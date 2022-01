Nobile: Creo en la Santa Madre TV, en Bergoglio y en Draghi

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile nos ofrece esta reflexión sobre los últimos acontecimientos y sobre la situación que nos afecta a todos, en la sociedad y en la Iglesia. Feliz lectura.

CREO EN LA SANTA MADRE TV, EN BERGOGLIO Y DRAGHI

Desde hace unas décadas sabemos que el católico “buenista” representa, para usar un eufemismo, el ingenuo por excelencia. La última viene de Casorate Primo, en la provincia de Pavía. Según ANSA, el pasado 31 de diciembre, los fieles abandonaron la iglesia de la parroquia de San Víctor Mártir, porque estaban terriblemente fastidiados por la homilía de Don Tarcisio Colombo. ¿Qué pasó que fue tan molesto? ¿Acaso el sacerdote dijo que “Dios no es católico”? ¿Que los católicos son “comilones”? ¿Que “el día del juicio no se te preguntará si fuiste a Misa […] sino si usaste tu vida para construir muros o para servir”? ¿Que “el aborto no es un problema religioso”? ¿O les acusó de ser “fomentadores de la coprofagia”? ¿Dijo “siempre llevo la historia del fracaso de Dios en el bolsillo”? No, el padre Tarcisio no tiene nada que ver con los chismes de los bares deportivos.

Estas y otras decenas de frases, como sabemos, pertenecen a Jorge Bergoglio. Por no hablar de sus actos vergonzosos, por decir algo. A estas alturas está claro que los católicos relativistas -ahora vacunalistas- apoyarían a Bergoglio, aunque dijera que San Pablo era un psicópata que murió en una alcoba tailandesa.

Pero si un sacerdote critica las medidas covidianas y vacunales del gobierno no electo de Draghi, apoyado a espada alzada por Bergoglio, los católicos vacunalistas se indignan y abandonan la iglesia. Sé por experiencia propia que no hay lugar donde se siga más estrictamente la ideología vacunalista que en las iglesias. Como soldados de la Wehrmacht (defensores del poder), los católicos vacunalistas son inflexibles. No importa si se trata de normas científica y racionalmente perjudiciales para la sociedad que chocan con la realidad. A ellos no les importa saber que las restricciones dragonianas han humillado reiteradamente a la Iglesia, han creado terror, divisiones, depresión y daños incalculables a la economía. Como la televisión no habla de ello, no saben que los muertos vacunados superan a los no vacunados. Según un informe del ISS (Instituto Superior de Sanidad) publicado el 28 de diciembre pasado, hubo 994 muertes de personas no vacunadas y 1.337 vacunadas. Véase la página 25 del sitio web del ISS: https://www.epicentro.iss.it/ coronavirus/bollettino/ Bollettino-sorveglianza- integrata-COVID-19_28- dicembre-2021.pdf.

No le digas a un bergogliano que use su propia cabeza, quizás recordándole el pasaje del Evangelio –la verdad os hará libres– que ha creado la forma mentis de los cristianos durante los últimos dos mil años. Los católicos vacunalistas ni siquiera saben lo que es la verdad, y mucho menos la libertad cristiana. Pero están seguros de que la televisión está dirigida por personas santas, que los mima de la mañana a la noche con productos poco menos que demenciales. Para Bergoglio y Draghi, entonces, están listos para llenar la Plaza de San Pedro para su beatificación.

También tenemos a los orgullosos católicos vacunalistas que arremeten contra el arzobispo Carlo Maria Viganò porque habla del Gran Reinicio. Por principio, esta curiosa tipología humana no cree en el Gran Reinicio, a pesar de que se han publicado en Italia los libros de Klaus Schwab (vinculado a los principales financistas, magnates y políticos influyentes) donde describe detalladamente el abominable programa de reinicio. Los católicos vacunalistas están más que convencidos de que si la televisión no habla de ello significa que no es cierto, y aunque lo fuera, no es relevante. Están convencidos que si el Gran Reinicio fuera un peligro para su futuro, la madre televisión les habría informado. No oyen, no ven, no piensan. En la práctica, es menos difícil enseñar el pasodoble a un camello.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 5 de enero de 2022, en

https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/05/nobile-credo-nella- santa-madre-tv-in-bergoglio-e- in-draghi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

