Matanza de los Santos Inocentes. Clan Rockefeller, el Herodes contemporáneo

Marco Tosatti

Matanza de los SANTOS INOCENTES = Clan Rockefeller, el Herodes contemporáneo

Por José Arturo Quarracino

Es bien sabido de que al nacer el Mesías el rey Herodes hizo matar a todos los niños menores de 2 años de Belén de Judea y de toda la comarca aledaña, porque sentía amenazado su poder real. Esta matanza indiscriminada de quienes representaban un peligro potencial para el infautado rey de Israel es conocida como la matanza de los Santos Inocentes, a quienes la Iglesia Católica celebra y conmemora inmediatamente después de la fiesta de la Navidad, el 28 de diciembre de cada año.

21 siglos después este cuadro cruel e inhumano vuelve a repetirse, a escala planetaria. El Herodes de nuestra época ha sido John D. Rockefeller III, un personaje emblemático de los grupos que dominan actualmente el mundo a su antojo y en beneficio propio, apropiándose del mayor porcentaje de bienes y riquezas que se producen. Es así que lo encontramos ya en 1952 fundando el Population Council, para ocuparse de los problemas relacionados con la población, impactado por la gran densidad de población que se concentraba en el sur y este de Asia, la región que registraba un rápido crecimiento poblacional y donde millones de personas apenas subsistían. Pero esta preocupación no estaba fundada en sentimientos filantrópicos y en criterios de justicia social y de distribución equitativa de la riqueza, sino en evitar que peligrara la posesión de la riqueza que los grandes grupos económicos habían logrado concentrar en beneficio propio y en perjuicio de miles de millones de personas en el mundo. ¿De qué modo podían estar en paz Rockefeller y sus socios? Evitando el crecimiento no planificado de la población mundial, a través del uso de anticonceptivos que limiten el control de nacimientos y, en última instancia, mediante la despenalización del aborto. La salud reproductiva se constituye en el criterio-eje que permite coordinar la planificación familiar, la educación sexual, el consumo masivo de anticonceptivos y en última instancia el aborto, y posee además un profundo carácter imperialista y colonialista, ya que esta política antinatalista se aplica sobre todo fuera de los Estados Unidos, en tanto y en cuanto el organismo mencionado «ha dado prioridad a la salud reproductiva y al bienestar de mil millones de adolescentes de países en vías de desarrollo que están a punto de iniciar su vida reproductiva y cuyo comportamiento conformará el futuro de sus países». Por eso vemos que la primera de las actividades que el mismo Consejo promociona es la de «desarrollar anticonceptivos y otros productos para mejorar la salud reproductiva». Como se puede apreciar, para llevar a cabo esta política, pero al mismo tiempo encubriéndola, los grupos de poder no dudan en recurrir a la manipulación del lenguaje, en tanto convierten a la reproducción humana en una enfermedad y a los productos químicos que sirven para impedir la vida en medicamentos que curan ( cf. http://www.popcouncil.org/esp/mision. htm l).

En 1966, John D. Rockefeller III redactó un documento que fue firmado por 30 de los principales líderes del mundo. Según la perspectiva del magnate norteamericano –avalada oficialmente por algunos presidentes, reyes y primeros ministros- la población mundial constituye el problema prioritario que urge atender a nivel mundial, ya que pone en peligro la paz mundial. Visto a la distancia, llama la atención que a mediados de la década de los años 60’, en plena época de la guerra fría del capitalismo contra el comunismo, en medio de una feroz carrera armamentista, con la guerra en Vietnam en curso “para frenar la expansión marxista en Asia”, lo que realmente preocupara a Rockefeller fuese el crecimiento de la población mundial que pone en peligro la paz mundial. En esa misma época, desde una instancia neta y exclusivamente financiera, Robert McNamara (ex secretario de Defensa de los Estados Unidos y en ese entonces presidente del Banco Mundial) proclamó la necesidad de controlar el crecimiento de la población mundial.

En otras palabras, para el grupo Rockefeller y para los «dueños del mundo» las poblaciones numerosas son las que ponen en peligro la paz mundial. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional de un país «dificulta enormemente que se puedan promover niveles superiores de vida, además de la educación, así como mejorar la salud y el sistema sanitario, proporcionar mejores viviendas y transportes y fomentar oportunidades culturales y recreativas –e inclusive en algunos países asegurar alimentos suficientes». Quiere decir entonces que no es la injusticia social –magros salarios, intercambio comercial desigual entre los países, los gastos irracionales en armamentos, etc.- la que impide que las personas puedan ser felices y tener una vida digna: si la mayoría de las personas en el mundo no tienen condiciones dignas de vida, ni acceso a la educación, ni salud ni asistencia médica y en muchos casos se mueren de hambre, la culpa es de la supuesta gran cantidad de personas que hay en el mundo, razón por la cual los niños se han convertido en los enemigos de la paz mundial.

¿Cuáles son los dogmas que propone Rockefeller como “credo” para fomentar mundialmente el control de la natalidad y el crecimiento de la población?

a) que el control del crecimiento poblacional es la base para el desarrollo económico de los pueblos;

b) que decidir cuantos hijos tener es un derecho humano básico;

b) que controlar el crecimiento poblacional es la condición prioritaria para lograr la paz mundial duradera y significativa;

c) que muchos hijos obstaculizan que se pueda tener una vida digna y en plenitud (es decir, para no ser pobres y ser dignos, hay que tener muy pocos hijos, y mejor si no se tiene ninguno).

Como se puede apreciar en esta propuesta rockefelleriana, estamos en presencia de auténticos dogmas, porque son principios o puntos de partida que no se discuten ni se analizan, en ellos «se debe creer» como verdad absoluta. El «filántropo» John D. Rockefeller III no explica ni fundamenta por qué los hijos son los enemigos de la paz, de la justicia y del progreso, simplemente lo postula como verdad indiscutible, razón por la cual propone el camino de la despoblación mundial como vía para la paz (de los ricos). A partir de estos dogmas, como han anunciado y proclaman oficialmente, la preocupación fundamental –trasladada a los distintos gobiernos del mundo- es la de educar sexualmente, difundir en forma masiva el uso y consumo de elementos anticonceptivos (mal llamados medicamentos, porque no curan nada, sólo impiden la gestación de nuevas vidas) y por último despenalizar el aborto.

¿Cuál ha sido el resultado de esta política antinatalista a 55 años de su promulgación? Según una hoja informativa elaborada por el Alan Guttmacher Institute -una de las entidades abortistas más grandes de Estados Unidos, después de la Federación Estadounidense de Paternidad Planificada[1], publicada en julio de 2020, hubo en el mundo 121 millones de embarazos no planificados por año, entre el 2015 y el 2019. En el mismo lapso, hubo un promedio por año de 73 millones de abortos[2].

Evidentemente, es el mismo genocidio de Herodes, elevado a la enésima potencia. Y con el mismo argumento-excusa: “disfrutar en paz las mieles del poder”.

No es de extrañar –aunque asombra su inhumanidad cruel- que los poderosos y los ricos del mundo vean a los niños pobres como los enemigos que amenazan su paz y su tranquilidad, y que en consecuencia se propongan combatir el crecimiento de la población mundial en forma integral, a través de los procedimientos recién mencionados. Lo que realmente sorprende y maravilla es que los postulados y los principios que constituyen la base de la propuesta de Rockefeller y del Population Council sean los mismos que están presentes en las propuestas de los difusores de la salud reproductiva (organizaciones no-gubernamentales progresistas, legisladores «revolucionarios», «progresistas», «izquierdistas democráticos», ministros de “Salud”, etc.). Sobre todo, sorprende e indigna que los criterios y postulados del «paradigma» Rockefeller estén presentes en las propuestas de los funcionarios públicos que hasta se atreven a proponer impúdica e impunemente la despenalización del aborto (incurriendo en un delito penal que ningún funcionario judicial se ocupa de reprimir). Como se puede comprobar fácilmente, la difusión masiva de los métodos anticonceptivos y el suministro a granel de elementos anticonceptivos, decidir la cantidad de hijos que se quiere tener y el momento para hacerlo como derecho humano básico, el mismo concepto de salu d reproductiva, son todos conceptos ya elaborados por el «gran hermano » norteamericano, magnate financiero y petrolero ent re otras cosas, que los progresistas y pseudo democráticos repiten al pie de la letra, con escasa o n ula originalidad.

Evidentemente, como lo expresa sin tapujos el grupo Rockefeller, el control de la natalidad (anticoncepción y despenalización del aborto) es la política que las grandes corporaciones mundiales promueven como el instrumento de dominación de los pueblos y naciones del mundo, en particular de los llamados países en vías de desarrollo como Argentina. A tal fin, se sirven de sectores autóctonos sometidos ideológica y culturalmente, auténticos cipayos y colaboracionistas que con una supuesta actitud revolucionaria con veleidades de izquierda legitiman sus criterios y su combate contra el crecimiento poblacional mundial.

Es que los progresistas e izquierdistas tienen el mismo problema que el padre del comunismo. En un artículo famoso, «La dominación británica en la India», fechado el 10 de junio de 1853 y publicado el 25 del mismo mes y año en el New York Daily Tribune, Karl Marx sostenía que era indudable que la miseria ocasionada en la India por la dominación británica había sido infinitamente superior a todas las calamidades experimentadas hasta entonces por ese país, por cuanto Inglaterra había destrozado todo el entramado de la sociedad india, sin intentar reconstituirlo en lo más mínimo. Pero por muy lamentable que fuera desde el punto de vista humano la desorganización y disolución de las organizaciones sociales nativas laboriosas, patriarcales e inofensivas, y si bien Inglaterra actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos y egoístas, a pesar de todos sus crímenes era el instrumento inconsciente de la historia al promover esa destrucción del sistema social hindú y posibilitar, en consecuencia, la verdadera revolución social. Se puede ver en Marx el predominio de la cultura y de la cosmovisión eurocéntrica, que desde la crítica al capitalismo promueve sin embargo la dominación imperial extraeuropea.

Lo mismo les pasa a los progresistas -marxistas-marxianos devaluados- de todo el mundo: critican el capitalismo salvaje, la globalización, etc., pero en el fondo miran al mundo y a los pueblos con los ojos del Imperio, y toman por valioso lo que éste propone e intentan implantarlo uniformemente en todos los países del mundo, con lo cual dejan intacto el problema de fondo: el saqueo económico financiero, el empobrecimiento de los pueblos y la postración política de las naciones. Es significativo ver que en casi todos los países del mundo, desde las esferas oficiales, gubernamentales y legislativas se ataca y degrada a instituciones fundacionales de un país, para poder ejecutar a rajatabla los postulados y estrategias antinatalistas y criminales del grupo Rockefeller. Con muchos de los gobernantes, legisladores y jueces a la cabeza, los progresistas constituyen la quinta columna de los ricos y poderosos del mundo que dueños de las riquezas del mundo pretenden ahora el despoblamiento de nuestro planeta, para tener paz y seguridad. ¿Servir a los intereses foráneos y ajenos al pueblo, a la Nación y a la cultura autóctona no constituye un delito de traición a la Patria, en este caso promoviendo un verdadero infanticidio cruel, cobarde e inhumano para beneplácito del grupo Rockefeller y sus amigo s plutócratas?

Declaración sobre Población por parte de lí der es mundiales (1966)

La paz del mundo es de suprema importancia para la com unidad de las naciones, y nuestros gobiernos están dedicando sus mejores esfuerzos para mejorar las perspectivas de la paz en esta y en las siguientes generaciones. Pero otro gran problema amenaza al mundo –un problema menos visible pero no menos inmediato. Éste es el problema del crecimiento poblacional no planificado.

Desde los comienzos de la historia hasta la mitad del último siglo es el tiempo que le llevó a la humanidad alcanzar una población de mil millones de personas. Pero le tomó menos de un siglo alcanzar los 2 mil millones, y solo treinta años alcanzar los 3 mil millones. Al ritmo de crecimiento actual, habrá 4 mil millones para 1975 y cerca de 7 mil millones para el año 2000. Este incremento sin precedentes nos presenta una situación única en temas humanos y un problema que crece en forma cada vez más urgente ante cada día que pasa.

Los números mismos son impactantes, pero sus implicaciones poseen un significado mucho mayor. El crecimiento demasiado rápido de la población dificulta enormemente que se puedan promover niveles superiores de vida, además de la educación, así como mejorar la salud y el sistema sanitario, proporcionar mejores viviendas y transportes y fomentar oportunidades culturales y recreativas –e inclusive en algunos países asegurar alimentos suficientes. En síntesis, la aspiración humana, común a todos los hombres de cualquier parte, de vivir una vida mejor se está frustrando y comprometiendo.

Como jefes de gobierno activamente preocupados por el problema poblacional, compartimos estas convicciones:

Creemos que el problema poblacional debe ser reconocido como un elemento principal en la planificación nacional a largo plazo si los gobiernos han de alcanzar sus metas económicas y satisfacer las aspiraciones de sus pueblos.

Creemos que la gran mayoría de los padres desean tener el conocimiento y los medios para planificar sus familias; que la oportunidad para decidir el número y el espaciamiento de los hijos es un derecho humano básico.

Creemos que una paz duradera y significativa dependerá en medida considerable del modo en que se afronten con éxito los desafíos que plantea el crecimiento de la población.

Creemos que el objetivo de la planificación familiar es el enriquecimiento de la vida humana, no su restricción; que la planificación familiar, al asegurar mayores oportunidades a cada persona, libera al hombre para alcanzar su dignidad individual y lograr su potencial pleno.

Al reconocer que la planificación familiar favorece los intereses vitales de la nación y de la familia, nosotros, los abajo firmantes, esperamos realmente que los líderes de todo el mundo compartirán nuestros puntos de vista y se unirán a nosotros para afrontar este gran desafío, para el bienestar y felicidad de todas las personas del mundo.

HAROLD HOLT

Primer Ministro de Australia

GE. J.A. ANKRAH

Presidente del Consejo de Liberación Nacional de Ghana

ERROL W. BARROW

Primer Ministro de Barbados

MME. INDIRA GANDHI

Primer Ministro de India

CARLOS LLERAS RESTREPO

Presidente de Colombia

GENERAL SUHARTO

Presidente interino de Indonesia

JENS OTTO KRAG

Primer Ministro de Dinamarca

SHAH MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Emperador de Irán

JOAQUIN BALAGUER

Presidente de República Dominicana

EISAKO SATO

Primer Ministro de Japón

D. URHO KEKKONEN

Presidente de Finlandia

HIS MAJESTY HUSSEIN

Rey del Reino Hasemita de Jordania

GENERAL CHUNG HEE PARK

Presidente de la República de Corea

LEE KWAN YEW

Primer Ministro de Singapur

TUNKU ABDUL RAHMAN

Primer Ministro de Malasia

TAGE ERLANDER

Primer Ministro de Suecia

Su Majestad HASSAN II

Rey de Marruecos

THANOM KITTIKACHORN

Primer Ministro de Tailandia

Su Majestad MAHENDRA

Rey de Nepal

ERIC WILLIAMS

Primer Ministro de Trinidad y Tobago

J. ZULSTRA

Primer Ministro de los Países Bajos

HABIB BOURGIBA

Presidente de Túnez

KEITH HOLYOAKE

Primer Ministro de Nueva Zelandia

GAMEL ABDEL NASSER

Presidente de República Árabe de Egipto

PER BORTEN

Primer Ministro de Noruega

HAROLD WILSON

Primer Ministro del Reino Unido

FIELD MARSHAL MOHAMMED AYUB KHAN

Presidente de Pakistán

LYNDON B. JOHNSON

Presidente de los Estados Unidos de América

FERDINAND E. MARCOS

Presidente de la República de Filipinas

MARSHAL JOSIP BROZ-TITO

Presidente de Yugoslavia

[Redactado y distribuido por John D. Rockefeller III, firmado por 30 líderes mundiales en 1966]

(Versión origin al en inglés en: https://www.jstor.org/stable/1965194

Traducción por José Arturo Quarracino)

[1] PPFA (Planned Parenthood Federation of America) es la filial estadounidense de la multinacional abortista británica IPPF (International Planned Parenthood Federation). El Alan Guttmacher Institute es un desprendimiento de aquélla, pero trabaja siempre en consonancia y conformidad con ella.

[2] “Embarazo no planeado y aborto a nivel mundi al”, julio de 2020, se la puede consultar y editar en https://www.gutt macher.org/es/fact-sheet/aborto-inducido-nivel-mundial

