Arrendersi all’Evidenza. Tutte le Menzogne sul Siero. Apriremo gli occhi?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre in Italia il governo continua con la sua politica – inutile da un punto di vista sanitario, ormai dovrebbe essere chiaro anche ai più sprovveduti – di ricatti, vessazioni e vero e proprio apartheid e violenza per obbligare quante più persone a partecipare alla sperimentazione con il siero genico, avallando tutti i peggiori sospetti, oltre a quello di averne comprate troppe dosi, in scadenza, riceviamo da un amico che ormai ben conoscete, Arrendersi all’Evidenza, questo contributo molto interessante. Buona lettura.

§§§

A New York dal 4 gennaio distinguono i ricoveri ospedalieri per Covid da chi è in ospedale per qualsiasi altra ragione e poi, dopo il test (che spesso vede positivo anche chi ha una semplice influenza non distinguendole), è positivo al Covid. Così cadrà un’altra delle bugie sulla “epidemia dei non vaccinati”.

Per due anni sono stati gonfiati i dati di mortalità da Covid spargendo il panico e non indagando troppo sui casi di morte sospetti, associati ad errori terapeutici e trattamenti sbagliati (dalla ventilazione all’uso di benzodiazepine e anestetici a dosaggi elevati).

La cosa più scandalosa è che ancora non poche persone con sintomi restano senza cure per giorni, consigliate dai loro medici ad assumere la sola tachipirina, dannosa, lasciandole peggiorare prima di intervenire!

Inoltre il Covid iniziale (quello per il quale è codificata la produzione della proteina spike mediante istruzione con mRNA) ormai non c’è quasi più.

Per i non vaccinati Omicron è un’influenza. Per i vaccinati può fare più danno, a causa dell’ADE.

La spike è tossica di suo e può innescare gravi fenomeni tromboembolici.

In aggiunta il sistema immunitario attacca il nostro stesso organismo riconosciuto produttore di antigeni virali.

E’ ormai assodato che il ripetersi di vaccinazioni indebolisce il sistema immunitario dei vaccinati.

C’è un boom di contagi soprattutto nelle categorie di lavoratori con l’obbligo vaccinale.

Nei vaccini, ancora sperimentali, è certa la presenza di sostanze il cui utilizzo non è previsto sull’uomo.

Questi eccipienti (SM-102, DMG-PEG2000, DSPC nel vaccino Moderna e DSPC, ALC-0159 e ALC-0315 nel vaccino Pfizer) sono sul foglietto illustrativo e le loro schede di sicurezza, reperibili in internet, parlano chiaro: prodotti solo per ricerca, non per uso terapeutico, diagnostico umano e animale o per uso da consumo umano come additivo alimentare; non pienamente validati per applicazioni mediche…

Veniamo dalla pantomima di un consenso informato in cui chi firma non sa nulla, non chiede nulla e ha davanti persone che non saprebbero rispondere nulla se interrogate.

Dunque abbiamo dei vaccini che non proteggono i vaccinati dal contagiarsi e dal contagiare, anzi esponendoli ad una maggior propensione ad infettarsi con le varianti virali. A questo i vaccinati aggiungono i rischi degli effetti collaterali delle somministrazioni.

Si tratta di preparati testati su persone assolutamente sane (e giovani) e somministrate, decantandone i meriti e dicendoli efficaci su giovani e anziani, anche malati, in piena estate quando le probabilità di infettarsi con un virus sono basse. Ora vengono smascherati nella loro inutilità, mentre il potere se ne serve per tenere al guinzaglio con passaporti vaccinali senza senso da un punto di vista medico.

Ecco: il quadro è questo. Gennaio è appena iniziato, abbiamo davanti la stagione dell’influenza.

Apriremo gli occhi?

Chiudo con una battuta che ho sentito e mi piace: il CTS sta arrendendosi all’evidenza che i sani sono incurabili!

§§§

