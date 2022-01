La Vita è Tutta un’Ingiustizia, però. Racconto di Fantasia da SieroLand.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Una Opinione ci regala questo apologo liberamente tratto dalla vita reale e liberamente interpretato dall’autore, il tutto per alleviare la cupezza dei tempi che stiamo vivendo, e di cui troppi, temo, non capiscono la reale portata. Buona lettura.

§§§

“La vita é tutta una ingiustizia, peró!”

(racconto di pura fantasia) (*)

Queste sono delle dichiarazioni/discorsi immaginari di una persona che non si é vaccinata, una che si é procurato un falso G-Pass (**) ed una che si é vaccinata per convinzione.

Il non vaccinato dice con naturalezza: “Io non mi sono vaccinato, e (iniziando a grattarsi) nonostante ci sia stato qualche iettatore in televisione che ha affermato che chi non si sarebbe vaccinato sarebbe morto, ho continuato a camminare con la schiena eretta dovunque sono andato; certo … se mi venisse la sciatica dovrei camminare piegato e a volte non potrei alzarmi dal letto … ma avrei sempre la certezza che, se mi riguardassi correttamente, dopo alcuni giorni camminerò come prima … del resto … perché mi devo vaccinare se sono sano e ritengo che se il “virus” mi acchiappa si risolverà tutto in tre o quattro giorni?”

Il possessore del falso G-Pass, facendo l´occhiolino: “Io ho fatto finta di vaccinarmi ed ho un falso G-Pass e questo l´ho fatto solo per poter lavorare, peró da un poco di tempo, poiché i kommissari stanno stringendo il cappio, sono costretto a far finta di essere debole, di non reggermi in piedi ed anche di camminare barcollando e leggermente piegato … ma non appena il kommissario preposto mi volta le spalle, mi ricompongo, gli faccio una pernacchia da dietro e continuo a fare la mia vita di sempre …”

Il vaccinato per convinzione dice con orgoglio: “Io sono un cittadino modello e da quando sono entrato nell´etá della ragione faccio tutto quello che il governo comanda: per questo leggo sempre i giornali e mi metto sempre davanti alla televisione … ed appena vi appare un kommissario che ordina di fare qualcosa, subito mi alzo in piedi, faccio un saluto militare e parto speditamente in missione. Quindi non appena il governo mi ha messo in lockdown per la dichiarata pandemia e mi ha detto che mi dovevo vaccinare soprattutto per salvare gli altri, io mi sono subito vaccinato per salvare me stesso per primo. Del resto … mi avevano solennemente promesso che se avessi obbedito ai loro ordini avrei presto ottenuto indietro integralmente tutte le mie libertá, e per averci creduto ciecamente ho finalmente ottenuto quello a cui ho sempre segretamente aspirato: un vero G-Pass con il grado di “Eroe del Futuro”.

Certo … da quando mi sono totalmente vaccinato non vedo piú le cose dalla stessa prospettiva di prima, ma sono convinto che guardandole da dove mi trovo adesso alcune delle mie azioni che prima non avrei mai pensato di poter fare siano ora totalmente naturali: quindi, per come sono diventato, ritengo di aver fatto la migliore scelta della mia vita e questo viene testimoniato dal fatto che ogni giorno il kommissario di turno mi loda per nome e cognome dal mio apparecchio televisivo dicendomi che io sto adempiendo esemplarmente il mio imprescindibile dovere morale.

Ma quelle rare volte che mi distacco dal televisore e mi volto, trovo sempre in agguato quel maledetto “non vaccinato” e quell´idiota del “falso vaccinato” che mi dicono invariabilmente che la scelta di vaccinarmi andava ponderata meglio. Ma io come un vero eroe in guerra e come una bandiera ben piantata nel terreno che non retrocede mai ma che anzi puó solo avanzare, snobbo sprezzantemente i loro argomenti e contrattacco su tutti i fronti: “Voi siete solo dei rozzi selvaggi ancorati alla preistoria e che non hanno ancora capito quali meraviglie ci riserva il futuro, … e siete anche invidiosi per tutte le libertá che Loro mi hanno concesso attraverso il rito di iniziazione prima televisivo e poi vaccinale e che voi stessi avete sprezzantemente rifiutato; … non si dice ora proprio per questo: “Essere adulti e televaccinati”, voi, i miei cari sbarbatelli che non riuscite ancora a vedere oltre le sbarre della culla in cui siete nati?”

Peró é strano … da quando mi sono fatto la terza “punturina”, come la chiamano i kommissari, ho dei fortissimi e continui dolori al petto che non avevo mai avuto prima, metá del mio viso si é contratto in una smorfia ed é rimasto cosí da allora e sto sperimentando una debolezza mai provata prima, tanto che a volte non riesco a tenermi in piedi … anzi … per un poco di tempo sono stato costretto a camminare sulle ginocchia … e da alcuni giorni posso spostarmi solo strisciando a terra… ed alzando il mio sguardo verso il televisore per cercare qualche spiegazione, incontro il viso del kommissario di turno che mi sta guardando da sú e che con viso tutto sorridente e quasi beffardo mi dice: “Stai strisciando, vero? bravo … tutto quello che stai facendo per Noi é semplicemente meraviglioso … finalmente ci hai dato la prova che il “vaccino” sta funzionando … e adesso che la veritá ti é stata rivelata puoi andare liberamente a divertirti … ora sappiamo sempre dove trovarti”. E tutto contento per aver riacquistato tutte le mie libertá promesse, mi dimentico di salutare militarmente e mi volto subito per precipitarmi a godere delle vecchie libertá, e prima di incontrare i visi sempre interessati di quei due boriosi, una voce kommissariale quasi canzonatoria mi raggiunge da dietro: “Ah … e non dimenticare mai che in questa guerra é obbligatorio portare la mascherina sul viso anche nella tomba, … sai … protegge da ogni male, te e tutti quelli come te, …. vigila perennemente dunque ed in caso di trasgressioni corri subito qui a riferire”. E come sempre, inorgoglito del nuovo incarico kommissariale appena affidatomi e svolto su base gratuita, mi congedo facendo il saluto militare e parto di nuovo speditamente in missione, questa volta strisciando peró.

Cosí guardando le cose da giú ma servendomi dalla mia nuova e piú elevata prospettiva morale, vedo non solo i kommissari televisivi, ma avviandomi in direzione opposta al televisore, mi trovo sempre di fronte a quei due supponenti, il primo totalmente eretto ed il secondo leggermente piegato ma tuttavia in piedi, che mi guardano anche loro da lassú e mi fanno finalmente venire in mente che qualcosa di fondamentale non torna nella mie decisioni e che devo essere stato vittima di una grandissima congiura.

Ma io da vero indomito eroe del futuro e spronato dalle voci kommissariali che mi sospingono da dietro, non mi lascio sopraffare dagli sguardi intimidatori di quei due che sembrano volermi dire che mi sono sconfitto da solo, e che rimbalzano come una pioggerellina sulla mia spessissima ed impermeabile corazza, ed immergendomi nuovamente nel sacro battistero della fede televaccinale, rinnovo il mio ultimo decisivo attacco … quello che porterá al completo annientamento delle ragioni dell´avversario; e ricorrendo come arma alla raggiunta superioritá morale di cui sono stato televisivamente e vaccinalmente investito e che solo i kommissari sanno trasmettere, li metto definitivamente fuori combattimento con questa semplicissima domanda: “Ma perché non volete assolutamente saperne di fare anche voi come faccio io?”

E come da me previsto, per la sorpresa, le loro bocche si aprono, i loro occhi si sbarrano … ed inaspettatamente mi domandano: “Cosa intendi per “Fare cosí come te?””

Io continuo forte delle mie convinzioni e del fatto di aver trovato un loro punto debole: “Voglio dire … perché camminate solamente e vi rifiutate di strisciare a terra come faccio magistralmente io tutto il tempo?”

E tutti e due, dopo essersi toccati ripetutamente con l´indice della mano sulla rispettiva fronte come per indicare di stare davanti ad una persona uscita di senno, mi rispondono: “Ma perché ti intestardisci tu a strisciare a terra tutto il tempo e non ti alzi e cammini come facciamo noi e cosí come ha finora sempre fatto tutta l´umanitá?

A questa domanda anche io inizio a picchiettare ripetutamente l´indice della mia mano contro la mia fronte ed comincio a pensare che in realtá loro sono piú irragionevolmente cocciuti di me, e capendo finalmente che é proprio questa gente con il loro diverso modo di pensare ad essere la causa di tutti i miei problemi e spronato inoltre dall´alito del kommissario di turno che, proveniente dal televisore che si trova alle mie spalle, mi investe come un rullo compressore che passa sopra tutto il mio corpo costringendomi a rimanere schiacciato a terra, dalla bassezza del pavimento alzo appena il mio sguardo verso il cielo e grido indignato con tutta la rabbia possibile verso di loro per metterli per sempre a tacere: “Io disobbedire agli ordini dei kommissari? Giammai … preferisco piuttosto strisciare per tutta l´eternitá!”

….….

Ed ora che sono scivolato nell´eternitá che mi sono liberamente scelto e sono stato passato per competenza dai kommissari di sopra a quelli di sotto e dove il riscaldamento che viene tenuto ben al di sopra del massimo umanamente immaginabile ha immediatamente incenerito la mia mascherina protettrice, ripercorrendo con la mia mente tutti i miei trascorsi terreni, alzo cosí come allora il mio sguardo verso il Cielo e mi accorgo che quei due stanno sempre lá a guardarmi, e rendendomi finalmente conto che ho perso irrimediabilmente la mia guerra, cercando di nascondermi alla loro vista per la vergogna che provo, con grandissimo sconforto penso: “Loro due Lassú ed io Quaggiú …la vita é tutta una ingiustizia, però!”” (***)

Fine.

(*) Questo racconto di fantasia l´ho sviluppato da un incontro casuale che ho avuto con una persona e di cui ho giá riferito in:

https://www.marcotosatti.com/2021/11/14/gli-inoculati-di-siero-genico-forniti-di-green-pass-sono-pericolosi/ – mio post del 16.12.21 ore 14,29 – ultimo post apparso (solo i primi due paragrafi sono pertinenti).

(**) Fra queste io metto (e quella che segue é una mia opinione, quindi ognuno la pensi come vuole) anche le persone che si sono dovute vaccinare ma che progettano/aspirano a sfuggire a questo obbligo in futuro.

Ma d´altro lato bisogna stare attenti: se il “vaccino”contiene sostanze che trasformano la persona in una antenna e attraverso questa si puó influenzare/determinare da fonti esterne la volontá de soggetto, allora difficilmente vi é possibilitá di uscirne: se anche si volesse rifiutare non si puó rifiutare; e se questo fosse vero come si farebbe p.es. ad avere la forza di rifiutare il prossimo “vaccino”?

La cosa risulta abbastanza chiara da questa frase che un volontario clinico avrebbe detto al dott. Jose M. R. Delgado (famosissimo dottore spagnolo, ora morto, che conduceva esperimenti sulla psiche umana servendosi dell´elettricitá e i cui risultati sono per lo piú rimasti segreti per il pubbblico) : “Suppongo, dottore, che la sua elettricitá é piú forte della mia volontá” (e siamo negli anni ´60-´70).

D´altro lato il “falso vaccinato” sebbene si sottragga temporaneamente agli obblighi dei kommissari, fa infine il loro gioco: infatti accetta psicologicamente la logica del G-Pass. Ora … se l´ottemperare é temporaneo (prende tempo per meglio organizzare la propria uscita dal sistema o in qualche modo per sopravvivere) allora la cosa ha un senso; se invece ricorre a questa soluzione solo per rimandare il piú possibile l´inevitabilitá del destino del “vero vaccinato” senza prendere nel frattempo alcuna contromisura, allora credo che a lungo termine non abbia nessuna possibilitá di successo: infatti giá si sta parlando di introdurre la tecnologia del “blockchain” (che non ho ancora capito come funziona, ma che renderebbe impossibile qualsiasi falsificazione di ogni G-Pass in qualsiasi parte del mondo).

(***) Il lettore si chiederà: “Ma se il “pienamente vaccinato” é cosí zelante a riferire ai kommissari le trasgressioni, perché non ha messo nei guai il “finto vaccinato?” La mia risposta (che é tutto un parere): “In primo luogo perché é una storia di fantasia e poi perché forse il “finto vaccinato” é un carissimo amico (ma tutto sommato un poco “idiota” proprio per le sue strane scelte) e forse anche perché i kommissari non sono riusciti a trasformarlo al 100% come avrebbero voluto: ha conservato ancora un poco di umanità”.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: sieroland, una opinione



Categoria: covid