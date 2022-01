Rendirse a la Evidencia. Todas las mentiras sobre el suero. ¿Abriremos los ojos?

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, mientras en Italia el gobierno continúa con su política -inútil desde el punto de vista sanitario, debería estar claro a estas alturas, incluso para los más desinformados- de chantaje, acoso y verdadero apartheid y violencia para obligar al mayor número posible de personas a participar en los experimentos con el suero génico, avalando todas las peores sospechas, además de la de haber comprado demasiadas dosis, que caducan, recibimos de un amigo que ya conocéis bien, Arrendersi all’Evidenza, esta contribución interesantísima. Feliz lectura.

§§§

Desde el 4 de enero en Nueva York distinguen a los que están hospitalizados en recuperación por Covid de los que están hospitalizados por cualquier otro motivo y que, después de las pruebas (que a menudo no distinguen ni siquiera a los que tienen una simple gripe), son positivos de Covid. Así se desmorona otra de las mentiras sobre la “epidemia de los no vacunados”.

Durante dos años se han inflado las cifras de mortalidad de Covid, sembrando el pánico y sin investigar demasiado las muertes sospechosas asociadas a errores terapéuticos y tratamientos erróneos (desde la ventilación hasta el uso de benzodiacepinas y altas dosis de anestesia).

Lo más escandaloso es que todavía bastantes personas con síntomas permanecen sin tratamiento durante días, aconsejados por sus médicos que sólo tomen la dañina taquipirina, ¡dejándoles peor que antes de medicarlos!

Además, el Covid inicial (el que codifica la producción de la proteína de la espiga mediante la instrucción del ARNm) es ahora casi inexistente.

Para los no vacunados, Omicron es una gripe. Para los vacunados puede hacer más daño, a causa del ADE [Ampliación de Distribución Eritrocitaria].

La espiga es tóxica por sí misma y puede desencadenar graves fenómenos tromboembólicos.

Además, el sistema inmunitario ataca a nuestro propio organismo, reconocido productor de antígenos virales.

Ahora está bien establecido que la vacunación repetida debilita el sistema inmunitario de los vacunados.

Hay un auge de los contagios, especialmente en las categorías de trabajadores con vacunación obligatoria.

En las vacunas, que todavía son experimentales, está confirmada la presencia de sustancias que no están destinadas a ser utilizadas en humanos.

Estos excipientes (SM-102, DMG-PEG2000, DSPC en la vacuna de Moderna y DSPC, ALC-0159 y ALC-0315 en la vacuna de Pfizer) están en el prospecto ilustrativo y sus fichas de seguridad, que se pueden encontrar en Internet, hablan claramente: productos sólo para investigación, no para uso terapéutico, diagnóstico humano y animal ni para uso como aditivo alimentario para consumo humano; no están totalmente validados para aplicaciones médicas…

Venimos de la pantomima de un consentimiento informado en el que el firmante no sabe nada, no pregunta nada y tiene delante a personas que no sabrían responder nada si se les preguntara.

En consecuencia, tenemos vacunas que no protegen a los vacunados contra la infección y de la infección a otros, sino que los exponen a una mayor propensión a infectarse con las variantes virales. A esto los vacunados añaden los riesgos de los efectos secundarios de la aplicación de la inyección.

Se trata de preparados que han sido probados en personas absolutamente sanas (y jóvenes) y suministrados, pregonando sus méritos y afirmando que son eficaces en jóvenes y mayores, también en personas enfermas, en pleno verano, cuando las posibilidades de contagiarse con un virus son bajas. Ahora están siendo desenmascarados en su inutilidad, mientras los poderes fácticos los utilizan para mantenernos atados con pasaportes de vacunación que no tienen sentido desde el punto de vista médico.

Este es el contexto. Acaba de empezar el mes de enero y tenemos por delante la temporada de la gripe.

¿Abriremos los ojos?

Terminaré con un chiste que he oído y me gusta: ¡el Comité Técnico Científico [CTS] se rinde a la evidencia de que los sanos son incurables!

Publicado originalmente en italiano el 7 de enero de 2022, en

https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/07/arrendersi- allevidenza-tutte-le-menzogne- sul-siero-apriremo-gli-occhi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

