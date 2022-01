Impotenza, Incapacità e/o Collusione della DX di Lotta, Mugugno e Governo.

Marco Tosatti

Nei giorni scorsi a Roma, in un albergo vicino ai centri del potere, Palazzo Chigi e Camera dei Deputati, si è svolto un convegno organizzato dal Coordinamento 15 ottobre. Cioè da un gruppo di privati cittadini.

Ho seguito online diverse ore dell’evento, a cui hanno partecipato studiosi, medici, esperti di legge e di altre discipline.

Quello che ho sentito è stato di grande interesse, e ha contribuito a disegnare un’immagine della realtà di quello che stiamo vivendo estremamente diversa dal liquame che i grandi giornali spargono quotidianamente.

Al convegno, per confrontarsi con gli specialisti che vi hanno partecipato, erano state invitate personalità del governo, dei ministeri interessati, e degli enti che ben conosciamo e forniscono dati e previsioni sulla situazione.

Purtroppo nessuno di essi ha accettato di essere presente, e di fornire la loro visione.

Questo convegno, e ciò che è accaduto in seguito – il Consiglio dei Ministri, il decreto (il quarto in poche settimane! Ma non è che questa gente soffra di Decretatio Praecox?) surreale che cerca di obbligare chi non l’ha fatto a farsi inoculare un siero che forse aveva una certa efficacia un anno fa, ma che ora sembra ben impotente a fermare contagi e trasmissione: non sento che vaccinati con doppia tripla dose, Galli compreso, che si ammalano…– mi hanno portato a riflettere su come l’opposizione e la Lega di mugugni e di governo…ma vediamo di mettere le cose in ordine.

Un convegno del genere, e forse anche un comitato stabile di controllo, di verifica dei dati, di informazione non deformata, avrebbero dovuto metterlo in piedi un anno e mezzo fa i partiti di “destra”. Non mancavano, non mancano certo le voci scientifiche libere e preparate da contrapporre non solo ai cialtroni televisivi, ma anche alla propaganda di Big Pharma e dei suoi tentacoli.

Non l’hanno fatto, e sono stati – sono ancora – a rimorchio della narrazione dominante, quella gestita dal partito trasversale degli affari – PD, Leu, IV, Forza Italia – e dagli interessi diretti e indiretti dei grandi gruppi editoriali.

Perché non l’hanno fatto? Possono darsi diverse ipotesi.

Non hanno capito che la battaglia si sarebbe giocata essenzialmente in questo campo. Cioè hanno sofferto di una mancanza di visione politica. Plausibile: se vediamo le scelte politiche della Lega da due anni a questa parte…insomma, niente di napoleonico, no?

Non ne sarebbero stati comunque capaci, per una carenza drammatica di profondità culturale, e di nuovo, di capacità politica. Adatti al piccolo cabotaggio, sperando di approfittare sempre, in una rendita di posizione, dalle catastrofi commesse dagli avversari, non sono in grado di impostare una politica di respiro più ampio e lungimirante.

Non volevano: perché anche al loro interno i famosi tentacoli di cui sopra esistono, e lavorano. Ed essi stessi recitano una parte in questo copione.

Potete scegliere voi, l’opzione che vi sembra più probabile di quelle elencate.

Purtroppo, come ha notato lucidamente una lettrice di Stilum Curiae

“E’ già da parecchio tempo che si sapeva che, se non si fosse tappato, tempestivamente, il foro da cui fuoriusciva la perdita d’acqua, questa, presto, si sarebbe trasformata in una voragine. Il Governo è andato avanti senza trovare una vera opposizione alle pretese antidemocratiche che stava mettendo in atto”.

È vero che iniziative legali ci sono state e ci sono, ma un’azione del genere ha bisogno di una magistratura che la accolga. La magistratura, al pari dell’informazione, appare totalmente collusa e complice.

E l’opposizione, quella intera di Fratelli d’Italia, e quella parziale, interna mugugnante della Lega (i 5 Stelle non vanno calcolati, per ovvie ragioni, tengono tutti famiglia e vedono con terrore ciò che accadrà alle prossime elezioni, se mai ci saranno…) che cosa fa?

In una situazione di deriva anticostituzionale e autoritaria, in presenza di ricatti, vessazioni e dell’instaurazione di un vero e proprio apartheid, di un attacco alla struttura democratica del Paese senza precedenti nella storia repubblicana, balbetta, fa distinguo, finge di protestare, ma con timidezza, per non dare troppo fastidio.

E sembra fingere di non accorgersi che c’è una massa di italiani – come abbiamo visto nelle piazze dei mesi scorsi – che aspetta solo di trovare un punto di riferimento, una voce che venga e viva nella politica, nei palazzi della rappresentanza popolare, per mettere a frutto quella forza.

Quante cose avrebbe potuto fare un’opposizione! Difesa legale delle categorie colpite da un obbligo vaccinale inutile, azioni di solidarietà verso quanti sono stati sospesi dal lavoro e dallo stipendio, porsi in prima fila – come facevano tanti anni fa i deputati dei partiti popolari – in certe manifestazioni (viene in mente Trieste, ma anche Roma) per creare uno scudo psicologico e di controllo alla violenza inutile e immotivata degli sgherri di Lamorgese…coordinamento delle azioni che in tutta Italia stanno nascendo in maniera spontanea…e la lista potrebbe continuare.

A un partito politico i mezzi non mancano certo.

Quello che sembra mancare è la volontà di uscire dal comodo, caldo nido di opposizione del Re.

Ma chi resta nel nido non impara a volare.

E prima o poi arriva qualche rettile che se lo mangia.

§§§

(Credit, Civiltà Cristiana)

