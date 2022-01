Demande d’intervention humanitaire pour l’Italie. Pour les violations commises par le gouvernement.

DEMANDE D’INTERVENTION HUMANITAIRE – CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ COMMIS EN ITALIE PAR LE GOUVERNEMENT A TRAVERS L’EXERCICE ILLÉGAL DES POUVOIRS PUBLICS, AU DETRIMENT DES CITOYENS ITALIENS ET DES RESIDENTS ÉTRANGERS.

Au cours des deux dernières années, le Gouvernement Italien a adopté de nombreuses mesures réglementaires d’urgence qui se posent gravement en conflit avec le Code de Nuremberg, la Déclaration d’Helsinki et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’avec la Constitution de la République Italienne, puisque: 1) ces mesures obligent directement ou indirectement des millions de citoyens, ainsi que des milliers de citoyens étrangers résidents en Italie, à se soumettre à l’inoculation d’un médicament pour lequel les données provenant d’essais cliniques complets sur la sécurité et l’efficacité ne sont pas disponibles, en punissant par la perte de l’emploi, du revenu, de l’accès à l’Education nationale et de toute activité publique et sociale tous ceux qui refusent le médicament; 2) ces mesures extorquent à millions de citoyens, ainsi qu’aux milliers de citoyens étrangers résidents en Italie, un “consensus informé” à subir le traitement de santé susmentionné, qui ne peut en aucun cas être qualifié en tant que tel ( “informé”), étant donné l’impossibilité – par le personnel médical qui administre le médicament en question – d’avoir accès aux données provenant d’essais cliniques concernant sa sécurité et son efficacité. Malgré cela, ces lois ont été promulguées par le Président de la République, ratifiées par le Parlement italien, soutenues par une partie du pouvoir judiciaire et par tous les médias mainstream nationaux.

Ces derniers mois, les Institutions susmentionnées ont mis en œuvre une politique de véritable persécution et de ségrégation des citoyens Italiens et des citoyens étrangers résidents en Italie qui ne peuvent ou ne veulent pas subir la première dose ou les doses suivantes du vaccin dit anti-Covid – y compris les adultes et les mineurs qui se sont rétablis de la maladie, ou sont à risque d’effets indésirables et ont déjà subi des effets indésirables graves à la première dose.

En effet, des millions de citoyens se sont vu interdire le droit au travail, à la rémunération, à l’enseignement scolaire et universitaire, à l’utilisation des transports en commun, à la participation aux activités communautaires, à l’accès aux hôtels, restaurants et cafés, aux lieux de la culture et du sport, à plusieurs formes de participation à la vie civile et associative, ainsi que le droit à l’accès aux soins de santé et à d’autres services, ou services d’assistance, et la possibilité de se déplacer sur le territoire national et internationale par les transports en commun, les trains, les avions.