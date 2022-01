Arrendersi all’Evidenza: perché i Dati dell’ISS non Sono Credibili. Mistificano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Arrendersi all’Evidenza ci offre riflessioni importanti sui giochetti che l’Istituto Superiore della Sanità compie con i numeri, in modo da rendere sempre più complicato vedere la realtà per quella che è, e non in base alla narrazione (spesso menzognera, interessata e manipolante) della banda di malfattori che ci governa. La prima parte riguarda le cifre; la seconda tutte le cose che bisognerebbe sapere e che non vengono dette sul siero che ci stanno iniettando. Fra l’altro, è giunta nella notte la notizia della scomparsa di David Sassoli, per disfunzioni al sistema immunitario. Sarà molto interessante conoscere – se verrà fatta – il risultato dell’autopsia. Sappiamo che una delle accuse che vengono mosse da non pochi scienziati al siero mRNA è quello di intaccare proprio il sistema immunitario. Buona lettura.

§§§

Vorrei riflettere con chi è appassionato di cifre e ancor più vuol cercare di capire che cosa ci dicono. Soffermiamoci su questa tabella pubblicata dal ISS il 5 gennaio

Una chiave di lettura ci viene dal numero dei decessi complessivi in Italia negli ultimi due anni: per il 2021 si tratta di una stima (702000), mentre nel 2020 sono stati 746000. In prima approssimazione si contano circa 2000 decessi al giorno.

Sono numeri in forte incremento rispetto al 2019, quando i morti totali furono 634000 (più o meno come nel 2018).

Gli ultrasessantenni sono attualmente circa 18.000.000, di cui non vaccinati 1.341.000 (il 7,4%). Ancora in prima approssimazione il dato di mortalità del periodo considerato dalla tabella (12 novembre 12 dicembre) è lo stesso del dato medio (in realtà per la stagione sarebbe superiore): nei 30 giorni in esame sono morte circa 60.000 persone.

Non vaccinati e vaccinati dovrebbero in generale contare gli stessi tassi complessivi di mortalità. La fascia degli ultra sessantenni è quella maggiormente falcidiata e -sempre per approssimazione- conta circa l’85% dei morti totali.

Quindi dei 60000 morti nel mese, 51000 rientrerebbero nella fascia di età > 60 anni e di questi 3775 (il 7,4%) secondo la tabella sono persone non vaccinate. Tra costoro, secondo i dati dell’ISS, 1074 sarebbero morti con Covid…

Un tasso di mortalità “con Covid” superiore al 28% (1074/3775) è inverosimile. A meno che i non vaccinati, malati d’altro, non siano sospinti dalle ricche diarie a morire “con Covid”.

Nel 2020, quando non c’erano i vaccini e anche i malati disponevano di molte meno conoscenze di adesso, anche a voler attribuire tutti i decessi con Covid agli anziani, saremmo arrivati a 75.000 (decessi totali con Covid nel 2020) in una popolazione di 15.000.000 (gli ultrasessantenni erano molti di meno) e su 634.000 morti (l’85% di 746.000): in pratica l’anno scorso, quando eravamo tutti non vaccinati, il tasso di mortalità era stato (=75000/634000×100) del 11,8%.

Come si può pensare che quest’anno la mortalità tra i non vaccinati sia del 237% più elevata? Hanno fatto una macumba mortifera ai non vaccinati? O non sono realistici i numeri sui vaccinati?

I morti attribuiti a Covid secondo la tabella del documento dell’ISS (sommando tutta l’ultima riga della tabella) sono 2748, quindi il 4,6% del totale dei decessi tra persone con più di 12 anni (possiamo ipotizzare che i morti tra i minori di 12 anni non spostino significativamente le percentuali). Oltre a non essere molto logico che i decessi tra non vaccinati ultrasessantenni siano al 28% per Covid, di che cosa sarà morto il restante 95,4% degli italiani? E soprattutto, sotto i sessantanni, tra coloro che sono stati vaccinati come si spiega il forte incremento di mortalità rispetto al 2019 che non è attribuibile al Covid? Tra i non vaccinati non si può attribuirlo ai sieri, ma tra gli altri che sia forse così?

I non vaccinati minori di 60 anni deceduti con Covid nel mese sono solo 96 su una platea di 5.300.000 persone, e con un tasso di 96 morti sulla quota del 15% di non vaccinati tra i 2000×0,85×30=9000 morti nel mese con meno di sessant’anni. Ovvero 96 morti non vaccinati con Covid su 1350, con un tasso del 7%, sempre un tantino esagerato ma senza arrivare all’inverosimile 28% degli ultrasessantenni. E se è così’ importante evitare affollamenti in ospedale, perchè si insiste sulla pratica sbagliata della “tachipirina e vigile attesa” sostenuta da molti medici di famiglia interpellati ai primi sintomi? Anche tra i non vaccinati molti hanno scarse conoscenze sul da farsi e al di là della questione di principio scontano le conseguenze negative di approcci terapeutici differiti.

Domanda finale: insistendo con i morti “con Covid” senza sprezzo del ridicolo nel dare i numeri e senza riferire mai i contorni delle conte, non si cerca di mistificare ingigantendo un pericolo che non è così grande e nascondendone di più tragici legati a scelte ben precise sulle cure erogate e non dal sistema sanitario nazionale?

***

Per i più curiosi aggiungo i link a due documenti che non sono assolutamente no-vax.

Il primo: Determina AIFA del 7/12/2021

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1605036/DETERMINA_158-2021_COMIRNATY.pd f

Il secondo: Riassunto delle caratteristiche del prodotto (documento reso disponibile da AIFA il 29/12/2021 )

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_RCP.pdf&sys=m0b1 l3

Nel primo documento, che autorizza il dosaggio per bambini tra 5 e 11 anni, sono ribadite le indicazioni già vigenti (le ritroviamo anche nel secondo documento) che però meritano attenzione:

A pagina 5, il triangolino nero che evidenzia che si tratta di un medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale (il che è logico in fase sperimentale, ma lo è meno poiché di fatto si è obbligati ad assumerlo tutti)

A pagina 5 e 6 la raccomandazione di non mescolare i diversi vaccini (mentre in Italia il mix vaccinale ha riguardato molti).

A pagina 6 l’indicazione di iniettare il siero nel deltoide (ai centri vaccinali però pochi hanno avuto vaccinatori attenti a non centrare un vaso).

A pagina 8 l’indicazione degli studi da presentare (con quali risultati?) entro luglio 2021 per valutare i problemi con gli eccipienti ALC-0315 e ALC-0159 (che per inciso le loro schede di sicurezza indicano essere solo per ricerca e non per scopi terapeutici umani o veterinari)

A pagina 8 si legge anche che il produttore dovrà completare gli studi prescritti nel dicembre 2023 e luglio 2024 (ne deve passare d’acqua sotto i ponti…)

Nel secondo documento è interessante leggere:

A pagina 5: Durata della protezione

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla

A pagina 5 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione

Non sono stati effettuati studi d’interazione. La somministrazione concomitante di Comirnaty con altri vaccini non è stata studiata.

A pagina 66 B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Domande ai vaccinati che hanno firmato un consenso informato:

-ma la prescrizione medica l’avevate?

-ma se non è nota la durata della protezione, perché vi hanno dato un green pass che durava tot mesi?

-ma se non si sa che cosa succede con altri vaccini perché qualcuno di voi ha fatto insieme anche l’antinfluenzale?

-sapevate che il mix vaccinale non è previsto?

-sapevate che se vi hanno bucato una vena la farmacocinetica è diversa?

-magari siete tanto scrupolosi con cibi e cosmetici: sapevate del “problemino” con gli eccipienti?

E’ per il vostro bene capire che con certe cose non si scherza.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: arrendersi all'evidenza, covid, sassoli, tifa



Categoria: covid