C’è un Giudice in Australia: Djoko Libero. L’Odio dei Pro-Siero (Truffati?).

Marco Tosatti

E così Novak Djokovic può restare sul suo australiano, e cominciare ad allenarsi. Lo ha deciso il giudice Kelly: il fermo è stato “Una decisione irragionevole”. Con queste parole il giudice Kelly ha deciso che Novak Djokovic può restare sul suolo australiano. Il numero 1 al mondo, dunque, per il momento ha vinto la sua battaglia e potrà lasciare il Park Hotel, dove era “detenuto” e iniziare a Melbourne la preparazione per gli Australian Open che tenterà di vincere per la decima volta in carriera.

Ma perché il caso del giocatore – cristiano ortodosso, tempo fa malato di Covid, guarito e che preferisce non farsi iniettare il siero ha scatenato tutta questa furia, specialmente sui giornali, e in particolare modo sui fogli “vaccinisti” ad oltranza, quelli del “credere, obbedire vaccinarsi”?

Proviamo a abbozzare qualche risposta, partendo da un articolo di Mercator.net, di cui traduciamo qualche paragrafo:

“È che Novak vuole un trattamento speciale come star dello sport? Questa è stata una critica comunemente espressa, ma ancora una volta, non è in linea con i fatti della situazione. Scrivendo per The Age, l’ex vice segretario del Dipartimento dell’Immigrazione Abul Rizvi spiega:

– Avendo ottenuto un visto, Djokovic aveva tutto il diritto di pensare che gli sarebbe stato permesso di entrare in Australia. In effetti, aveva un diritto legale. Avrebbe usato quel visto per imbarcarsi su un aereo per l’Australia.

Inoltre:

Djokovic ha reso molto chiaro il suo punto di vista sui vaccini. Il Dipartimento degli Affari Interni avrebbe dovuto chiedere a Djokovic domande sul suo stato di vaccinazione, e qualsiasi esenzione che avrebbe potuto richiedere, quando ha inizialmente richiesto il visto. Se si fosse rifiutato di rispondere in modo soddisfacente a queste domande, la sua domanda di visto avrebbe dovuto essere rifiutata.

Rizvi è convinto che sia la Border Force che Djokovic “dovranno rispondere ad alcune domande difficili”, ma che “non si sarebbe mai arrivati a questo se gli affari interni e la Border Force fossero stati sulla palla”.

Sulla questione dell’esenzione di Novak per competere nell’Open (che è distinta dal suo visto), il direttore del torneo Craig Tiley ha detto che sono state concesse esenzioni anche per altri e che Djokovic non ha ricevuto un trattamento speciale.

Gli australiani potrebbero essere arrabbiati con Djokovic perché credono che sia una minaccia per la nostra salute pubblica? Forse i fan più irriducibili dei covid lo credono, ma sicuramente la maggioranza può vedere diversamente.

Grazie alle nostre impostazioni di confine, sappiamo che la variante omicron (fortunatamente lieve) è stata portata in Australia da viaggiatori vaccinati. Ora si sta diffondendo in modo incontrollato su e giù per la nostra costa orientale – e in giurisdizioni con tassi di vaccinazione di circa il 93%.

Negli ultimi quindici giorni sono stati registrati circa mezzo milione di nuovi casi. I tassi di positività ai test rimangono alti, indicando che questo numero è solo la punta dell’iceberg.

In un tale ambiente, quale livello di minaccia rappresenta effettivamente Djokovic? Non è malato di Covid, quindi non ha nessun virus da diffondere. Ma l’ha avuto in precedenza, il che (secondo 140 studi) gli conferisce un’immunità superiore a coloro che sono stati vaccinati.

Nessuna di queste sembra essere una risposta soddisfacente sul perché gli australiani abbiano voltato le spalle a Novak. Allora perché noi?

È abbastanza semplice.

Gli australiani hanno sofferto sotto alcuni dei peggiori pasticci burocratici del pianeta negli ultimi due anni. Per giustificare questa sofferenza, vogliamo che anche gli alti papaveri soffrano – alti papaveri come Djokovic.

Io non posso attraversare le frontiere senza un vaccino, quindi neanche lui dovrebbe. Non mi è stato permesso di lasciare l’isolamento senza la prova del vaccino, quindi nemmeno lui dovrebbe. Non posso lavorare senza un passaporto medico, quindi nemmeno lui dovrebbe.

L’ira degli australiani è rivolta a Novak quando dovrebbe essere rivolta alla burocrazia ingerente. L’Australia è vaccinata per oltre il 90% e stavamo per “vivere con Covid” dopo il 70%. Mentre i casi sono aumentati, il tasso di mortalità è crollato. Ci sono anche interrogativi sull’efficacia calante e sulla capacità dei vaccini di evitare l’omicron in ogni caso.

Il primo ministro può pensare di fare punti prima di un’importante elezione. In realtà, sta distraendo dai suoi stessi fallimenti”.

Cari amici e nemici, questa analisi non vi fa risuonare qualche campanello? Dopo due anni, e percentuali di persone inoculate di siero a livello dell’80 per cento, i contagi sono centinaia di migliaia. Il governo più disastroso della storia della Repubblica (persino Conte sembrava meno peggio il che è tutto dire) finalmente è riuscito a imporre le discriminazioni non più razziali, come nel ’38, ma pseudo-sanitarie (che non abbiano senso è chiaro a chiunque) titillando i peggiori istinti del popolo italico, il servilismo, il rifiuto di usare il cervello nella valutazione dei fatti, il fascismo innato e latente, la paura irrazionale…E allora per nascondere incapacità, collusioni inconfessabili, fallimenti e chi più ne ha più ne metta, si getta in pasto alla folla qualche untore: i no-vax, e anche Djokovic. Che per di più è pure cristiano, ortodosso e credente…ad leones. Ma adesso che appare evidente che le due, tre dosi non servono a nulla (mi ha appena chiamato un amico da Israele, doveva tornare in Italia, tre dosi positivo) la sottile sensazione di essere stati presi per i fondelli temo si possa tramutare in avversione e antipatia ulteriore verso chi ha preferito di non…e anche questo può entrare, inconfessabile, nell’odio per Djoko. Ma a differenza dell’Italia, in Australia ci sono dei giudici. Qua, sembrano (sono?) tutti dei Palamara.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: australia, djokovic, gramellini, lucarelli



Categoria: Generale