Eccles: i Gesubots Richiamati in fabbrica per la Riconfigurazione.

Eh sì, cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questi tempi tristi in cui il nostro sciagurato Paese, unico in Europa, introduce la discriminazione psico-sanitaria, e obbliga sotto varie pene e ricatti e vessazioni i suoi sudditi a sottoporsi a un esperimento medico pericoloso e inefficace (dal punto di vista del contagio), dobbiamo ringraziare ancora una volta Eccles is Saved, e Korazym.org per portarci un sorriso. Buona lettura.

Comunicazione di servizio – Coloro che sono sprovvisti del buon senso umoristico, si astengono dalla lettura (e quindi, dal commentare): quanto segue è “british humour”. Cioè, per chi non conosce i basilari dell’inglese e della cultura britannica: si tratta di satira britannica. L’umorismo britannico è modellato dalla relativa stabilità della società britannica e porta un forte elemento di satira diretta all’assurdità della vita quotidiana. I temi includono il sistema di classe e tabù sessuali. Tecniche comuni includono giochi di parole, insinuazioni e battute intellettuali. Un forte tema di sarcasmo e auto-deprecazione, spesso con consegna impassibile, attraversa tutto l’umorismo britannico.

Concordiamo con Marco Tosatti, che introducendo la condivisione di una nostra traduzione di un precedente Eccles is saved ha scritto: «È mia opinione che l’umorismo sia una delle forme più alte in cui ci sia concesso cogliere una briciola del divino; personalmente ritengo che Dio sia pieno di humour, e che si diverta benignamente non poco alle nostre spalle. Per questo apprezzo quanti godono anche di un minimo di quell’afflato, e sono così generosi da renderne gli altri partecipi. Grazie dunque a Eccles is Saved, e a Korazym.org il cui articolo rilanciamo. Buona serena lettura» (Marco Tosatti – Stilum Curiae, 24 novembre 2021).

Segue il nuovo testo di Eccles is saved nella nostra traduzione italiana dall’inglese.

Gesubots richiamati per la riconfigurazione

Eccles is saved, 8 gennaio 2022

Seguendo la descrizione di Padre Thomas Reese, S.I. della terra come uno degli esperimenti falliti di Dio [1], possiamo rivelare che egli è più vicino alla verità di quanto non creda.

Infatti, lui stesso fa parte di una generazione di droidi [2] Gesubot [3], creati non da Dio ma dalle Vatican II Enterprises negli anni Sessanta. Questi erano intesi come un esperimento di intelligenza artificiale, progettato per sostituire i gesuiti, che a quel tempo erano un ordine di uomini santi nella Chiesa Cattolica. Tuttavia, nel corso degli anni, i Gesubot hanno sviluppato numerosi difetti e ora vengono richiamati per riparazioni, riconfigurazione e in alcuni casi – il Jimbot LGBT – demolizione del tutto.

Reese tra dei cattivi.

Tradizionalmente i despoti potenti hanno impiegato dei buffoni: il Reesebot funge da sostituto artificiale.

Il più potente dei Gesubot è il Bergoglidroid, sul quale sono state registrate molte lamentele presso i creatori. È stato accusato di aver pronunciato eresie in molte occasioni – questo è un errore del software che probabilmente può essere corretto – e ha anche iniziato una persecuzione sistematica di gruppi di cattolici, insieme al suo assistente (non Gesubot), il droide ArthurD2 [4].

ArthurD2 – Il droide malfunzionante della Roche Enterprises.

Altri Gesubot difettosi includono il Sosabot, che non accetta insegnamenti che non siano registrati elettronicamente nel suo database, e ovviamente lo stesso Reesebot, con i suoi confusi gorgoglii “non portare i bambini al Messa Tradizionale”, tra molti altri difetti.

Il Jimbot LGBT e il Cupidroid. In attesa di essere rispedito per il riciclaggio.

Altri produttori di robot si sono resi conto che anche loro devono correggere alcuni dei difetti nei loro prodotti. Ad esempio, è stata una brutta settimana per il Cupidroid (un progetto rifiutato della Cardinal Enterprises), che era stato programmato per dare un messaggio il 6 gennaio sugli uomini saggi che andavano nella stalla per vedere il bambino Gesù. A causa di un cortocircuito, questo si è trasformato in una condanna di un mucchio di matti che andavano alla Casa Bianca per vedere Joe Biden. Questo in qualche modo ha ispirato sentimenti di orrore nella piccola mente di Cupidroid (paragonabile all’11 settembre, Pearl Harbor, ecc.).

Una rievocazione dello sbarco in Normandia.

Gli attenti lettori avranno senza dubbio visto difetti in altri droidi degli stessi produttori, anche se pochi saranno completamente smontati per ricavare dei pezzi di ricambio, come lo “Zio Ted” McCarridroid, uno stretto socio di Cupidroid.

Tuttavia, è bello sapere che finalmente qualcosa si sta facendo.

Note

[1] La terra: uno degli esperimenti falliti di Dio? Dio ci dà ogni possibilità, ma potremmo mandarla all’aria

di Thomas Reese, Spiritualità di Religion News Service

National Catholic Reporter [5], 7 gennaio 2022

(Nostra traduzione italiana dall’inglese)

La Terra potrebbe essere uno dei trilioni di esperimenti che Dio sta conducendo in tutto l’universo? Se sì, sarà un esperimento fallito?

Le Sacre Scritture dell’umanità, scritte in epoca prescientifica, spesso ritraggono la terra e l’umanità come il centro dell’universo. Recenti scoperte scientifiche hanno suggerito che non è così. È ora di aggiornare le nostre immaginazioni teologiche.

Ho passato il fine settimana di Capodanno ad abbuffarmi della serie in cinque parti di NOVA sull’astronomia, “L’universo rivelato”, che è stata presentata per la prima volta in ottobre. Descrive magnificamente le scoperte dei satelliti astronomici della NASA, tra cui il Telescopio spaziale Hubble, l’Osservatorio a raggi X Chandra e il Telescopio spaziale Fermi Gamma Ray.

Abbiamo appreso che la nostra Via Lattea è una delle 2 trilioni di galassie conosciute nell’universo. La nostra sola galassia ha 200 miliardi di stelle e la maggior parte di queste stelle sembra avere pianeti. La probabilità di vita intelligente da qualche parte nella nostra galassia o in un’altra galassia è alta, dati questi numeri.

Perché Dio avrebbe creato un universo così vasto con così tante possibili fonti di vita se non voleva che migliaia di specie fiorissero? Pensiamo che Dio abbia così poca immaginazione che noi siamo l’unica possibilità che gli poteva venire in mente?

Una foto scattata da Hubble mostra solo una piccola porzione di una delle più grandi regioni di nascita stellari viste nella galassia, la Nebulosa Carina. Torri di idrogeno freddo ricoperte di polvere si innalzano dal muro della nebulosa. Qui sono catturati la cima di un pilastro di gas alto tre anni luce e la polvere che viene divorata dalla luce brillante delle stelle vicine (Foto per gentile concessione di NASA, ESA, e M. Livio e il 20° anniversario di Hubble Team).

Questo è umiliante per la specie umana, che pensa che sia la cosa più importante nell’universo. Significa che siamo solo uno dei tanti figli di Dio, e probabilmente non il più importante. Potremmo essere nella nostra infanzia rispetto ai nostri fratelli in altre parti dell’universo.

Forse l’universo è incredibilmente grande in modo che Dio potesse fornire “distanza sociale” tra tutti i suoi esperimenti in modo da non contaminino in modo incrociato.

Quanto a noi, Dio ci ha concesso un pianeta molto bello e ricco, fatto di polvere di stelle. Ci ha dato l’intelligenza con la quale abbiamo acquisito un grande potere sia per il bene che per il male.

Eppure sembra che abbia incluso un sistema di sicurezza nell’esperimento umano: se non ci evolviamo moralmente, ci distruggeremo prima di poter raggiungere le stelle e inquinare il resto dell’universo.

[2] Un droide è un qualsiasi robot presente nell’universo fantascientifico di Guerre stellari. I droidi sono diffusi in ogni angolo della galassia e costituiscono un pilastro fondamentale della sua economia; per questo appaiono in quasi ogni opera del franchise. Sebbene siano macchine robotiche, posseggono inoltre vari livelli di intelligenza artificiale e di coscienza. Il termine nasce come aferesi di “androide” ed è un marchio registrato della Lucasfilm.

[3] Un bot (abbreviazione di robot) in terminologia informatica è un programma che accede alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dagli utenti.

[4] R2-D2 (pronunciato Artoo-Detoo in inglese) è un droide nel franchise di Star Wars creato da George Lucas.

[5] Il NCR-National Catholic Reporter – un prodotto difettoso rifiutato dalla Cardinal Enterprises – non va confuso assolutamente con il NCR-National Catholic Register, che è al contrario è un prodotto serio e cattolico (come dice correttamente suo nome), della EWTN Enterprises.

§§§