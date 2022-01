Neo-Dictadura. El rol de los medios de comunicación (comprados) en su instauración

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, aquéllos que son bastante grandes, o que tienen una buena cultura cinematográfica, seguramente recordarán “El Cuarto Poder”, de Orson Welles. Es una bonita historia, en la que, frente a la política corrupta, la denuncia de la prensa resulta ser un éxito. Cuarto Poder: porque debería agregarse, en las sociedades democráticas, a los tres poderes institucionales -legislativo, ejecutivo y judicial- y actuar como “perro vigilante” del ciudadano.

Exactamente lo que los diarios -prácticamente todos, salvo muy raras excepciones- NO hacen. El ejemplo icónico del estado servil de la información lo representó el aplauso (!!!) con el que los llamados representantes de la prensa libre recibieron a Mario Draghi, el hombre que miente descaradamente , citando datos falsos sobre la pandemia. Una de las explicaciones -aunque no la única, por desgracia- se encuentra en el artículo que sigue, de Scenari Economici, a quien agradecemos las noticias fundamentales que publica. Léanlo y entenderán por qué, frente a un poder político prevaricador o aquiescente, y a un poder judicial esclavizado a una parte del poder político (Nota: lo único que debería haber hecho el residente en el Quirinal habría sido una valiente iniciativa de limpieza en esa “establos de Augia”; pero no, en el guión estaba escrito hacer propaganda al suero, y lo leyó…); por lo tanto, frente a los tres poderes tan deformados la única esperanza podía ser la de una opinión pública puesta en alerta por periodistas honestos y una prensa valiente. En cambio...

Lean Scenari Economici. ¿Adónde llevará todo esto? No lo sabemos. Pero un comentario publicado en SC esta mañana nos ha impactado, y se lo comunicamos íntegramente, y con melancolía. Que Dios nos ayude.

***

Al final, cuesta poco comprar Italia: 386 millones de euros son suficientes, nada para el país con un PIB que, hasta no hace mucho, se acercaba a 1.700.000.000.000 (1 billón 700 mil millones). Estos 386 millones de euros son fondos públicos destinados a las empresas editoriales, es decir, a los periódicos convencionales, los que luego se autocalifican como “confiables”.

Esta cifra prácticamente se ha duplicado desde 2019, cuando eran “sólo” 175 millones de euros hasta 2021. Astutamente, no se trata de una donación única, que habría supuesto una cifra demasiado evidente. No, astutamente este dinero se da en una serie de goteos como:

88 millones de euros es la financiación pública tradicional a los periódicos, algunos de los cuales son francamente semiclandestinos. Il Foglio se lleva 933.000 euros, Libero 2,7 millones de euros (así se entiende como ahora algunos periódicos cambien de línea…), 481.000 l’Opinione…

64,5 millones de euros se han destinado a las ayudas indirectas, como, por ejemplo, aportes a las escuelas para la compra de diarios, siempre aquéllos, o los aportes especiales para la resolución de las crisis de empresas, como la del Sole 24 horas;

en 2021 llegaron después para el Covid 232,9 millones de euros adicionales en forma de créditos fiscales, que siguen siendo dinero, y que varían desde compra con tarjeta de crédito hasta devoluciones a tasa fija, pasando por aportes para la jubilación anticipada de los empleados.

En realidad, no está claro si se incluyó o no el dinero para la campaña de información del Covid-19.

Sin embargo, está claro que, al final, una gran suma de dinero, pero irrelevante para los presupuestos estatales, compra los medios de comunicación.

Entonces no se sorprendan si los titulares son fotocopiados y parecen, en su mayoría, una especie de mensajes para-mafiosos de grupos de poder a grupos de poder.

Pero esta es la prensa “oficial”, la “confiable”. Exactamente igual que el bien adiestrado perro Fido, que trae el diario a casa…

PD: El Estado dispone de un fondo de 100 millones de euros para ayudar a los niños con discapacidad en las escuelas. ¿No habría estado mejor que este fondo fuera de 480 millones y el de la prensa de cero? Pero los niños con discapacidad no votan.

PD 2: No recibimos ni un céntimo del Estado. Así que vamos a escribir la verdad, al menos nuestra visión, no lo que quiere el Ministerio de Cultura Popular [departamento ministerial del gobierno italiano que existió entre 1937 y 1944, nota del traductor]….

§§§

Alemania año Cero

La Alemania de los primeros años de la década de 1930 era una nación muy civilizada. Más que algunas actuales.

Había diarios de todas las orientaciones, universidades admiradas y frecuentadas por toda Europa, intelectuales y científicos del más alto nivel. El porcentaje de escolaridad era elevadísimo. Partidos políticos, movimientos, asociaciones, una Iglesia católica fuerte y cohesionada (nada que ver con el pastiche arcoíris actual). En muy pocos años, no sería exagerado decir meses, se encontraron -casi- todos con el brazo extendido y el carné nacionalsocialista en el bolsillo. Marchando a paso de ganso detrás del mesías de la cervecería de Múnich. Volviendo la cara, si no aplaudiendo convencidos cuando “en alguna parte” la Gestapo sacaba de sus casas a los vecinos impuros. Entregar a sus hijos a centros/escuelas nazis para que les inyecten en el cerebro Mein Kampf y otras nauseabundas aguas residuales. Lo que luego hicieron o dejaron hacer en nombre de la Ciencia (fetiche de primera magnitud en el panteón nazi) sólo Dios lo sabe en su totalidad.

La explicación histórico-sociológica basada en la “predisposición luterana” (el modelo prusiano: “donde nos encontramos con las virtudes del súbdito, del funcionario y del militar, pero donde se buscan en vano las del ciudadano”) y el “síndrome de Versalles” (la capitulación de 1919, mezcla demencial de la mezquina venganza francesa y de la ciega obcecación anglosajona como “raza elegida” competidora) es seguramente válida, pero no dice nada de la banalidad del mal.

No pocos alemanes tenían dudas e incertidumbres antes del referéndum de 1934 (en el que, aparte del fraude y la intimidación, la gran mayoría del pueblo alemán invistió a Hitler con el rol de Führer), frente a la violencia y el vuelco de todos los cánones de la vida civil que estaban implícitos, si no ya explícitos, en el nazismo. Lo que inclinó la balanza del lado del horror no fueron razones ideológicas, sino un simple cálculo de conveniencia y necesidad. Nazismo = trabajo. La cursiva “Tengo familia”. El problema es que los pactos con el diablo terminan siempre del mismo modo.

https://it.wikipedia.org/wiki/ Germania_anno_zero

Esta vez será peor. Cuánto, sólo lo podemos intuir en nuestras peores pesadillas. Si les dejamos hacer.

Entonces cada uno decide cuál es el precio de su libertad, de su alma y de sus hijos.

Publicado originalmente en italiano el 2 de enero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/02/neo-dittatura-il- ruolo-dei-media-comprati- nella-sua-edificazione/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

