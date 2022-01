Obediencia y responsabilidad. Una catequesis de Don Francesco D’Erasmo

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el padre Francesco d’Erasmo ha publicado esta interesantísima reflexión en su página web, y nos ha dado permiso para relanzarla. Buena lectura y meditación.

Obediencia y responsabilidad

06.01.2022

Escribiré de forma sencilla, para ayudar a los sencillos que estén confundidos. Autores mucho mejor preparados han escrito de una manera más precisa y documentada, pero quizás para algunos sus textos son demasiado difíciles y al final no pueden entender qué es realmente correcto y qué no. Es un poco largo, pero los que estén realmente interesados harán el sacrificio de leerlo todo …

En esta coyuntura histórica, parece que una de las principales claves con las que los poderes del mal han logrado abrirse paso en la vida de las personas es la de la obediencia. Lamentablemente, una obediencia que se malinterpreta y que los cristianos viven en nombre de la fe, pero no se dan cuenta de que no se ajusta a lo que Dios quiere de ellos. No es la verdadera obediencia que Dios pide en el Evangelio de Jesucristo y que la Iglesia Católica ha transmitido de generación en generación a lo largo de los siglos.

Asimismo, muchos ciudadanos creen que es un sometimiento como buenos ciudadanos, pero, incluso en el caso civil únicamente, no es un sometimiento que responda a la ley, ni a la justicia.

Ya me he ocupado de este tema en un texto anterior más extenso, como parte de otro tema. Aquí me gustaría abordar concretamente el tema de la obediencia.

¿Debemos obedecer siempre a la autoridad si algo nos manda? Si no obedezco, ¿soy, por tanto, un mal cristiano o un mal ciudadano?

¿Es cierto que, si yo también obedezco un mandato equivocado, es el que me manda quien tiene la responsabilidad total, por el acto que me ordenó realizar? ¿Realmente tendría yo solo la responsabilidad de obedecer? ¿No soy responsable ante Dios por lo que hago, ya que es la autoridad, la que me lo manda?

Muchos fieles sencillos, lamentablemente, piensan a menudo que la respuesta a todas esas preguntas es sí.

Se han convencido de que esta es “la perfecta obediencia” de la que habla San Francisco, por ejemplo, cuando habla de una persona que debe volverse como un cadáver en manos de quienes lo colocan aquí o allá.

A menudo me asombra ver a gente muy buena, siempre cercana a Dios y a la vida de la Iglesia, generosa, llena de buenas obras y de oración, caer “como un manso cordero que es llevado al matadero” (Jer 18) en manos de quienes le destruyen material y espiritualmente, sin resistir, y todo en nombre de la obediencia cristiana. Sin saberlo, se convierten en los principales colaboradores de los criminales diabólicos, que intentan destruir lo que queda de la Santa Iglesia, la Civilización Cristiana, la supervivencia digna de la humanidad misma y, a menudo, de la propia supervivencia material de las personas.

¡Cuán grande es la responsabilidad de quienes han enseñado mal el verdadero significado de la obediencia según Dios!

Ciertamente, no puedo reparar un problema que evidentemente ahora está teniendo un impacto en toda la humanidad, porque de hecho también afecta a los no creyentes y no cristianos. Sin embargo, puedo compartir con esos pocos, que eventualmente quieran conocer la verdad de la fe cristiana sobre este tema, algunas reflexiones, para tratar de ayudarlos a no caer en esta terrible trampa del enemigo de los hombres.

La fe judeocristiana se distingue, incluso a nivel histórico y cultural, como la primera y única, que supo distinguir la autoridad terrena, dada a los hombres, de la autoridad de Dios. En las culturas precristianas y extracristianas, siempre hemos visto una absolutización de la autoridad, casi como si realmente quien la detenta fuera Dios. De hecho, esto es lo que está sucediendo nuevamente en Occidente, en un mundo que ha expulsado a Dios del horizonte de los hombres. En realidad, con la “secularización del estado”, y la expulsión de Dios del horizonte civil, realmente quienes trabajan en esa dirección quieren liberar el campo, para divinizar el poder terrenal.

El hombre quiere sustituir a Dios por sí mismo.

Los primeros cristianos siempre fueron perseguidos en nombre del respeto a la autoridad del César. El mismo Sumo Sacerdote entrega Jesús a Pilatos y lo convence de que ratifique la Crucifixión, alegando que el reinado de Jesús contrastaba con la autoridad de César. Y luego, en las diversas persecuciones de los emperadores, los cristianos tenían que demostrar que reconocían la divinidad del emperador ofreciendo incienso a su estatua. Aquellos que no lo hicieron fueron asesinados. Eran la continuidad auténtica del verdadero Israel, como Daniel o los Macabeos, que se habían enfrentado al mismo dilema con la misma fidelidad a Dios.

Los emperadores Nerón, o Diocleciano, políticamente muy capaces, reconocían muy bien que, quienes no les reconocían como divinos, serían mucho más peligrosos que un ejército armado de grandes proporciones.

El fundamento de esta distinción entre poder terrenal y autoridad divina, que luego repercute sin fin en la historia, es la famosa frase de Jesús: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 21).

También en el diálogo con Pilatos, Jesús muestra esta profunda claridad sobre la procedencia de la autoridad terrena: “No tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de arriba” (Jn 19,11).

Los duros liberales y progresistas, o los modernistas, que (sólo de palabra) se jactan de defender el “estado secular”, no podrían ni siquiera tener a alguien que entendiera esta idea, ¡si no fuera por Jesús!

En realidad, la distinción es muy clara en la predicación de Jesús, porque se trata de la misma ley: “enseñando doctrinas que son preceptos de hombres … descuidas los mandamientos de Dios” (Mc 7, 7-8).

La visión que Jesús tiene de la autoridad es muy clara. Dios es la autoridad suprema y también el legislador supremo. Cualquier autoridad terrenal, ya sea religiosa o política, es inferior a Él, por lo que cualquier ley formulada por los hombres es inferior a la Ley de Dios.

El reflejo de esta verdad es el principio de jerarquía (no en vano, otro término de origen cristiano en nuestra cultura). La autoridad inferior nunca puede anular a la superior. Y así, la ley promulgada por una autoridad inferior nunca puede prevalecer sobre la promulgada por la autoridad superior.

En pocas palabras: nunca se debe obedecer a un cabo en contra de la voluntad del general. Así, una ley de un alcalde no puede oponerse a una ley del estado, y este último no puede oponerse a la constitución.

Dicho esto, todo parece simple y obvio.

Pero es precisamente aquí donde nuestro mundo está mostrando la ingenuidad de los pequeños y la pérfida manipulación de quienes detentan el poder de la autoridad, a menudo incluso de forma ilegítima o ilegal.

Cuando una ley estatal contradice la constitución, no debe ser obedecida ni implementada por el poder ejecutivo.

Pero incluso una ley de rango inferior no se puede practicar, si viola la de rango superior. ¡Y aquí también se prodigan los ejemplos en los últimos años!

Si un ciudadano es multado por no llevar mascarilla, por ejemplo, puede muy bien denunciar al agente de la fuerza pública que lo sancionó. La multa no se puede imponer, de hecho, el intento mismo de imponerla es un delito, o la inducción a un delito, ya que una ley del Código Penal (en Italia), de rango superior a todas las normas dictadas en materia de seguridad sanitaria, prohíbe el ocultamiento del rostro en lugares públicos. Esto debería ser conocido por los agentes, por competencia profesional. De hecho, están llamados a hacer cumplir las leyes. Pero, ¿cómo pueden hacerlo si no las conocen? Sin embargo, parece que en Italia y en gran parte del mundo, todo el mundo se ha olvidado de esto.

Por tanto: el desconocimiento de la verdadera legalidad, en este caso el desconocimiento de la jerarquía de las leyes, está provocando que las autoridades políticas y ejecutivas (ojalá no sea así en las judiciales, pero gracias a Dios no tengo conocimiento en este caso concreto) estén actuando de forma completamente ilegal, como si fuera normal. Quien observa la ley de rango superior, que prohíbe cubrirse el rostro, es señalado como un criminal, quien la viola, es visto como virtuoso.

Lo mismo se aplica a la discriminación de las personas sobre la base de decisiones personales sobre su salud, como la libre decisión de someterse a la administración de medicamentos o terapias, aunque sean experimentales y completamente cuestionables desde un punto de vista moral.

Si el legislador tiene elementos válidos para poder realmente imponer obligaciones, debería hacerlo a través de leyes regulares. El mismo hecho de que los instrumentos legislativos se utilicen fuera de la legalidad, muestra que no hay voluntad de actuar por el bien civil del Estado.

Si la misma ley se aprueba fuera del marco de la ley, ¡no obliga a nadie a obedecer! De hecho, son los legisladores y gobernantes que operan de esta manera, los que deberían ser sancionados.

Pero los ciudadanos se han vuelto inconscientes y sumisos. Por eso los gobernantes cometen abusos con impunidad y facilidad, porque los ciudadanos obedecen pasivamente. La mala información hace posible este engaño: se repite machaconamente que ciertas conductas son justas, legales, seguras y las contrarias son peligrosas, dañinas, ilegales, y el buen ciudadano se siente empujado a la obediencia ciega. De hecho, él mismo se convierte en actor de la fuerza que empuja a los conciudadanos a comportarse de la misma manera. Los ciudadanos se denuncian unos a otros.

¡Estoy impresionado por la coincidencia con las historias que me contaron los ancianos en Alemania sobre la era nazi! El miedo no era a las SS ni a la Gestapo. El miedo era a los vecinos.

Todo esto ya se ha visto en las peores formas de dictadura, incluso las de origen comunista en la historia reciente y contemporánea.

¡Qué responsabilidad ante Dios tienen los responsables de la información que se prestan a este engaño!

De manera similar, pero mucho más importante, la obediencia es decisiva en la Iglesia.

Pero la cuestión es mucho más importante, porque en el Estado vivimos los bienes de este mundo, que en todo caso pasan. En la Iglesia podemos obtener bienes eternos, o los perdemos.

En resumen, ¡el mismo cielo está en juego!

Pero el problema es perfectamente análogo al del Estado.

Entonces, ¿cómo llegamos a una obediencia tan pasiva e incapaz de un juicio crítico personal?

Cabe recordar que todo Occidente está marcado de manera indeleble por la cultura cristiana. Y es precisamente en la visión cristiana de la obediencia, en la que se apoya el abuso de autoridad que se perpetra en todo el mundo, tanto a nivel político como religioso.

La raíz de la visión cristiana de la autoridad y de la obediencia debida a ella, reside precisamente en la Palabra de Dios. En primer lugar, en el cuarto mandamiento, transmitido por la fe cristiana, según la indicación de Jesús, que no “vino para abolir sino para cumplir” (Mt 5, 17) la ley antigua.

Veamos, pues, cuál es la perspectiva que enseña la fe auténtica de la Iglesia católica con respecto a la obediencia debida a la autoridad. En el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan Pablo II, que expone el auténtico Magisterio de la Iglesia, al principio, en el capítulo dedicado al cuarto mandamiento, encontramos citados los textos de referencia fundamentales de la fe cristiana sobre este tema:

“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da” ( Ex 20, 12). “Él estaba sujeto a ellos” ( Lc 2,51). «Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es correcto. Honra a tu padre y a tu madre: este es el primer mandamiento asociado a la promesa: que seas feliz y disfrutes de una larga vida en la tierra”( Efesios 6: 1-3).

La fiesta de la Sagrada Familia, que hemos celebrado recientemente, nos trae otro pasaje importante de la liturgia: “Vosotras esposas, estad sujetas a vuestros maridos, cómo conviene en el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Ustedes, siervos, sean dóciles en todo con sus amos terrenales; no sirviendo solo cuando te ven, como lo hacen para agradar a los hombres, sino con un corazón sencillo y en el temor del Señor. Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en recompensa recibiréis la herencia del Señor. El que comente una injusticia, de hecho, sufrirá las consecuencias del mal cometido, y no hay acepción de personas para nadie. Vosotros, señores, dad a vuestros siervos justicia y equidad, sabiendo que también vosotros tenéis Señor en el cielo” (Col 3,18 – 4,1).

En este último pasaje, percibido como escandaloso por la mentalidad emancipacionista de la época moderna, podemos ver claramente la verdadera raíz de la necesidad de la obediencia del cristiano, que al mismo tiempo indica su recompensa y sus limitaciones.

La obediencia es ante todo una necesidad de justicia. La autoridad a la que se debe obedecer representa en la vida presente de su súbdito la autoridad misma del Señor. La obediencia, por tanto, no es un capricho personal de quien detenta la autoridad, sino una expresión de sumisión al Señor, debida a la justicia, ya que Él es precisamente el Creador y Señor de todo, ese Señor que se representa en la persona revestida de autoridad. Tanto es así, que quien detenta la autoridad está obligado por la justicia misma a ejercerla para bien, y no arbitrariamente como un tirano.

La obligación de la obediencia es, por tanto, inseparable de su límite: la justicia.

En otra parte, el mismo Catecismo resume estos dos aspectos así:

“La autoridad, exigida por el orden moral, viene de Dios:” Todos deben someterse a las autoridades establecidas; porque no hay autoridad sino por Dios y las que existen son establecidas por Dios. Por tanto, el que se opone a la autoridad se opone al orden establecido por Dios. Y los que se oponen traerán condenación sobre sí mismos “(Rom 13, 1-2) [Cf 1 P 2: 13-17] “(CCC 1899).

Por tanto, se entiende que la fe cristiana percibe a quien tiene cierta autoridad, como representante de Dios, un poco como su embajador.

Esto explica la particular disposición al sometimiento a la autoridad que parece verdaderamente inseparable del corazón del hombre occidental, a pesar de todos los movimientos revolucionarios de los últimos siglos. Y es precisamente en esta disposición que aquellos que abusan de la autoridad se apalancan perversamente.

De hecho, imaginemos un embajador, quizás hace unos siglos. El embajador de Portugal ante la Santa Sede, por ejemplo. Él, suponemos, sabe que el Papa no tiene ninguna facilidad para tener contacto directo con su Rey; por eso, gracias a la importancia de la corona portuguesa en el mundo, lleno de sus colonias, presiona al Santo Padre para que le asigne ciertos cargos administrativos, en las diócesis de las colonias portuguesas, a ciertos prelados. El Papa, suponemos, conoce la auténtica fe del Rey, por eso decide confiar en él, convencido de la genuina preocupación del Rey de Portugal por el bien de la Santa Iglesia. Sin embargo, no sabe que el embajador está favoreciendo a personajes inmundos, vinculados a él por intercambios de favores. Aquí se abusa de la autoridad del embajador. Pero supongamos que en algún momento el malvado embajador, en favor de su mafia, nombra a un hombre, de quien el Papa ya había hablado con el Rey en el pasado, y sabía que el Rey lo consideraba malvado y enemigo de la Iglesia. En este punto, el Papa comprende el engaño. ¡El Rey nunca habría sugerido a ese tipo para ese puesto! Y ahora el Papa ya no escucha la indicación del embajador. Aparentemente, el Papa está fallando en la lealtad a su amigo de confianza. Pero en realidad este no es el caso. Es quién debe representar al rey de Portugal el que traicionó, no el Papa. Y ahora el Papa ya no escucha la indicación del embajador.

Con razón, un fiel puede decirle a su párroco: No te obedezco si me mandas algo contrario a lo que manda el Obispo.

¡Cierto! Ni siquiera uno puede obedecer al Obispo si manda algo contrario al Papa. De ordinario es así, precisamente por respeto a la razón profunda, por la que Dios ha instituido a las distintas autoridades como representantes suyos.

Pero aquí surge el problema: si el párroco quiere ser fiel al mandato del Papa, pero para ello debe ir en contra de una orden del Obispo, ¿está violando la obediencia al Obispo? O si el obispo ordena algo contrario al derecho canónico, ¿debe obedecer el párroco?

¿Y si el párroco, o el obispo, o el Papa van en contra del mandato de Dios?

¿Quién está abajo, siempre debe obedecer al superior? ¿O a quién está más alto en la jerarquía?

No hace mucho una señora, por ejemplo, vino a la sacristía después de la Santa Misa para quejarse de que, según ella, yo estaba desobedeciendo ciertas indicaciones dadas por la Iglesia, y estaba enseñando algo diferente a lo que enseña el Papa. “En el altar no te representas a ti mismo, representas a la Iglesia, y la Iglesia tiene una cabeza, el Papa, y debes adaptarte”. ¡Aparentemente, podría parecer que esa dama tenía toda la razón! Aquellos que me conocen, sin embargo, podrían preguntarse de inmediato: ¿qué pasará? De hecho, ¡yo nunca soñaría con usar mi papel de sacerdote durante la Santa Misa para hacer algo contrario a lo que enseña la Santa Iglesia!

Aquí la Palabra de Dios es muy clara, sin dejar lugar a dudas: “Entonces Pedro respondió junto con los apóstoles:” Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres “(Hch 5, 29).

Ciertamente es difícil para un simple fiel enfrentar esta situación. Incluso los buenos sacerdotes a menudo se encuentran confundidos frente a sus obispos y ciertas cosas que vienen del Vaticano.

Sin embargo, la Señora en cuestión había olvidado el nivel más importante de autoridad, el paso del que habla Pedro, que es la razón por la que los católicos son tan destacados en obedecer a la autoridad.

De hecho, la autoridad no representa a un ser humano, ¡sino a Dios mismo!

¡Quien tiene cierta autoridad es digno de respeto sólo porque en ese papel representa a Dios!

Cuando la persona que tiene cierta autoridad, la usa contra la voluntad de Dios, ya no la representa y, por lo tanto, ya no se le debe obediencia.

El Catecismo también nos recuerda que “la autoridad no deriva su propia legitimidad moral de sí misma […] La legislación humana no tiene el carácter de ley excepto en la medida en que se ajusta a la razón justa; de esto es evidente que se basa su fuerza en la ley eterna. En la medida en que se distancie de la razón, debe ser declarada injusta, porque no daría cuenta del concepto de ley: más bien sería una forma de violencia [Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, I-II, 93, 3, ad 2]. La autoridad se ejerce legítimamente sólo si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para lograrlo, utiliza medios moralmente lícitos. Si sucede que los gobernantes dictan leyes injustas o toman medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no son obligatorias para las conciencias. En este caso, por el contrario, la autoridad claramente deja de ser tal y degenera en abuso “[Juan XXIII, Encíclica Pacem in terris, 51]” (CIC 1902-1903)

Pero la razón por la que muy a menudo se obedece al hombre, en contra de la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios no es bien conocida en determinadas situaciones. O se desconocen los límites de la autoridad, que técnicamente se denomina “jurisdicción”.

Este es el fruto trágico de la gran obra de destrucción de la catequesis cristiana, llevada a cabo de manera sutil y pérfida por los enemigos de Dios que han entrado desde hace mucho tiempo en la Santa Iglesia.

Los sencillos no deberían sorprenderse. La misma Palabra de Dios en el sexto día de la octava de Navidad nos recuerda cómo los enemigos de Dios están dentro de la Iglesia. “Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros; si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros; pero había que dejar claro que no todos son de los nuestros” (1 Jn 2, 19)

Los enemigos trabajaron durante años para asegurarse de que las ocasiones de catequesis tradicionales estuvieran llenas de actividades vacías y superficiales, de modo que no hubiera forma de que los cristianos conocieran su fe. Luego facilitaron la penetración de la mentalidad mundana en la Iglesia, sugiriendo que la Iglesia debería abrirse al mundo y gradualmente sustituyeron el significado de las palabras cristianas, por lo que el mundo quiere. El Papa Benedicto XVI ha mostrado muy bien este proceso en concreto con respecto a la palabra “amor” en su Encíclica: “Deus Caritas est“.

Entonces, ¿qué significa “jurisdicción”?

El alcalde de Tarquinia, por ejemplo, puede establecer normas administrativas, que son válidas en todo el territorio de su municipio. Es alcalde de Tarquinia. Una regla hecha por el alcalde de Tarquinia no se aplica a Roma o Milán, pero ni siquiera a Civitavecchia, que limita con Tarquinia. Porque el alcalde tiene jurisdicción sobre su territorio y eso es todo.

Pero la jurisdicción también tiene que ver con los dominios no espaciales. Un General del Ejército de tierra tiene jurisdicción sobre todo el personal militar sujeto a él en el Ejército, pero no sobre el de la Fuerza Aérea. Un comandante de policía no tiene autoridad sobre los Carabinieri.

Un médico tiene jurisdicción sobre la salud de los pacientes que lo eligen como médico, no sobre la de los demás. En caso de urgencia, un médico de urgencia tiene jurisdicción sobre la salud del paciente que se le confía, respetando siempre su libre elección. Pero un médico no tiene jurisdicción sobre la vida moral de los pacientes.

Un superior de seminario tiene jurisdicción sobre la vida religiosa de los seminaristas, pero no sobre su salud. Un superior de seminario no puede usar su autoridad para imponer un tratamiento médico a un seminarista.

Por tanto, si una autoridad intenta imponer su mandato, o su ley, fuera de su jurisdicción, este intento es contrario a la autoridad misma, no requiere obediencia, porque simplemente no tiene autoridad en ese ámbito. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios.

Cuando era niño, un médico creyó que podía sugerirme un comportamiento contrario a la moral de mi Fe. Decidí cambiar de médico. Lamentablemente, hoy escucho a menudo a cristianos decir que actúan de cierta manera, contraria a la moral cristiana, siguiendo el consejo del médico, y por eso se sienten justificados en violar la ley moral. Pero el médico no es superior a Dios, esto quiere decir que, sin darse cuenta, esa persona ha reemplazado a Dios por la salud, y por eso le atribuye al médico un valor de autoridad religiosa, que la ciencia no le permitiría tener. La ciencia es cuestionable, provisional, pero el médico se vuelve dogmáticamente infalible para estas personas.

Más tarde, en la vida sacerdotal, me invitaron a someterme a terapias que sabía que estaban más allá de lo razonable. Pero como me los recomendó mi superior, estaba convencido de que tenía que someterme a ellas por obediencia. El Señor permitió que un sacerdote, en confesión, me ayudara a comprender los límites de la jurisdicción, e inmediatamente detuve el tratamiento. Me amenazaron con consecuencias tanto en la salud como en la vida sacerdotal, y la prueba de que todo había sido un abuso de autoridad está en los hechos: ¡esas consecuencias nunca ocurrieron!

Si un oficial del ejército ingresa a la sala de un hospital, y exige indicar a la enfermera la terapia de un paciente, no debe ser obedecido. La jurisdicción sobre el paciente en materia de tratamiento recae en el médico tratante.

¡Pero la elección del médico depende del paciente!

¡Así como la elección del confesor es del penitente!

De hecho, la fe católica reconoce una autoridad particular, que está antes que cualquier otra, porque es la primera en representar a Dios ante la persona individual.

Se trata de la Conciencia.

“Presente en lo más profundo de la persona, la conciencia moral le manda, en el momento oportuno, hacer el bien y evitar el mal. También juzga elecciones concretas, aprobando las buenas, denunciando las malas. Atestigua la autoridad de la verdad en referencia al Bien Supremo, del cual el hombre siente la atracción y acepta los mandatos. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede oír hablar a Dios” (CIC 1777).

“La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo” (CIC 1778).

Por tanto, existe un límite a la jurisdicción de cualquier autoridad, incluso la del Papa, que es el Vicario de Cristo.

¡Pero es el segundo, ya que la conciencia moral es el primero!

¡Sin embargo, hemos visto fuerzas militares y policiales entrar en las iglesias e imponer reglas y comportamientos fuera de su propia jurisdicción! Y no en países con la ley Sharia. (Además, en Italia, también violando un acuerdo internacional entre el Estado italiano y la Santa Sede. Evidentemente la Santa Sede, al no oponerse a estos actos, se ha convertido en cómplice de esta invasión de jurisdicción).

Pero tales abusos no ocurren solo por parte de la jurisdicción civil contra la jurisdicción religiosa, sino también al revés.

Si una autoridad eclesiástica intentara imponer su propio candidato como miembro de un gobierno, sería una invasión de jurisdicción. Así como cuando una autoridad gubernamental intenta determinar los nombramientos de obispos.

También aquí, lamentablemente, asistimos a que estas cosas no solo suceden, sino que son anunciadas públicamente e impunemente con total indiferencia, como si fueran normales.

En China como en Italia.

Quien tiene la autoridad para oponerse y no lo hace, tiene responsabilidades muy serias ante Dios. ¡La violación de la Ley de Dios en estas cosas, de hecho, está ocurriendo de una manera muy seria!

Tomemos el caso del Protocolo firmado por el presidente de la CEI (Conferencia Episcopal Italiana) y por el Gobierno italiano sobre la normativa sobre la prevención del contagio durante las celebraciones religiosas en la Iglesia católica en Italia. Ni la CEI es el interlocutor que representa a la Iglesia católica en Italia, ni los miembros del Gobierno italiano son el interlocutor que representa al Estado italiano. (Suponiendo que gobiernen legítimamente … pero sobre esto es mejor posponerlo).

Ese trato está fuera de la jurisdicción de ambos. Además, el acuerdo tendría por objeto regular la liturgia católica, que pertenece únicamente a la Santa Sede, en el ejercicio legítimo de su autoridad, que tampoco está disponible a la discreción de las personas. Por tanto, ese acuerdo es totalmente nulo desde todos los puntos de vista. Tanto más desde que el entonces Prefecto de la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos, S.E. Cardenal Robert Sarah, recordó muy claramente que no se promulgaron legítimamente cambios en materia litúrgica y sacramental con respecto a la llamada pandemia.

La vigencia de este Protocolo radica, pues, exclusivamente en la presión psicológica a la que todos se sienten sometidos, creyendo que es válido e importante para la salud, o temiendo las repercusiones políticas a las que están sometidos algunos. Por estas razones, por tanto, muchos lo respetan, y lo hacen válido de hecho, haciéndose así culpables de complicidad en lo que este texto implica de abusos.

De hecho, esta legislación, que en sí misma no es legal, se convierte en ley, porque los individuos la toman como norma de conducta.

Esta norma no entró en conflicto frontal con las normas litúrgicas, pero contradice algunos aspectos importantes. Principalmente implica una grave falta de respeto por el Santísimo Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Quien hace suya esta regla va en contra de la voluntad de Dios. Estamos exactamente en la misma situación que Jesús reprochó a los escribas y fariseos.

Desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucede. Se teoriza un peligro de contagio por la administración del sacramento de la Comunión en boca de los fieles, en contraposición a la administración en la mano (que además no tiene base científica), yendo en contra de la norma litúrgica, que ve la Comunión en la mano como una concesión, como una excepción a la regla que eventualmente puede otorgarse. Reemplaza una excepción a la norma que tiene como fundamento la Tradición universal ininterrumpida de la Iglesia, pisoteando el sentido de respeto que se deriva de la Fe en el Santísimo Sacramento del Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

Afirmar creer que la Santa Hostia es realmente la Persona Divina y Humana de Jesús, y tratarla como cualquier objeto, o peor aún como una posible ocasión de contagio, es un acto de grave hipocresía, y puede ocultar una falta real de fe, que haría incluso indigno de recibir o administrar el Sacramento.

Da escalofríos que sean exactamente los mismos, que estaban acostumbrados a presentar el episodio de Jesús con el leproso – que, independientemente de la ley de pureza, no tiene miedo de tocarlo -, con la intención de presionar para administrarle la Sagrada Comunión a los que, según la fe de la Iglesia, no pueden recibirlo, ¡ellos mismos quieren ahora imponer una modalidad de administración del sacramento, que ve el contacto como un peligro! Sin embargo, Jesús, presente en la Santa Hostia, es el mismo que sanó la ceguera con saliva. ¡Él es el Médico Divino, el Medicamento de la inmortalidad!

Pero esto, que es la fe de la Iglesia, es pisoteado por sus representantes.

Por tanto, quien se niega a administrar la Sagrada Comunión exclusivamente en las manos, es señalado como desobediente, mientras que en realidad lo son precisamente los que se niegan a administrarla en la boca.

Aquí está la falsa concepción de la obediencia, que induce al cristiano ingenuo a comportarse contra la voluntad de Dios, en nombre de la obediencia misma, que deriva su importancia de Dios.

También es evidente la hipocresía de quienes ahora insisten en este punto, queriendo obligar a todos los sacerdotes a negarse a administrar la Sagrada Comunión en la boca, en nombre de una ley que no tiene jurisdicción en este ámbito, y luego exige a los propios sacerdotes que no nieguen la Sagrada Comunión a quienes llevan una vida en contradicción con el Evangelio, continua y públicamente, en contravención de la Ley vigente de la Iglesia en este ámbito. Y no solo están tratando de imponer esto con autoridad, sino que en los periódicos se anuncian episodios simbólicos, como la Comunión administrada sacrílegamente al abortista Joe Biden, ¡precedida de frases engañosas e historias contrarias a la fe y la moral católicas provenientes del Vaticano!

En este caso, ¡está claro cómo la autoridad superior trata de hacer que los fieles olviden que la primera autoridad es Dios!

De hecho, si un fiel, o un sacerdote, o cualquier otra persona, disputa la autoridad superior que actúa fuera de la fe, se le señala como alguien que desprecia la autoridad de la Iglesia. Pero si esta autoridad superior desprecia el mandato de Dios, nadie puede decir cosa alguna.

Si, por ejemplo, un Obispo ordena algo contrario a la ley de la Iglesia, y el sacerdote no obedece al Obispo por ser fiel a la ley de la Iglesia, ¿quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién va en contra?

En este caso el Obispo, incluso si es una autoridad superior, va en contra de la voluntad de Dios, y el Sacerdote, para poder hacer la voluntad de Dios, no solo puede, ¡sino DEBE desobedecer!

En efecto, si el sacerdote dijera: Yo obedezco, la responsabilidad es del Obispo, no estaría excusado ante Dios por esta obediencia, pero aún tendría la responsabilidad de su propio comportamiento.

Y si un médico impone una disciplina sanitaria en el contexto litúrgico, está fuera de su propia jurisdicción. Así como un obispo que impone el uso de una determinada terapia. No hay que obedecerlos.

¡Ni siquiera el estado tiene jurisdicción sobre asuntos de salud en la vida de los ciudadanos individuales!

Jugando con estos engaños, la humanidad está siendo conducida hacia el abismo de la esclavitud y la traición de la fe, sin el uso de la fuerza, pero explotando el compromiso de los individuos por ser buenos ciudadanos y buenos cristianos, obedientes.

Jesús nos había advertido: “Los hijos de este mundo son más astutos con los suyos que los hijos de la luz” (Lc 16, 8).

¡Qué malvada astucia satánica se esconde dentro de este gigantesco engaño!

Ocurre, por ejemplo, que un Obispo, al ver que un Sacerdote no se somete a este tipo de abuso de poder, lo obliga a abandonar la Parroquia. Lo llama mostrando todo su enfado y le ordena que se vaya, y que se tome un tiempo para reflexionar, en una forma de retiro espiritual. Si el sacerdote simplemente obedece, yendo donde dice el Obispo, sin exigir que se siga el procedimiento previsto en el Código de Derecho Canónico, es el Presbítero quien se convierte en cómplice del mal cometido contra él por el Obispo. Además, dado que no hay testimonio de la llamada telefónica, ¡incluso podría ser acusado de abandonar la parroquia! Pero incluso si se respetara formalmente el procedimiento canónico, si la pena se impone porque el sacerdote se niega a ser cómplice de los abusos, la pena infligida no es válida.

Si un fiel que desea recibir la Comunión en su boca, cuando el Sacerdote quiere imponer la Comunión en su mano, acepta pasivamente sin insistir – aunque sea con respeto -, y no acude al Sacerdote después de la Santa Misa para recordarle que no puede negar él el Sacramento por eso, y posiblemente no protesta con el Obispo, el fiel se ha convertido en cómplice del mal que se le inflige.

Por supuesto, los fieles no pueden tomar la Comunión a la fuerza para recibirla en la boca, y esta es la fuerza en manos de los Sacerdotes que les permite cometer este abuso. Pero es posible protestar de muchas formas.

¿Por qué, siempre que un sacerdote observa la Ley de Dios, cumple fielmente su deber, y por tanto va en contra de la mentalidad del mundo, siempre hay alguien que se queja ante él y sus superiores, y en cambio, cuándo un mal pastor se comporta en contra de su tarea, nadie hace nada?

Por esta virtud incomprendida de la obediencia, por un respeto incomprendido por la autoridad.

Jesús nos da un ejemplo muy claro con su propio comportamiento, que habla más que sus propias palabras. Cuando entra al Templo, ¡derriba las mesas de los cambistas! El verdadero modelo del cristiano es Jesús, el del Evangelio, no lo que el mundo querría de nosotros.

Los que dicen luchar contra los abusos en la Iglesia, son hipócritas y dejan que se cometa un abuso tan grave en todas las Iglesias del mundo, en cada Sagrada Comunión. No pocas veces los que más presionan a favor de estos abusos litúrgicos son precisamente los más infames por la corrupción moral. Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos …

Pero, ¿por qué todos están dispuestos para emocionarse cuando los medios anticristianos anuncian el abuso infantil por sacerdotes, a menudo distorsionando y amplificando incluso las noticias, para hacerlas aún más espantosas, o para alcanzar objetivos específicos, quizás solo aparentemente involucrados – como si no fuera suficiente la gravedad de la verdad -, y al mismo tiempo, cuando el Cuerpo de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es maltratado, ¿nadie respira?

¿Nadie se da cuenta de que el mundo está complacido con los abusos de menores, porque alejan a las personas del encuentro con Dios en los sacramentos, y al mismo tiempo el mismo mundo induce a los sacerdotes a todo tipo de males, para convertirlos en cómplices de la destrucción de la Iglesia?

¿Nadie se da cuenta de que el mal de ofender a Dios es el más grave, y la raíz misma de todos los males?

El verdadero cristiano, que quiere ser un buen cristiano y un buen ciudadano, no está, por tanto, llamado a obedecer cualquier orden, sino que debe hacer todo lo posible por conocer la Verdadera Ley de Dios, la Ley de la Iglesia y también las Leyes del Estado, y debe obedecer a las autoridades legítimas sólo si, en el ámbito de su jurisdicción, actúan para que se cumpla la Voluntad de Dios, en Justicia y Verdad.

Si uno ve que una autoridad no actúa de acuerdo con la Justicia y la Verdad, o dentro de su jurisdicción, no solo puede desobedecer, ¡sino que DEBE hacerlo!

Incluso si esto cuesta sacrificio.

Y ese es realmente el punto. A menudo cuesta mucho más ir en contra de órdenes o leyes injustas, que inclinarse ante ellas. Entonces es fácil justificarse con la obediencia. Pero eso no hace a uno justo ante Dios.

¿Cómo es que todo el mundo está escandalizado por el nazismo, preguntándose cómo la población pudo permanecer pasiva ante lo que estaba pasando, muchas veces juzgando lo que realmente no saben, y cuando es nuestro turno, somos pasivos y cómplices?

Una madre o un padre que tiene que decidir si somete a un niño a tratamiento, solo para evitar que sea excluido de ciertas áreas, es un buen padre, si elige solo evitar un sacrificio a su hijo, o lo es si intenta hacer lo que será mejor para él con el tiempo, de por vida y para la eternidad?

¿Y es aceptable sufrir pasivamente la amenaza de ser privado de la responsabilidad parental?

Quizás también hemos olvidado que existe una legítima defensa.

La fe de la Iglesia dice que, en caso de necesidad de elección, puedo privilegiar la protección de mi vida, y DEBO privilegiar la de un niño, aunque sea en detrimento de la del que lo amenaza.

“Por lo tanto, es legítimo hacer cumplir el derecho a la vida. Quien defiende su vida no es culpable de asesinato, incluso si se ve obligado a infligir un golpe fatal a su atacante:” Si alguien para defender su vida usa más violencia de la necesaria, su acto es ilícito. Si, en cambio, reacciona con moderación, entonces la defensa es lícita […]. Y no es necesario para la salvación del alma que uno renuncie a la legítima defensa para evitar la muerte de otros: ya que un hombre está obligado más a proveer para su propia vida, que para la vida de los demás “. […] La legítima defensa, así como un derecho, también puede ser un deber grave para los responsables de la vida de los demás, y exige que el agresor injusto sea colocado en un estado de no causar daño. Las autoridades también tienen derecho a utilizar armas para repeler a los agresores de la comunidad civil encomendada a su responsabilidad ”. (CCC 2264-2265)

¿Y quién está más confiado a la responsabilidad de la autoridad que un niño a sus padres?

Entonces, para que quede claro, hay que recordar, nos guste o no, que la verdadera fe oficial de la Iglesia Católica, que no es inventada ocasionalmente por los que detengan autoridad, enseña que, si la vida de un niño se ve amenazada, ¡el padre tiene el deber de defenderlo incluso a costa de sacrificar la vida del agresor!

¡El buen cristiano no es el que expone al niño a un tratamiento experimental, esperando que todo salga bien, sino el que hace todo lo posible por defenderlo!

Quién sabe si todavía hay verdaderos cristianos en el mundo …

Y si el cristiano, o el ciudadano, no tiene la fuerza o la posibilidad de oponerse directamente a la autoridad o la ley injusta, debe hacerlo en la medida de sus posibilidades.

Si, por ejemplo, se hace evidente que los hombres de Iglesia abusan de las prerrogativas que les son dadas para llevar a cabo su misión, es legítimo e incluso justo no seguir alimentando esas prerrogativas.

Si un párroco abusa del respeto al silencio en la Iglesia para proclamar herejías desde el púlpito, los fieles, con respeto, pero con firmeza, deben intervenir y decir que no puede hablar así.

Si una determinada realidad eclesial utiliza el dinero para alimentar algo injusto, conviene desviar su diezmo (la ofrenda hecha por la Iglesia) a los pobres, para no alimentar esa injusta realidad con su propio sustento económico.

Si los cristianos fueran menos ingenuos, muchas cosas serían diferentes …

Si las curias diocesanas se inundaran de cartas de queja cuando nuestra fe se ofende en San Pedro, cuando en Alemania son bendecidas las parejas que públicamente cometen pecados que claman venganza en la presencia de Dios, cuando en los encuentros de formación a todos los niveles se proponen en teorías que nada tienen que ver con nuestra fe, o incluso la contradicen y la ofenden, y la lista no acabaría nunca, quizás todo no sería como está.

Todos, por otro lado, aceptan supinamente estas cosas creyendo que esto es obediencia. ¡Ciertamente no es la obediencia cristiana, que es sobre todo obediencia a Dios!

Si la ley de Dios dice que el asesinato deliberado es un pecado que clama venganza ante los ojos de Dios, cualquier acción que requiera que se complete el asesinato debe ser rechazada, ¡incluso si fue ordenada por la autoridad suprema! Por lo tanto, las drogas obtenidas también mediante el uso de células extraídas de niños, que luego inevitablemente murieron para suministrar esas células, ¡no son ni serán nunca aceptables, ni por causa de obediencia!

Los que obedecen son cómplices como los soldados nazis que fusilaron a los prisioneros de los campos.

La culpa, ante Dios, no recayó solo en el líder que ordenó la ejecución. Y quien trajo a los prisioneros al campo fue cómplice también, aunque no fue él quien los mató.

No podemos engañarnos a nosotros mismos acerca de estas cosas, porque cuando muramos, a Jesús no lo engañará nadie, y Él nos juzgará con justicia.

Si Jesús hubiera obedecido a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos o a los doctores de la ley, no habría cumplido su misión y no nos habría redimido.

Si los Apóstoles hubieran obedecido a los Sumos Sacerdotes, ellos no habrían anunciado a Jesús, ¡y nosotros no lo hubiéramos conocido!

Si José hubiera observado la forma externa de la Ley, sin obedecer al Ángel de Dios, ¡no habría cumplido la Voluntad de Dios!

¿Será este el “poder del engaño” del que habla la Palabra de Dios? ¿El engaño sobre el verdadero significado de la obediencia?

“Y por eso Dios les envía un poder seductor que les incita a creer la mentira y así serán condenados todos los que no han creído en la verdad, sino que han consentido en la iniquidad” (Tes 2, 11-12). La obediencia desordenada, ¿es ese el poder, con el que Dios permite misteriosamente que se le dé poder a la bestia? ”A la bestia se le dio una boca para pronunciar palabras de orgullo y blasfemias, con el poder de actuar durante cuarenta y dos meses. Abrió su boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, y contra todos los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer la guerra contra los santos y ganarlos; se le dio poder sobre toda raza, pueblo, idioma y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado“(Ap 13, 5-8).

Ciertamente, si se vive la obediencia hacia alguien que está investido de autoridad, solo por el hecho de que está en ese papel, significa que la obediencia ya no es para Dios, sino para el hombre.

Entonces el cuadro satánico es perfecto: la obediencia es el instrumento para poner al hombre contra Dios. El instrumento con el que Satanás quiere subyugar a la humanidad para que se sienta Dios. No es casualidad que todo esto lo organice él, que pretende decirle a Dios: ¡Non serviam, yo no te serviré!

Nosotros, en cambio, estamos orgullosos de ser hijos de Aquella, que engendró al Creador respondiendo a Su invitación: “Hágase en mí según Tu Palabra“.

Oremos a Jesús, a la Santísima Virgen y a todos los santos, para que el Espíritu Santo nos conceda discernimiento, para comprender cuál es la verdadera obediencia que Dios nos pide.

¿Quién es como Dios?

Amén.

Francesco d’Erasmo, vicario parroquial adjunto de la Catedral de Tarquinia,

Diócesis de Civitavecchia-Tarquinia, 6 de enero de 2022, Solemnidad de la Epifanía del Señor.

