, il piano del Nuovo Ordine Mondiale e del Great Reset. Che fa ricordare lo slogan. “Nulla sarà come prima”, affermato dagli esponenti della stessa cabina di regia mondiale. I nomi li sapete.

Nel corso della conferenza stampa, il nostro, non si è smentito. Ha parlato del rispetto delle regole, di fiducia e udite, udite, di UNITA’. Ma di quale unità parla, se sta portando l’Italia alla dittatura sanitaria. Draghi ha poi invitato chi non si è ancora vaccinato, “di farlo il prima possibile anche con la terza dose”. Ha aggiunto: “Chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi”. “Le terapie intensive”, ha rimarcato, “sono occupate per due terzi da non vaccinati”. Ha sottolineato, “quanto più riusciamo a ridurre la pressione dei non vaccinati sugli ospedali, tanto più siamo liberi”.

Analizziamo le parole di Draghi, partendo proprio dall’ultima affermazione “quanto più ridurremo la pressione dei non vaccinati sugli ospedali, tanto più saremo liberi”.

A nostro avviso sono giustificazioni che non reggono. Poverino è così bombardato di dati, di numeri, di interpretazioni della peggior specie di gufo, da coloro i quali fanno parte del CTS, membri integerrimi, impassibili, tutto numeri, al punto di perdere la lucidità di guardare in faccia la realtà dei fatti, che è di diverso registro.

Primo, è dubbia l’affermazione “che le terapie intensive siano per due terzi occupati dai non vaccinati”.

Secondo, perché dividere l’Italia fra si vax e no vax, mentre parla di unità.

Terzo, è dubbia l’affermazione “che la colpa è dei non vaccinati se in Italia non si torna liberi”, come se i vaccinati fossero immuni dal vaccino e non potrebbero andare in terapia intensiva. In Israele, a Gibilterra, nel Regno Unito, in Australia, le terapie intensive sono per lo più occupate dai vaccinati. A chi credere: all’interpretazione dittatoriale del premier, oppure ai dati che provengono dalle altre nazioni?

Diciamolo chiaramente, questo accanimento di Draghi per l’obbligo vaccinale per gli over 50, torna, come detto, distonico, strano, lascia spazio a qualcosa che non torna, da far pensare e confermare quanto detto in avanti, che Draghi fa parte della cabina diabolica mondialista, innalzatisi a demiurghi del bene, al cui altare debbano tutti obbedire, pena controlli, ricatti, sospensioni, sanzioni e sanzioni, prigionia per gli over 50 e chissà quante altre restrizioni fuori riga verranno fuori da qui fino a febbraio 2022. Che Dio ce la mandi buona.

Quarto, è vero o non è vero che in Italia si è instaurato un regime, che chi la pensa diversamente dal pensiero unico instauratosi sul “vaccino”, si macchia di lesa maestà e offesa al potere governativo – dittatoriale? La verità è che chi la pensa diversamente è qualificato come cospiratore, terrapiattista, alienato, mostro, come è stato additato quel sant’uomo del dott. Giuseppe De Donno, inventore del plasma iperimmune, ora adottato dalla Russia di Putin contro il virus Sars Cov2, mentre in Italia lo hanno bullizzato a dovere al punto di condurlo al suicidio.

Quinto, sono dubbi le giustificazioni fornite da Draghi che legittimano il decreto sull’obbligo vaccinale agli over 50: “Quanto più ridurremo la pressione dei non vaccinati sugli ospedali, tanto più saremo liberi”. Non solo sono dubbi per il semplice motivo che non sarebbe garantita la sicurezza d’essere liberi e di liberare gli ospedali qualora si raggiungesse il 100 per cento dei vaccinati, ma sono anche affermazioni contraddittorie, se si pensa che l’Italia, fra non molto, si allineerà alle altre nazioni europee più evolute (sic!) per far adottare la legge sull’Eutanasia, non solo ai malati terminali, ma anche allargato a chi si è stancato di vivere e la vuole farla finita.

Sesto, che cos’è l’Eutanasia se non strumento che concorre alla riduzione del sovrappopolamento sul pianeta. Delle due l’una, se si concedesse, come la concederanno, la libertà, dico la libertà, di spegnere la vita con l’Eutanasia, non si capisce il perché non si conceda al piccolo resto, la libertà di decidere della propria vita e di non farsi inoculare? La verità, non detta, è che coloro che non si sono vaccinati, fanno paura al premier Draghi e alla cabina di regia mondialista satanica, di cui Mario Draghi appartiene, perché proprio quel resto, potrebbe per emulazione spaccare il Paese e far saltare il banco. L’Eutanasia, qualora si approvasse, come l’approveranno, non fa paura, perché porta acqua al loro mulino, di fare morti quanto più possibile, così come è gradito l’aborto e la distruzione della famiglia e della cultura cristiana. Anzi l’eutanasia, se diventasse legge in Italia, richiamerebbe, per emulazioni, altri cittadini a farsi iniettare il letale farmaco con tanta di goduria della cabina di regia satanica mondialista, che detta, l’avete capito, l’agenda politica agli Stati, diventati ectoplasma della sovranità nazionale. Solo loro decideranno se Draghi potrà andare al Quirinale o farlo rimanere premier. Altro che giochi dialettici; di palazzo; di manovre e quant’altro.

Vitantonio MARASCIULO

(borgomensile@libero.it)

