Molti si Chiedono: è il Tempo dell’Anticristo? E Chi Sarebbe, o Sarebbero?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico del blog ci invia questa riflessione, che ben volentieri portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

IL TEMPO DELL’ANTICRISTO?

Il mistero dell’incarnazione contempla a Natale il Verbo di Dio divenuto uomo nel grembo di Maria.

E’ il Cristo, cioè il Messia, secondo il titolo riconosciuto a Gesù dai cristiani. In lui Dio si rivela Uno e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Da Cristo viene la redenzione dell’umanità soggetta alla schiavitù del peccato che ha turbato l’originaria perfezione della creazione. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste … la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta (Gv 1, 3-5). E’ il Re dell’universo eppure il mondo non è il suo regno, perché su di esso regna il principe di questo mondo.

In questa limitazione di sovranità di Cristo non viene meno l’onnipotenza di Dio, bensì si determina la decisiva presa di posizione di ogni creatura libera di scegliere. Dio è amore ed è verità: la verità rende liberi (Gv 8,32).

La creatura umana nel mondo attualmente è schiava: per essere libera deve accogliere il dono della verità. Il tempo della Chiesa sua sposa è quello dell’annuncio della buona notizia del vangelo sostenuto dalla provvidente grazia divina e dalla presenza reale di Cristo. Lungo l’itinerario c’è una continua lotta tra chi è di Cristo e chi a Cristo si oppone con i ragionamenti mondani. Gesù ha detto che vi sarà sempre opposizione con la mentalità del mondo. Essa giungerà a un punto decisivo di conflitto e la croce portata Gesù riguarda anche i suoi discepoli.

L’opposizione a Cristo (il Dio fatto uomo, ovvero un puro spirito incarnatosi nella creatura messa ad amministrare la creazione) si realizza nella figura dell’Anticristo (colui che nel mondo incarna lo spirito ribelle a Dio, l’angelo decaduto, il diavolo, Satana).

La storia vede manifestarsi questa presenza tangibile nel momento in cui la sua espressione cessa di essere solo spirituale (agendo tentando al male) per concretizzarsi in un attore storico manifestamente nemico e avversario di Cristo, come il “suo padre” che ne è l’ispiratore.

Si determina l’antitesi spiegata da Gesù stesso (Gv 8,44), distinguendo tra chi è il Padre suo (il Padre nostro) e chi invece ha per padre il diavolo omicida e menzognero fin dal principio. Questo rischio è corso da quegli stessi (Gv 8,31) che hanno creduto a Gesù! Non è un problema solo “degli altri” da additare a nemici.

Chi è allora l’Anticristo? Se il Cristo è l’uomo-Dio in cui ha preso carne la Verità di Dio, il suo anti è l’uomo nel quale si incarna la menzogna diabolica. Non riconosce Gesù e vi si oppone. Ha in odio Cristo, ma il mondo, che è il suo regno, rende onore a un uomo così: l’Anticristo non passa affatto per cattivo, ma anzi esprime le virtù alle quali plaude la mondanità.

Geniali romanzieri lo hanno descritto come filantropo, pacifista, ecumenico e ambientalista. Un uomo che sente di potersi fare come dio senza Dio, ricalcando la suggestione del primo uomo caduto dalla tentazione del serpente nel peccato originale. L’antidoto a tale velenosa superbia è l’umiltà, di cui l’Anticristo è clamorosamente privo, sapendone solo far vanitoso sfoggio vantandola in favor di telecamere!

Le folle plaudenti arridono al successo dell’Anticristo per incapacità di distinguere il vero dal falso. L’uomo libero del cristianesimo, pronto addirittura al martirio per non abiurare alla fede, si è trasformato nell’inconsistente suddito di un totalitarismo nascosto che lo dice libero mentre ne fa un cane al guinzaglio. Anche popolazioni cresciute in una cultura cristiana, ipnotizzate dal principe del mondo e svuotate dal progressivo disincarnarsi di Cristo nelle coscienze, vivono il dramma della menzogna anticristica.

Quest’uomo (non necessariamente un singolo uomo) e il suo falso profeta (non necessariamente un solo falso profeta) non è il demonio (che è un puro spirito), ma reca in sé un terribile dèmone (un genio, una passione sfrenata che gli ha riempito il cuore). Mentre Gesù ha detto beato chi, puro (autentico, genuino, intero, casto) di cuore può vedere Dio, qui siamo di fronte alla massima divisione, adulterazione, contaminazione, corruzione, immondezza che lo rende cieco a Dio.

Reinhard Raffalt (l’Anticristo, Ed. Antaios, pagg. 104-110) chiude il suo saggio sull’Anticristo descrivendone la tragedia che non porta a salvezza: il dèmone non conduce a essere un uomo che si fa dio senza Cristo, ma a trasformarsi in altro, proponendo “una filantropia destinata a ribaltarsi nell’odio annientatore dell’uomo”.

Una morale pseudo cristiana privata del Cristo che la fonda, che preferisce la scienza alla fede, ma dove “l’uno originario” è tragicamente lacerato e pieno di contraddizioni (cfr Nietzche). Il mondo della piena manifestazione dell’Anticristo è l’apoteosi lacerante del peccato, il dèmone che trascina l’Anticristo incapace di accogliere la salvezza offerta dalla croce. Gli verrebbe dall’amore originario cui non crede, sentendosi figlio del caso e del caos, illudendosi di trascendersi in qualcosa di meglio in questo mondo, non avendo nulla da sperare dal Cielo.

C’è un indimenticabile passaggio di Spe Salvi (il terribilmente profetico paragrafo 19) in cui Benedetto XVI cita Kant per prendere in considerazione la possibilità che, accanto alla fine naturale di tutte le cose, se ne verifichi anche una contro natura, perversa. Scrive al riguardo: «Se il cristianesimo un giorno dovesse arrivare a non essere più degno di amore […] allora il pensiero dominante degli uomini dovrebbe diventare quello di un rifiuto e di un’opposizione contro di esso; e l’anticristo […] inaugurerebbe il suo, pur breve, regime (fondato presumibilmente sulla paura e sull’egoismo). In seguito, però, poiché il cristianesimo, pur essendo stato destinato ad essere la religione universale, di fatto non sarebbe stato aiutato dal destino a diventarlo, potrebbe verificarsi, sotto l’aspetto morale, la fine (perversa) di tutte le cose».

Con il gusto musicale di Raffalt per chi ancora gusta la sinfonia cristiana, il crescendo della cacofonia dionisiaca non esclude il martirio. Invece per l’Anticristo la sua ossessione musicale vorrebbe sovrastare la disperazione nell’illusione di un sì a sé stesso. In mezzo a questi suoni così diversi sta l’umanità contesa, nella partita attorno alla libertà e all’uomo. Si tratta di scegliere se portare tutte le cose al loro fine (instaurare omnia in Christo) o giungere alla fine perversa di tutte le cose.

§§§

