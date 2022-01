Bestiario dell’Era Draghista, Anno Primo. La Rete, il suo Peggio, la Menzogna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, considerate questo post – e altri del genere – come un piccolo tentativo di ricordare a futura memoria immagini labili che appaiono sulla rete e altrettanto rapidamente scompaiono. perché un giorno sarà forse utile ricordare, in maniera indiscutibile, chi ha detto cosa in questi tempi bui. Per esempio oggi un commentatore di SC ha scritto: “Sapevate che Mario Draghi ha una figlia laureata in biologia con un dottorato in biochimica e un MBA in business administration ed è imprenditrice nel settore farmaceutico, parafarmaceutico e delle biotecnologie”?. Non lo sapevo, ma certamente è una notizia interessante, visto come si sta comportando il Commissario Unico dei Poteri Forti nel nostro Paese. Ho spigolato un po’ di immagini che aiutano a comporre un mosaico della follia che stiamo vivendo. Se volte date un’occhiata. Non c’è un filo preciso; ma ciascuna acquista un senso, se collocata nel nostro contesto.

§§§

Spegnete la Televisione! Questo è il consiglio finale.

Se è possibile scendere sotto il livello della vergogna, ci è riuscito.

Questo può essere interessante.

Leggere il commento al post precedente su Zingaretti. Sfida ai massimi livelli.

***

Le menzogne sui no-vax, le terapie intensive e gli ospedali. Incitamento all’odio sociale. Criminale.

Una conferma di quello che sta emergendo: quando Draghi e i suoi complici parlano di no-vax intendono in pratica chiunque non abbia fatto la terza dose di siero.

Questo personaggio è un dipendente della Protezione Civile, pagato con i nostri soldi, e si permette di ire queste cose. Alla luce di quanto ormai affermano chiaramente, come Crisanti, e cioè che sono i vaccinati che trasmettono contagio e infezione, dobbiamo pensare che siamo di fronte a una palese inadeguatezza a svolgere un qualsiasi ruolo. O non è informato – ed è una colpa. nel suo caso – o è informato e allora è ancora più colpevole. Proporrei una sospensione dall’incarico e dallo stipendio, e un corso di Educazione Civica, oltre che un test IQ.

Ma come mai il nostro Paese è in condizioni peggiori della Gran Bretagna dove non ci sono restrizioni di nessun genere?

Questo per chi sostiene che non esiste nessuna correlazione, che il siero è innocuo, e tutte le menzogne (criminali) del genere. Sono dati ufficiali del VAERS, l’agenzia di controllo USA sugli effetti avversi. Già, ma perché in Italia non c’è qualcosa di analogo? Ve lo siete chiesti?

Ma il passaggio dal vaccino allo zucchino questo spiritosissimo gentiluomo non riesce a farlo? Forse potrebbe provare con i cetrioli, sono più consistenti.

Questo signore è un reporter di FanPage, e questo direi che basta a squalificare lui e il sito ultra politically correct sinistrista e soi disant giornalistico dove zampetta. Ma quello che spaventa è l’idiozia, non l’insulto. Da ricordare, dopo il 25 aprile metaforico che verrà.

§§§

