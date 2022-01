Nobile: Credo nella Santa Madre TV, in Bergoglio e in Draghi

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione su fatti recenti e sulla situazione che ci coinvolge tutti, nella società e nella Chiesa. Buona lettura.

§§§

CREDO NELLA SANTA MADRE TV, IN BERGOGLIO E DRAGHI

Che il cattolico buonista rappresenti, per usare un eufemismo, l’ingenuo per antonomasia lo sappiamo da alcune decine di anni. L’ultima arriva da Casorate Primo, provincia di Pavia. Secondo l’ANSA, il 31 dicembre scorso i fedeli hanno abbandonato la chiesa della parrocchia di San Vittore Martire perché terribilmente infastiditi dall’omelia di don Tarcisio Colombo. Cos’è successo di così stravolgente? Forse il sacerdote ha detto che “Dio non è cattolico”? Che i cattolici sono dei “sgranarosari”? Che “nel giorno del giudizio non ti sarà chiesto se sei andato a messa […] ma se la tua vita l’avrai usata per fare muri o per servire”? Che “l’aborto non è problema religioso”? Oppure li ha accusati di essere “Fomentatori della coprofagia”? Ha detto “In tasca porto sempre con me la storia del fallimento di Dio”? No, don Tarcisio non ha niente da spartire con le sparate da bar dello sport.

Queste e decine di altre frasi, come sappiamo, appartengono a Jorge Bergoglio. Senza contare

i suoi atti a dir poco imbarazzanti. È chiaro a questo punto che i cattorelativisti – oggi vaccinisti – sosterrebbero Bergoglio anche se affermasse che san Paolo era uno psicopatico morto in una alcova tailandese.

Però, se un sacerdote critica le misure covidiane e vaccinali del governo non eletto Draghi, sostenuto a spada tratta da Bergoglio, i cattovaccinisti s’indignano e lasciano la chiesa. Per esperienza diretta so che non esiste luogo in cui l’ideologia vaccinista venga seguita in maniera più ferrea delle chiese. I cattovaccinisti, come soldati della Wehrmacht (difensori del potere), sono inflessibili. Non importa se si tratta di regolamenti scientificamente e razionalmente socialmente dannosi che si scontrano con la realtà. A loro non interessa sapere che le restrizioni Dragoniane hanno umiliato ripetutamente la Chiesa, creato terrore, divisioni, depressione, danni incalcolabili all’economia. Dato che la tv non ne parla, non sanno che i vaccinati morti superano quelli non vaccinati. Secondo un rapporto dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) pubblicato nel 28 dicembre scorso ci sono stati 994 decessi di persone non vaccinate e 1.337 vaccinate. Guarda pagina 25 del sito ISS https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_28-dicembre-2021.pdf.

Non dite a un bergogliano di usare la propria testa, magari ricordandogli il passo evangelico – la verità vi renderà liberi – che ha creato la forma mentis dei cristiani negli ultimi duemila anni. I cattovaccinisti non sanno nemmeno cosa sia la verità né, tanto meno, la libertà cristiana. Però sono certi che la tv è gestita da sante persone, che dalla mattina alla sera li coccolano con prodotti a dir poco demenziali. Per Bergoglio e Draghi, poi, sono pronti a riempire piazza san Pietro per la loro beatificazione.

Abbiamo anche fieri cattovaccinisti che inveiscono contro Mons. Carlo Maria Viganò perché parla del Great reset. Questa curiosa tipologia umana per principio non crede al Great reset, anche se in Italia sono stati pubblicati i libri Klaus Schwab (legato ai maggiori finanzieri, magnate e politici influenti) dove descrive per filo e per segno l’abominevole programma resettista. I cattovaccinisti sono più che convinti che se non ne parla la tv significa che non è vero, ed anche se lo fosse, non si tratta di cose rilevanti. Sono convintissimi che se il Great reset fosse un pericolo per il loro fututro, madre tv li avrebbe informati. Non sentono, non vedono, non pensano. In pratica, è meno impegnativo insegnare il paso doble a un cammello.

Agostino Nobile

§§§

