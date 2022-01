Vox Populi. Testimonianze dalla Rete, Icone del Dramma e della Follia.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrirvi questa serie di spigolature, spighe di realtà raccolte sul web. Sono testimonianze nella grande maggioranza che non hanno trovato, e non troveranno mai spazio nell’informazione dei giornali e delle televisioni di regime. Anche se certamente alcune di esse meriterebbero di essere approfondite, nella loro drammaticità e nel loro dolore. Sono icone della situazione di follia in cui stiamo vivendo, e che può essere ben rappresentata da un commento apparso su Stilum Curiae e che vi proponiamo:

Mah, forse ha ragione chi sostiene che senza giornali e televisione non ci accorgeremmo di questa pandemia o, quantomeno, non la vivremmo con l’angoscia continuamente alimentata da politici, scienziati, opinionisti. Tutti costoro, peraltro, visibilmente in grado di comprendere ancor meno di noi profani, nutrendo però, nel frattempo, robuste ossessioni diventate l’orientamento del loro agire. Prendiamo ad esempio quest’idea della necessità di inoculare non meno del 100% della popolazione per ottenere la completa sparizione del virus. Basi scientifiche nessuna, però questo è diventato attualmente il mantra di chi governa, di chi parla a nome della Scienza, di chi gestisce l’ informazione: “occorre vaccinare tutti a tappeto” ripetono a macchinetta, pur in presenza di oltre il 90% di inoculati. Al punto da rischiare di mettere in questione ogni altro aspetto, dalla tenuta economica della nazione alla tenuta mentale dei cittadini, per il perseguimento di questo solo obiettivo. Obiettivo non solo irrealistico ma probabilmente anche inutile agli stessi scopi sanitari, come conferma l’esperienza di altri Paesi. Eppure giornali, tv, scienziati ed esperti vari, tutti indicano in questo il nostro Grande Balzo In Avanti, al punto che la pur esigua quota rimanente di gente non vaccinata viene fatta oggetto di attenzione tanto ossessiva quanto del tutto insensata, quasi che la loro presenza fosse l’ultimo ostacolo da rimuovere in vista del raggiungimento dell’Eden.

Un obiettivo, quello della totalità della popolazione inoculata, che viene oggi testardamente perseguito forse senza un vero e chiaro motivo, o magari in quanto, dopo mesi e mesi di bugie, di manipolazioni, di obiettivi mancati, è questa l’ossessione che si è sedimentata nelle loro menti. Questa gente non si sentirà soddisfatta finché non avrà inoculato tutto il circostante, pali della luce e cestini della carta straccia compresi, e forse neppure allora ne sarà placata…A costo, nel frattempo, di aver mandato in bambola ed in rovina l’intera nazione.

DON’T LOOK UP – Riassunto di una storia.

Stato: “C’è il covid”

Italiani: “Quale è la cura ?”

Stato: “Niente cura, forse poi, ma ora vaccinatevi”

Italiani: “Ma il vaccino non è sicuro”

Stato: “E’ sicuro”

Campagna vaccinale e divisione Vax/Novax

Stato: “Sei vaccinato? Si? Ok. No? No vax, complottista, negazionista, untore, terrorista criminale”

Vaccinato: “Scusate, io ho il covid.”

Stato: “Sí ma in maniera lieve.”

Vaccinato: “Ho il covid e sto male.”

Stato: “E’ la variante delta, bisogna fare la terza dose”

Vaccinato: “Ma perché fare un’altra dose? Sono già vaccinato, non ha funzionato”

Stato: “Senti, non rompere i coglioni, guarda ti do il green pass, puoi andare al cinema, al ristorante, in discoteca , mentre i Novax saranno in castigo, chiusi in casa, e se vanno al bar, ordino ai baristi di cacciarli, sennò gli confisco il locale e dovranno mandare la moglie a battere a Tor di Quinto.”

Non vaccinato: “Un attimo, ma se io faccio il tampone, dimostro che sono sano, potrei andare…”

Stato: “No, il tampone non è affidabile, tu resti in castigo.”

Vaccinato: “Scusate, non vorrei disturbare, ho due vaccini ma mi sento poco bene”

Stato: “Te l’avevo detto che serve la terza dose, certo che fate a gara voi due a chi è più de coccio: è la variante omicron, serve la terza dose.”

Vaccinato: “Ma se ne ho già fatte due e non mi proteggono, perché dovrei farla?”

Stato: “Perché i Novax hanno infettato quelli che volevano farla ma non hanno fatto in tempo. Senti amore di papà, io ti do il SuperGreenPass, e ti faccio fare le cene di Natale e Capodanno senza mascherina, ti dò un voucher di Pandora così puoi comprare un tintinnino per la tua fidanzata che così te la dà; e poi guarda ti regalo il materassino per la prossima estate , quando sarai al mare mentre i Novax saranno in terapia intensiva , e chi non si vaccina, non lo faccio nemmeno andare più a lavoro, così muore di fame prima che di covid, che quella non si infetta”

Vaccinato: “Grande ! alla faccia dei Novax, adesso faccio la terza dose, prendo il SuperGreenPass e vado ovunque tranquillo.”

Stato: “Aspetta, con la terza dose omicron lo prendi lo stesso, quindi devi fare i tamponi.”

Vaccinato: “Ma i tamponi non sono affidabili”

Stato: “Solo per i Novax, per te valgono amore, perché sei bello, buono e obbediente, ora fai la terza dose e non rompere i coglioni”

Vaccinato: “Ma se devo fare i tamponi, qual è la differenza tra me e chi non si è vaccinato?”

Stato: “Hai veramente stufato, rimettiti la mascherina anche fuori, non serve a niente, ma almeno stai zitto”

Praticamente noi vaccinati con 3 e due dosi stiamo in casa in quarantena da 13 giorni, mentre i no vax del piano di sopra girano allegramente. E mi hanno anche tolto il green pass. Vaccinata e guarita. Direi che il sistema non ha funzionato. Ho voluto crederci, mi sono fidata. Ma come mai nessuno si accorge che ci stanno solo prendendo in giro ???

Queste derive vessatorie che vanno anche OLTRE le norme sono la cosa davvero preoccupante: l’atteggiamento del collaborazionista fiero di essere più duro del Capo.

“Ieri una persona a me molto vicina che lavora in un ristorante ha vissuto momenti davvero terribili.

In tre giorni, controlli della Finanza, dei vigili, ieri dei Nas.

Ebbene questi signori entrando in cucina hanno chiesto di vedere se avessero tutti il super gp, la persona in questione, non essendo vaccinata, ha presentato il gp semplice, come la legge prevede.

Ebbene il caro Nas ha cominciato a minacciare con arroganza e cattiveria che non era in regola e che quindi avrebbero messo la multa a lui e al datore di lavoro.

Il datore di lavoro subito ha detto alla persona di fare bagagli e bagaglietti così da non prendere la multa.

La persona ha cominciato a difendersi con il Nas violento e spavaldo che era sicuro che la Legge prevedesse il super gp.

Momenti davvero spiacevoli e di bagarre, chiamata la ASL che non ha risposto (lavorano?), cercata la legge e mostrata.

Naturalmente poi il tipo Nas con i suoi strumenti non leggeva il gp della persona e si è dovuta chiamare la persona del locale addetta al controllo che alla fine è riuscita a mostrare che il gp era valido.

I Nas allo chef hanno intimato di costringere il suo sou chef a vaccinarsi.

Lo chef, persona di Dio, ha risposto che lui non doveva costringere proprio nessuno, visto e considerato che le persone sono libere.

Ieri sera la persona che ha vissuto tutto questo schifo da questa gente dittatoriale mi ha raccontato tutto… Era distrutta.”

E troppi bravi cittadini e devoti cattolici nemmeno si accorgono della china che abbiamo preso da mesi e mesi, in accelerazione parossistica. Anzi, fanno spallucce.

(Annarosa Rossetto)

