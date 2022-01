The Remnant: Francesco, il Pontefice dai Tristi Destini.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo, apparso su The Remnant, un sito americano, scritto da un commentatore argentino che l’ha firmato con uno pseudonimo. Mi ha colpito per la severità dei giudizi sull’operato del Pontefice regnante. Buona lettura.

§§§

Scritto da Eck (pseudonimo di autore argentino)

“Pesante è la testa che porta la corona!” – W. Shakespeare, Enrico IV, parte seconda, atto 3, scena 1

Il papato di Francesco è ora nelle sue ultime scene, e prima o poi il sipario dovrebbe cadere per porre fine a questa Tragedia. Nel frattempo, assistiamo allo svolgersi di un complotto che, fatalmente, sta calpestando nella sua avanzata Francesco stesso, i suoi collaboratori, e la vita della Chiesa universale, sotto il suo peso di pazzia, malvagità e follia. Per parafrasare il Cigno di Avon, questo è un racconto recitato da un idiota, pieno di rumore e furore, che non significa nulla.

“Macbeth, tu sarai re”.

La peggiore punizione che si poteva pensare per una persona come Bergoglio era la piena realizzazione delle sue ambizioni. Passo dopo passo, tradimento dopo tradimento, piolo dopo piolo, ha scalato la scala del potere ecclesiastico, investendo in essa tutte le sue facoltà e la sua personalità. Appena arrivato a un grado, la sua ambizione sfrenata concepì il passaggio al successivo, schiacciando tutto sotto il suo enorme peso, distruggendo la giustizia e il diritto e sacrificando tutto ciò che la terra e il cielo offrivano per gonfiare l’anima e il corpo di vera felicità. Il suo spirito era spinto dalle fatidiche voci del vento che gli sussurravano all’orecchio il potere e gli dicevano, puntando le dita ossute: “Ave, Jorge, Provinciale dei Gesuiti; Ave, Jorge, Arcivescovo di Buenos Aires; Ave, Francesco, Papa di Roma!”

Persona eminentemente pratica, senza barlumi di intuizione o di immaginazione, senza hobby o gusti, la sua intelligenza si muoveva tuttavia agilmente sui campi della politica e della manipolazione degli uomini. Su quel terreno, purtroppo per lui e per noi, non aveva rivali e il suo genio poteva spiegare tutte le sue ali per conquiste sempre più alte: da provinciale a vescovo, da vescovo a primate, da arcivescovo di Buenos Aires a, infine, papa a Roma dopo la caduta del suo odiato concorrente.

Chi sottovaluta Jorge Mario Bergoglio dovrebbe riflettere sull’enormità di questa avventura, che molti hanno iniziato e pochi hanno finito. Né bisogna dimenticare che, se è salito così in alto, è perché è l’esempio vivente di un’intera generazione di sacerdoti che hanno succhiato il seno della Chiesa post-conciliare. Archetipo del modello dominante del clero, come potrebbero non esaltarlo, vedendosi, ciascuno, sul trono dopo di lui?

Durante quel lungo viaggio tracciato per lui dai suoi desideri, ha progressivamente deformato la sua anima, amputando aspetti essenziali della personalità: La pura azione e la mera potenza. Non sappiamo cosa ci sia al centro della sua persona per spingerlo a commettere quell’atto orribile.

La prima cosa a cadere, senza rimpianti, fu la contemplazione della Verità e della Bellezza, giudicate superflue e senza valore. Poi fu la volta della Giustizia e delle altre virtù, considerate come ostacoli nella sua carriera. Dopo di che venne lo spegnimento della Carità, l’oscuramento della Fede e la corruzione della Speranza. Quello che gli rimase alla fine fu il vero piccolo idolo della sua anima, il puro Potere.

Quando arrivò al Trono di San Pietro e alla sua incoronazione, il vertice dei suoi desideri, la sua trasformazione era completa, e quasi tutta la sua umanità, generosità e curiosità era stata prosciugata dai suoi pensieri, azioni e decisioni egoistiche. È il re, ma non regna su se stesso, perché non ha nessuna luce interiore che lo guidi nel labirinto della vita; né la Verità generosa, il Bene e la Bellezza camminano con lui: è completamente senz’anima, senza cuore, un vuoto in cui cresce per sempre il freddo eterno dell’assenza di amore, e la sua anima deserta e gelida è rimasta nell’oscurità, come un cielo notturno senza stelle e senza luna.

La lunga notte oscura del tuo pontificato incombe su di te, e nell’ora del crepuscolo appaiono le ombre allungate delle tue vittime. Intendo le vittime della tua anima, psiche e intelligenza. Ora il potere è tuo e non puoi salire più in alto, né passare oltre. Ma hai scoperto tardi, Bergoglio, che il potere è un termine che per necessità ha un oggetto! Ora è tuo, ma non sai come usarlo, e non sai nemmeno a cosa serve.

Sei Annibale, che ha conquistato ma non sa come usare la sua vittoria. Un Re Mida del potere, il cui tocco trasformava tutto in un mezzo per la tua ambizione, ora la tua ambizione è rimasta senza meta, un fine senza fine.

Hai distrutto la Verità nella tua intelligenza, e ora le tue parole sono sparite con il vento; hai ucciso la Bellezza della tua anima, e ora i tuoi atti sono così rozzi e meschini che mancano persino della grandezza infernale del Male.

Hai ucciso il Bene, e con questo diventa impossibile raggiungere le stelle e illuminare te stesso e gli altri con la loro luce. La tua mancanza di generosità, di amore disinteressato per le persone e le cose, pretende ora un pagamento da te, e con interessi composti. Non hai fatto nulla gratuitamente, non ti sarà dato nulla gratuitamente, raccoglierai ciò che hai seminato.

Senza gusti, interessi o amici, la tua anima non è accesa dall’arte, dalla musica, dai bei versi o dai racconti ben raccontati. Ciò che fa la felicità degli uomini ti è precluso, e ciò che fa la felicità dei santi: la contemplazione di Dio. Magro, affamato, senza scopo, inutile, ti muovi come una trottola, girando su te stesso, facendoti del male e facendo del male agli altri, il triste destino di uno la cui vita non ha destino né aspirazione.

Come Gollum e a sua immagine e somiglianza, ti aggrappi all’Anello del Pescatore, piangendo come un posseduto, attraverso Santa Marta e le sue sale: Il mio tesoro! Il mio tesoro! Tu temi

che ti sarà strappato, ma allo stesso tempo ti distrugge dall’interno. Non pensi nemmeno per un momento di sacrificarlo per qualcosa di grande, generoso, alto, che sia sbagliato o giusto, che ti porti lode o derisione. Nell’egoismo e nel solipsismo, morirai con esso sulla Montagna della Storia e scomparirai dalla storia senza traccia, senza che nessuno ti ricordi per qualcosa di grande o di buono. Polvere, rumore e nulla saranno la tua eredità.

Disperare e morire

Il più miserabile degli uomini si dispera, mentre il potere gli scivola dalle mani; come un pazzo fa gesti senza senso, comanda contraddizioni, dice follie. Disperatamente ti rivolgi di nuovo agli strumenti che ti hanno servito nella tua scalata: la teologia del popolo, il peronismo, uno sventrato culto del Progresso, perché non hai mai creduto che fossero altro che strumenti di potere. Ti inchini davanti agli idoli del giorno per dare un contenuto al tuo papato, per dare un contenuto alla tua vita.

Poiché il talento della costruzione ti è negato, ricorri per forza alla distruzione. Sei un Riccardo III papale, e ciò che ti è servito per scalare le altezze, ora ti getta nell’abisso. In questa lunga notte prima della fine, i tuoi ricordi ti appaiono, per gridare i tuoi crimini contro di te; ti mostrano la tua vera immagine e figura nello specchio delle tue azioni: Becciu mostra la tua ingiustizia; Benedetto la tua mancanza di saggezza; Pell la tua ipocrisia, poiché hai permesso alla mafia di sporcare la sede petrina con i suoi sporchi affari; Viganò il tuo dispotismo e il tuo volenteroso autoabbassamento agli schiavi del Principe di questo mondo; i quattro cardinali dei Dubia ti mostrano la tua frivolezza con il Tesoro della Fede; le vittime del Cor Orans e i Francescani dell’Immacolata mostrano il tuo odio per il fine ultimo dell’uomo, la visione di Dio; Traditionis Custodes mostra il tuo odio per ciò che è grande e bello; le schiere di martiri, santi, dottori e papi insultati e vessati da te mentre sollevi l’eresia e l’idolatria; e per ultimo risorgerà la memoria di colui che fu diffamato, perseguitato, punito, cacciato dalla sua casa con la sua vecchia madre, e che morì di dolore per l’ingiustizia commessa da te e dai tuoi tirapiedi; il vescovo Livières, con il quale hai iniziato con cattivo auspicio il tuo governo funesto, mostrando il tuo vero volto. Anche gli antichi pagani ti accuseranno, perché essi emettevano la sentenza dopo aver ascoltato le suppliche e dopo aver concesso all’accusato il diritto di difendersi (Atti, 25, 16), e tu no, tu che sei il successore di un santo condannato senza colpa, e il rappresentante dell’Innocente ingiustamente crocifisso.

Dio non è rimasto a bocca asciutta, l’Alta Giustizia di Colui che governa i suoi popoli con una verga di ferro ora ti spinge al Destino con le fruste della disperazione e visita i suoi castighi sulla Chiesa che ti ha seguito nei tuoi misfatti senza alzarsi in difesa della Giustizia, del Diritto, della Fede e della Carità, della Verità e della Sapienza. L’Eterno non si fa prendere in giro da nessun uomo, per quanto si ritenga elevato. E tuttavia, Egli non dimenticherà la tua ardente difesa della Vergine Santissima in un’occasione e le tue visite filiali all’Immacolata e alla Salus Populi Romani.

Pregare per i vivi e per i morti

Rimane dunque una speranza per Francesco: non che raddrizzi i sentieri del suo pontificato ma che raggiunga quella misericordia che ha trovato casa nel cuore del ladro San Dismas e del peccatore Sant’Andrea Wouters. Mettiamo da parte il rancore, il disgusto e l’odio che possiamo avere per lui per i suoi atti malvagi; dobbiamo cominciare ad avere pietà, compassione e dolore per lui, perché in fondo è un miserabile, che, per sua disgrazia e per punire gli enormi peccati dei membri peccatori della Chiesa, ha ottenuto ciò che più desiderava.

Cerchiamo di riparare con la contemplazione, la preghiera e la carità tutto il male e il pregiudizio commesso da questo papa sventurato. Una medicina amara che, tuttavia, sta mostrando a tutti noi, alti e bassi, il vero male che sta corrodendo la Chiesa e facendo marcire il suo midollo. Innumerevoli cancri che si annidavano senza essere visti mentre uccidevano in silenzio la vita soprannaturale sono venuti alla luce in tutta la loro natura incancrenita con Bergoglio e il suo entourage. Ringraziamo Dio che ciò che era nascosto è stato rivelato e che possiamo affrontarlo se abbiamo sufficiente santità, coraggio e forza.

Si avvicina l’ora in cui né le accuse né le lodi né i rimproveri conteranno nulla, quando lo scettro cadrà dalla mano e la corona dalla fronte; il potere svanirà come fumo nell’aria e la paura si scioglierà come neve. Colui che pensava di poter determinare il futuro non sarà più in grado nemmeno di governare il presente. Dimenticato da coloro che lo hanno servito in vita, il calore della loro stima svanirà con il calore del suo corpo mentre si rivolgono al nuovo calore del sole nascente. Il suo anello sarà schiacciato, e l’anello del suo successore sarà modellato da esso. In fondo, tutta la sua vita e la sua fine ci parlano di noi stessi e dei pericoli di concentrare la nostra vita in noi stessi: Acta est fabula et de te narratur!

Allora, pregando per la sua salvezza eterna e offrendo penitenza perché ottenga il perdono di cui tutti abbiamo bisogno, potremo dire: Addio, Francesco di Roma, Papa dei tristi destini!

§§§

