BDV. Gli Anni Tristi della Prova, e l’Anno che Nasce Adesso. Speriamo…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra BDv ci offre questo racconto che ci ricorda che sempre, e in alcuni momenti in particolare, bisogna scegliere da che parte stare; nella speranza che la prova che ci viene affidata possa terminare presto. Buona lettura, e Buon Anno, se Dio vorrà

Che ne dite, vi va, di salire con me sul mantello di San Francesco da Paola e di tornar indietro nel tempo? Come, come, sì, sì, avanti c’è posto per tutti. Oh dove ci porterà il grande Santo taumaturgo che si guadagnò la Trinità dei Monti? Eccoci atterrati. Bene, di qua, di qua. Restando sotto il manto del gran Santo calabrese, siamo invisibili, e così nessuno ci vedrà. Ora, silenzio e prestate ascolto. Siamo, forse, negli anni Cinquanta. Parla una voce di donna, con tono professionale.

Parole in tailleur. “Sì, sì, direttore, è arrivata una strana richiesta firmata Sat e Luci spa: si, cercano gli sceneggiatori migliori che abbiamo per un film tutto speciale, “in vivo”, mi han detto, ma non so che cosa significa. Il titolo? The great reset. Essi, i prescelti, che devono essere il garofano all’occhiello di tutte le case di produzione, vivranno un anno in un luogo segreto, insieme con psicologi, pubblicitari, sociologi e anche religiosi: il fior fiore degli illuminati. Ah, a proposito, saranno ricoperti di oro”.

Fu così che la gran sceneggiatura (pur iniziata in fondo all’inizio dei tempi con la mela…), compresa la psicopandemia, ingranò la quinta, a Hollywood, dove, come si sa, è stato costruito il più gran baraccone degli effetti speciali del mago di Oz. E’ qui che s’è cucita stretta la coltre di Satana che, al guinzaglio delle tentazioni, ci ha traghettato, un passetto via l’altro, nel mondo al contrario in cui siamo condannati a vivere oggi.

Ecco fatto, ora, con l’informazione in tasca, possiamo rimetterci tutti quanti seduti sul gran manto, traversare l’Oceano Atlantico e ritornare in Italia dove, ohinoi, è stato girato, forse con maggior violenza, l’orrido film uscito dalle menti di chi ha scelto di lavorar per il maligno. Tutto, infatti, è diventato pane rancido e fiele come abbiamo, nostro malgrado, vissuto sulla nostra pelle. E non è finita qui. Perché quel “in vivo” significava solamente che l’azione si svolgeva tra la gente, nel mondo, nelle nostre case.

Purtuttavia essa, cioè il suo contenuto, cioè a dirla alla moderna, lo story telling, era già tutto quanto una sceneggiatura, una partitura scritta dai “migliori-peggiori” per ingannare grandi e piccini e tutti quanti. Il succo era questo: il male doveva diventare bene. Tutti quegli “esperti”, corrotti dai trenta denari, invitati nel gran regno oscuro di Davos (Diabos, cioè Diavoli, in diavoliano), dal gran maestro (si fa per dire) Klaus Schwab (che indossa vestiti ineleganti simili ai paramenti di Bergoglio e forse hanno lo stesso sarto alla fermata d’autobus del Flegetonte…) ci hanno messo del loro e han studiato tutto per benino e lavorato sodo. La regola era tutta fabiana (nel senso del Temporeggiatore).

Due passi avanti e uno indietro. Intinta nella finestra di Overton, sì, prima inaccettabile, poi scandaloso, in seguito accettabile e infine “fico”. Piano piano, dolce Carlotta. Han cominciato, con la tirata finale, ai tempi delle nostre mamme (che erano felicemente casalinghe e spose e madri) portando nel vecchio mondo il Paese dei Balocchi. La lavatrice, i balli americani, Sapore di sale, e tutto l’abbiccì degli Anni Ruggenti. Ruggenti, certo, perché come tigri si abbattevano sul corpo vivente della società coesa italiana, che era fatta di antichi legami e di liturgie religiose, e ne facevano brani. Poi, ecco il Sessantotto, una finta rivolta, al sugo dei sette peccati capitali, che era, infatti, un tristo adeguamento al potere, in stracci hippie. Tutto il contrario, va da sé, di ciò che prometteva. E già il mondo si chinava a capo in giù…

Intanto alla Chiesa, che aveva sempre fatto fronte alla corruzione dell’Arcinemico, fungendo da baluardo e da kathekon, ci pensava il Vaticano Secondo, con i frutti indecenti che abbiamo tutti sotto gli occhi. Un (finto) Papa che intronizza la Pachamama e che ha l’ardire di cambiare le parole che Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro. Poi vescovi in blue jeans, sacerdoti che ballano il flamenco in chiesa con tre procaci ballerine, altri che indossano paramenti arcobaleno, altri ancora che mettono insieme la messa e cerimonie atzeche. La Chiesa “moderna”, inchinata al mondo, ha sbeffeggiato la devozione, ha insegnato l’errore, cancellato la salvezza delle anime e tolto di mezzo i novissimi. Un capolavoro, evvai. Nel frattempo, nel mondo, arrivano sculettanti gli anni Ottanta e poi i Novanta, all’insegna della superbia più spinta, della vacuità cosmica, del carrierismo, del sesso a tutto spiano. Nel Duemila poi, il capolavoro, ecco arrivare come un messia (falso) l’Europa, che voltò le spalle, con alterigia, alle sue radici cristiane. Un’Europa sovietica che sedeva in un edificio somigliante in tutto alla Torre di Babele…

Passano vent’anni di dittatura laicista, con la Chiesa sempre più in affanno per piacere al mondo. Vent’anni inutili di crisi continue e speranze deluse. Bene, la temperatura dell’acqua è salita abbastanza per aprire il fuoco. La sceneggiatura della psicopandemia parla in diavoliano. Ora, qui, non andrò ripetendo quanto ho scritto, nella grazia di Santa Caterina, per quasi due anni su questo stesso sito (a volte davvero mi pareva di ripetermi all’infinito come disco rotto e l’ho anche scritto al nostro caro Marco Tosatti).

E d’un tratto, nel raccontar gli anni che sono stati, e tutti in fila stenti e diseredati nella loro tristezza, ho pensato a quello che verrà e che comincia proprio ora. E prego affinché il Signore intervenga e ci salvi. Il Cuore di Maria trionferà e Gesù tornerà Re dei Re. E qui mi ricollego, brevemente, ai commenti che ho ricevuto sul pezzo del puparo. Il Signore non ha per niente “voluto” la psicopandemia.

L’ha consentita e ha permesso agli uomini, a tutti gli uomini, di scegliere da che parte stare e di trarre un bene dal male. Casomai. Il libero arbitrio è dono suo. Ci vuole liberi affinché solo l‘amore ci conduca a Lui. Far la Sua volontà, tra prove e tentazioni, è la strada stretta – la Via – che conduce alla Verità che è Cristo stesso. E quindi alla libertà. Quanto a pensar che il Signore stia da una o dall’altra parte fa semplicemente cappottare dalle risate. Egli è nella Verità e nella Vita.

E siccome questi vaccini – o meglio sieri genici – sono fatti ( o testati) con cellule fetali di bimbi abortiti, è facile capire che cosa vuol che facciamo noi che amiamo Lui: Via, Verità e Vita.

