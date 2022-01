Panico a Roma. Attentato contro Mario Draghi? (Tranquilli, non è vero…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, due colleghi, noti per il loro impegno nella campagna vaccinista (il loro motto preferito: È la siringa che buca il braccio, ma è il siero che lo difende, e anche: I popoli forti sanno guardare in faccia la propria siringa), Myrto Mentina e Gramo Stiscanzi, ci hanno inviato questa appassionante cronaca di una giornata di amore e preoccupazione per il Leader Unico, Il Migliore, Il Mai Eletto ma Sempre Scelto. Buona lettura.

§§§

Grave incidente a Draghi. È un attentato dei No-vax? In serata il premier ha tranquillizzato gli italiani: “Sto bene. Se non avessi già fatto le prime quindici dosi di vaccino, chissà cosa poteva succedermi”.

Le felicitazioni da tutti gli schieramenti politici. Giorgia Meloni lamenta il ritardo nelle comunicazioni al Parlamento.

***

Sono state ore convulse, non solo nelle redazioni dei giornali, ma anche negli uffici della Digos, dei Ros dei carabinieri e dei Servizi (intesi come servizi di sicurezza, non come toilette).

La notizia era trapelata da Palazzo Chigi, nonostante un iniziale riserbo, comprensibile del resto per non gettare il Paese nel panico.

Il premier Mario Draghi, uscendo dal suo ufficio a Palazzo Chigi per andare a bere un caffè alla macchinetta del piano di sotto, era scivolato sulle scale. Le prime voci parlavano di una ginocchiata, ma poi le notizie diventavano sempre più drammatiche: no, c’è anche un’escoriazione. No, è una frattura della tibia. No, è una frattura multipla e scomposta di tibia, perone, femore, rotula e mignolino del piede sinistro. Ma c’è di più: una masnada di No-vax ha invaso Palazzo Chigi e sta seminando morte e distruzione.

Su una sola cosa concordavano tutte le testimonianze: il premier, scivolando sulle scale aveva detto: “Porcaccia la miseria!”. Secondo alcuni analisti, “Porcaccia la miseria!” in codice Bilderberg vuol dire: “Attenzione! Mobilitate le forze di sicurezza. Avvisate Berlino, Parigi e Bruxelles! È in atto un’offensiva populista contro i valori della UE. Per favore, avvisate Ursula che stasera non vengo a cena”.

Il generale Figliuolo, immediatamente informato, ordinava subito alle sue truppe di circondare Palazzo Chigi e chiedeva ai Carabinieri di circondare le sue truppe, invitando la Polizia a circondare i Carabinieri. In alto volteggiavano un elicottero della Guardia di Finanza e due droni della Polizia Municipale.

Stefano Puzzer, che si trovava a Remanzacco in visita a una vecchia zia, veniva fermato in via precauzionale e condotto nella locale caserma di Carabinieri per accertamenti.

Per un paio d’ore non si è saputo più nulla e già si sussurrava di Stato d’assedio e ripristino della pena di morte. Il ministro Speranza, intercettato dai giornalisti mentre tornava dall’edicola dove aveva acquistato l’ultimo numero di Topolino, si rifiutava di rilasciare dichiarazioni. Il ministro Brunetta riusciva a sgattaiolare tra le gambe dei cronisti.

Poi, alle 18 e 14 minuti precisi, si è sciolta la tensione: il premier stesso convocava una conferenza-stampa, alla quale si presentava sorridente, camminando con sicurezza sulle sue gambe.

Riportiamo testualmente le parole di Mario Draghi:

“Vi ringrazio per la vostra attenzione e per l’affetto che mi avete dimostrato. Voglio tranquillizzare tutti: sto bene”.

Queste le prime parole del premier: tra i giornalisti presenti, molti scoppiavano in lacrime per la commozione, altri si abbracciavano, altri accendevano granelli di incenso in turiboli d’oro.

Tornato il silenzio in aula, il premier ha ripreso il suo intervento: “oggi, alle 14 e 49 minuti, desideroso di un caffè, uscivo dal mio ufficio per recarmi al piano di sotto, dove c’è una macchinetta che fa un ottimo caffè per soli 60 centesimi e che inoltre, essendo sponsorizzata dalla Pfizer, inocula gratuitamente il vaccino anti Covid. Basta appoggiare il deltoide all’apposito sportello. Per ogni vaccinazione ci sono tre caffè in omaggio (o due cappuccini). Mentre scendevo le scale, inavvertitamente sono inciampato nella passatoia e ho battuto il ginocchio sinistro, provando al momento un acuto dolore. Peraltro, l’intervento tempestivo dello Staff medico della Presidenza del Consiglio, coadiuvato dal CTS e dall’ISS, che si sono immediatamente riuniti, ha permesso di applicare una borsa di ghiaccio al ginocchio contuso, evitando così la comparsa di gonfiori e arrossamenti. Ringrazio il personale che è intervento con tempestività e alta professionalità, e con profonda coscienza del momento grave che il Paese sta vivendo per colpa dei No vax. Tutto il personale sanitario e di sicurezza indossava le nuove mascherine FP5/X/36stanag15, e sono state rispettate rigorosamente le distanze di sicurezza”.

Draghi ha aggiunto: “Vorrei far notare che da pochi giorni mi è stata inoculata la quindicesima dose di Vaccino, che come sapete è necessaria per proteggere noi stessi e i nostri cari dalla variante “Ipsilon al quadrato fratto due”, che sta imperversando in Italia. Si contano già sei morti negli ultimi tre mesi. La vittima più giovane aveva solo 98 anni, è morto nel fiore della giovinezza, traviato dai consigli perfidi di un pronipote No-vax, che è attivamente ricercato con mandato di cattura europeo”.

“Avendo fatto tutte le dosi di vaccino prescritte ero sereno e tranquillo, conscio di avere fatto il mio dovere davanti al Paese e all’Europa. Questo mi ha permesso di affrontare l’incidente con lucidità, chiedendo subito i soccorsi senza peraltro cadere nel panico. Se fossi stato un No-vax, l’intima agitazione mi avrebbe reso cieco e incapace di affrontare l’emergenza. Insomma, se volete evitare di avere lividi e gonfiori dopo una caduta, dovete tutti vaccinarvi”.

E ha concluso: “Quanto è accaduto deve farci seriamente prendere in considerazione l’obbligo vaccinale per le due fasce ancora scoperte, quella dei bambini da 0 a 15 giorni di vita e quella degli adulti che hanno superato i 106 anni di età. Ho già convocato la Cabina di Regia e chiesto il parere a CTS e ISS”.

Al termine delle dichiarazioni del premier, da tutti i giornalisti presenti è partito un coro di “Evviva evviva”, “Mario, con te per sempre”, “Mario, ti amiamo”.

La conferenza stampa ha avuto un finale inatteso, ma commovente e carico di significato.

Dalla folla dei giornalisti si è staccato Pinocchio de Geppetti, presidente dell’associazione GIASSDV (Giornalisti Indipendenti Antifascisti Seguaci Sinceri Del Vaccino), che si è gettato ai piedi del premier, gli ha baciato la scarpa destra e gli ha detto tra le lacrime: “Sublime, la imploro. Dica la verità! Ha fatto queste dichiarazioni solo per non farci preoccupare? Veramente Ella non patisce dolori inenarrabili al suo venerabile ginocchio sinistro?”.

Draghi lo ha guardato con dolce benevolenza, gli ha accarezzato la testa e lo ha invitato a rimettersi in piedi. Poi, con calma e grande padronanza, si è calato i pantaloni e ha mostrato ai giornalisti le sue gambe nude. Perfette. Sul ginocchio sinistro, un leggerissimo segno lasciato dalla caduta. Ma le sorprese non erano finite. Quella nudità ha svelato un segreto del premier: sulla coscia sinistra, un tatuaggio con le dodici stelle della UE e la scritta “Semper Fidelis”. Più sotto: “Euro, ti amo”, con il simbolo della moneta europea attorniato da un volo di condor.

L’incontro con la stampa si è concluso tra gli Osanna e una pioggia di petali di rosa.

Tutti gli esponenti politici hanno manifestato la loro gioia per lo scampato pericolo. Solo Giorgia Meloni ha voluto aggiungere una critica: “Ancora una volta Draghi ha fatto comunicazioni importanti alla stampa, prima che al Parlamento. Così non va. Restiamo solo noi di Fratelli d’Italia a difendere le prerogative parlamentari e la democrazia rappresentativa”.

Ultimo flash.

Apprendiamo che la Procura Generale di Roma ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per i reati di attentato alla Costituzione, all’unità nazionale e alla santità dell’Europa. Dalle prime indagini, infatti, sarebbe emerso che un commesso addetto alla stesura delle passatoie sulle scale di Palazzo Chigi, tale C.G., ha un cugino di sesto grado per parte di prozio, che frequenta spesso un portalettere della Val Clavicola, il quale più volte è stato sentito proclamare ad alta voce: “Sti vaccini, boh, chi ci capisce un c…o”. Si indaga comunque in tutte le direzioni.

§§§

