Il Massacro degli Innocenti. Clan Rockefeller, l’Erode Contemporaneo

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ci offre questa riflessione sugli obiettivi di medio e lungo termine di alcune élites molto ricche e molto potenti. Buona lettura.

§§§

Il massacro degli innocenti = Clan Rockefeller, l’Erode contemporaneo

Di José Arturo Quarracino

È noto che alla nascita del Messia, il re Erode fece uccidere tutti i bambini sotto i 2 anni a Betlemme di Giudea e nella regione circostante, perché sentiva che il suo potere reale era minacciato. Questo massacro indiscriminato di coloro che rappresentavano un potenziale pericolo per l’esaltatato re d’Israele è noto come il massacro dei Santi Innocenti, che la Chiesa Cattolica celebra e commemora subito dopo la festa del Natale, il 28 dicembre di ogni anno.

21 secoli dopo questo quadro crudele e disumano si ripete di nuovo, su scala planetaria. L’Erode del nostro tempo è stato John D. Rockefeller III, personaggio emblematico dei gruppi che attualmente dominano il mondo a proprio piacimento e a proprio vantaggio, appropriandosi della maggior percentuale di beni e ricchezze che vengono prodotti. Così lo troviamo già nel 1952 a fondare il Population Council per affrontare i problemi legati alla popolazione, scioccato dall’alta densità di popolazione concentrata nell’Asia meridionale e orientale, la regione che stava vivendo una rapida crescita demografica e dove milioni di persone vivevano a malapena. Ma questa preoccupazione non si basava su sentimenti filantropici e su criteri di giustizia sociale e di equa distribuzione della ricchezza, ma per non mettere in pericolo il possesso della ricchezza che i grandi gruppi economici erano riusciti a concentrare a proprio vantaggio e a scapito di miliardi di persone nel mondo. Come potevano essere in pace Rockefeller e i suoi soci? Impedendo la crescita non pianificata della popolazione mondiale, attraverso l’uso di contraccettivi che limitano il controllo delle nascite e, infine, decriminalizzando l’aborto. La salute riproduttiva diventa il criterio cardine per coordinare la pianificazione familiare, l’educazione sessuale, il consumo di massa di contraccettivi e infine l’aborto, e ha anche un profondo carattere imperialista e colonialista, poiché questa politica antinatalista viene applicata soprattutto fuori dagli Stati Uniti, nella misura in cui la suddetta agenzia “ha dato priorità alla salute riproduttiva e al benessere di un miliardo di adolescenti dei paesi in via di sviluppo che stanno per iniziare la loro vita riproduttiva e il cui comportamento modellerà il futuro dei loro paesi”. Così vediamo che la prima delle attività che il Consiglio stesso promuove è quella di “sviluppare contraccettivi e altri prodotti per migliorare la salute riproduttiva”. Come si può vedere, per portare avanti questa politica, ma allo stesso tempo coprirla, i gruppi di potere non esitano a ricorrere alla manipolazione del linguaggio, poiché trasformano la riproduzione umana in una malattia e le sostanze chimiche che servono ad impedire la vita in medicine che curano (cfr. http://www.popcouncil.org/esp/mision.html).

Nel 1966, John D. Rockefeller III ha redatto un documento che è stato firmato da 30 dei principali leader mondiali. Secondo la prospettiva del magnate americano – ufficialmente avallata da alcuni presidenti, re e primi ministri – la popolazione mondiale è il problema prioritario che deve essere affrontato urgentemente a livello globale, poiché mette in pericolo la pace mondiale. Visto da lontano, è sorprendente che a metà degli anni ’60, al culmine della guerra fredda del capitalismo contro il comunismo, nel mezzo di una feroce corsa agli armamenti, con la guerra in Vietnam in corso “per fermare l’espansione marxista in Asia”, la vera preoccupazione di Rockefeller era la crescita della popolazione mondiale, che metteva in pericolo la pace mondiale. Allo stesso tempo, da un punto di vista puramente finanziario, Robert McNamara (ex segretario alla difesa degli Stati Uniti e poi presidente della Banca Mondiale) ha proclamato la necessità di controllare la crescita della popolazione mondiale.

In altre parole, per il gruppo Rockefeller e i “padroni del mondo” sono le grandi popolazioni che mettono in pericolo la pace mondiale, perché? Perché la crescita della popolazione di un paese “rende molto difficile promuovere standard di vita più alti e l’istruzione, migliorare la salute e i servizi igienici, fornire alloggi e trasporti migliori, e promuovere opportunità culturali e ricreative – e persino in alcuni paesi assicurare cibo sufficiente”. Si intende dire allora che non è l’ingiustizia sociale – bassi salari, commercio ineguale tra i paesi, spese irrazionali per gli armamenti, ecc. – che impedisce alle persone di essere felici e di avere una vita dignitosa: se la maggioranza delle persone nel mondo non ha condizioni di vita decenti, non ha accesso all’istruzione, alla salute e alle cure mediche e in molti casi muore di fame, è colpa del presunto grande numero di persone nel mondo, per cui i bambini sono diventati i nemici della pace mondiale.

Quali sono i dogmi che Rockefeller propone come “credo” per promuovere il controllo delle nascite e la crescita della popolazione nel mondo?

a) che il controllo della crescita della popolazione è la base per lo sviluppo economico dei popoli;

b) che decidere quanti figli avere è un diritto umano fondamentale;

c) che il controllo della crescita della popolazione è la condizione prioritaria per raggiungere una pace mondiale duratura e significativa; c) che troppi bambini ostacolano lo sviluppo economico; d) che troppi bambini sono un diritto umano fondamentale; e) che la crescita della popolazione è un diritto umano fondamentale;

d) che troppi figli sono un ostacolo a una vita dignitosa e soddisfacente (cioè, per essere non poveri e dignitosi, bisogna avere pochi figli, e meglio se non se ne ha nessuno).

Come si vede in questa proposta rockefelliana, siamo in presenza di autentici dogmi, perché sono principi o punti di partenza che non si discutono né si analizzano, “si devono credere” come verità assoluta. Il “filantropo” John D. Rockefeller III non spiega né motiva perché i bambini sono i nemici della pace, della giustizia e del progresso, semplicemente lo postula come una verità indiscutibile, per cui propone la via dello spopolamento del mondo come la via della pace (dei ricchi). Sulla base di questi dogmi, come hanno annunciato e proclamano ufficialmente, la preoccupazione fondamentale – trasferita ai diversi governi del mondo – è quella di educare sessualmente, di diffondere massicciamente l’uso e il consumo di contraccettivi (chiamati erroneamente farmaci, perché non curano nulla, impediscono solo la gestazione di nuove vite) e infine di depenalizzare l’aborto.

Qual è stato il risultato di questa politica antinatalista 55 anni dopo la sua promulgazione? Secondo una scheda informativa prodotta dall’Alan Guttmacher Institute – una delle maggiori entità abortiste degli Stati Uniti dopo la Planned Parenthood Federation of America[1], pubblicata nel luglio 2020, ci sono state 121 milioni di gravidanze non pianificate all’anno nel mondo tra il 2015 e il 2019. Nello stesso periodo, c’è stata una media di 73 milioni di aborti all’anno[2].

Chiaramente, è lo stesso genocidio di Erode, elevato all’ennesima potenza. E con lo stesso argomento-scusa: “godere della dolcezza del potere in pace”.

Non è sorprendente – anche se la sua crudele disumanità è stupefacente – che i potenti e i ricchi del mondo vedano i bambini poveri come i nemici che minacciano la loro pace e tranquillità, e che in conseguenza dovrebbero quindi mirare a combattere la crescita globale della popolazione in modo globale, attraverso le procedure sopra menzionate.

Ciò che è veramente sorprendente e stupefacente è che i postulati e i principi che stanno alla base della proposta di Rockefeller e del Population Council sono gli stessi che sono presenti nelle proposte dei propagatori della salute riproduttiva (organizzazioni non governative progressiste, legislatori “rivoluzionari” e “progressisti”, “sinistra democratica”, ministri della “salute”, ecc.) Soprattutto, è sorprendente e scandaloso che i criteri e i postulati del “paradigma” Rockefeller siano presenti nelle proposte di funzionari pubblici che osano persino proporre con impudenza e impunità la depenalizzazione dell’aborto (incorrendo in un reato penale che nessun ufficiale giudiziario si preoccupa di reprimere). Come si può facilmente vedere, la diffusione di massa dei metodi contraccettivi e la fornitura di massa di contraccettivi, decidere il numero di figli che si vogliono avere e il tempo per farlo come un diritto umano fondamentale, il concetto stesso di salute riproduttiva, sono tutti concetti già elaborati dal “grande fratello” americano, magnate della finanza e del petrolio tra le altre cose, che i progressisti e gli pseudo-democratici ripetono alla lettera, con poca o nessuna originalità.

Evidentemente, come dice senza mezzi termini il gruppo Rockefeller, il controllo delle nascite (contraccezione e depenalizzazione dell’aborto) è la politica che le grandi corporazioni mondiali promuovono come strumento di dominio dei popoli e delle nazioni del mondo, in particolare dei cosiddetti paesi in via di sviluppo come l’Argentina. A questo scopo, si servono di settori indigeni ideologicamente e culturalmente sottomessi, autentiche sepoys e collaborazionisti che, con un presunto atteggiamento rivoluzionario con tendenze di sinistra, legittimano i loro criteri e la loro lotta contro la crescita della popolazione mondiale.

I progressisti e la sinistra hanno lo stesso problema del padre del comunismo. In un famoso articolo, “British Rule in India”, datato 10 giugno 1853 e pubblicato il 25 giugno 1853 nel New York Daily Tribune, Karl Marx sostenne che la miseria causata in India dal dominio britannico era stata senza dubbio infinitamente più grande di tutte le calamità vissute da quel paese fino ad allora, perché l’Inghilterra aveva distrutto l’intero tessuto della società indiana senza tentare minimamente di ricostituirlo. Ma per quanto deplorevole dal punto di vista umano possa essere stata la disorganizzazione e la dissoluzione delle operose, patriarcali e innocue organizzazioni sociali indigene, e per quanto l’Inghilterra abbia agito sotto l’impulso dei più meschini ed egoistici interessi, essa fu, nonostante tutti i suoi crimini, lo strumento inconsapevole della storia nel promuovere questa distruzione del sistema sociale indiano, e nel rendere così possibile la vera rivoluzione sociale. Si può vedere in Marx il dominio della cultura e della visione del mondo eurocentrica, che dalla critica del capitalismo promuove comunque il dominio imperiale extraeuropeo.

La stessa cosa succede ai progressisti – marxisti-marxiani svalutati – in tutto il mondo: criticano il capitalismo selvaggio, la globalizzazione, ecc., ma alla fine guardano il mondo e i popoli con gli occhi dell’Impero, e prendono come valore ciò che propone e cercano di attuarlo uniformemente in tutti i paesi del mondo, lasciando così intatto il problema di base: il saccheggio economico e finanziario, l’impoverimento dei popoli e la prostrazione politica delle nazioni. È significativo vedere che in quasi tutti i paesi del mondo, dalla sfera ufficiale, governativa e legislativa, si attaccano e si degradano le istituzioni fondanti di un paese, per poter realizzare alla lettera i postulati e le strategie antinataliste e criminali del gruppo Rockefeller. Con molti governatori, legislatori e giudici in testa, i progressisti costituiscono la quinta colonna dei ricchi e potenti del mondo che, come proprietari della ricchezza mondiale, cercano ora lo spopolamento del nostro pianeta, per avere pace e sicurezza. Servire interessi stranieri che sono estranei al popolo, alla nazione e alla cultura indigena, non costituisce un crimine di tradimento, in questo caso promuovendo un vero infanticidio crudele, vile e disumano a beneficio del gruppo Rockefeller e dei loro amici plutocrati?

Dichiarazione dei leader mondiali sulla popolazione (1966)

La pace del mondo è di suprema importanza per la comunità delle nazioni, e i nostri governi stanno dedicando i loro migliori sforzi per migliorare le prospettive di pace in questa e nelle prossime generazioni. Ma un altro grande problema minaccia il mondo – un problema meno visibile ma non meno immediato. Questo è il problema della crescita non pianificata della popolazione.

Dall’inizio della storia alla metà del secolo scorso è il tempo che l’umanità ha impiegato per raggiungere una popolazione di un miliardo di persone. Ma ci è voluto meno di un secolo per arrivare a 2 miliardi, e solo trent’anni per arrivare a 3 miliardi. Al ritmo di crescita attuale, saranno 4 miliardi nel 1975 e quasi 7 miliardi nel 2000. Questo aumento senza precedenti ci presenta una situazione unica negli affari umani e un problema che diventa più urgente ogni giorno che passa.

I numeri stessi sono scioccanti, ma le loro implicazioni hanno un significato molto più grande. Una crescita troppo rapida della popolazione rende estremamente difficile promuovere standard di vita più alti e l’istruzione, migliorare la salute e i servizi igienici, fornire alloggi e trasporti migliori, e promuovere opportunità culturali e ricreative – e persino in alcuni paesi assicurare cibo sufficiente. In breve, l’aspirazione umana, comune a tutte le persone ovunque, di vivere una vita migliore viene frustrata e compromessa.

Come capi di governo attivamente interessati al problema della popolazione, condividiamo queste convinzioni:

Crediamo che il problema della popolazione debba essere riconosciuto come un elemento importante nella pianificazione nazionale a lungo termine, se i governi vogliono raggiungere i loro obiettivi economici e soddisfare le aspirazioni del loro popolo.

Crediamo che la stragrande maggioranza dei genitori desideri la conoscenza e i mezzi per pianificare la propria famiglia; che l’opportunità di decidere il numero e la distanza dei figli sia un diritto umano fondamentale.

Noi crediamo che una pace duratura e significativa dipenderà in misura considerevole da come saranno affrontate le sfide poste dalla crescita della popolazione.

Crediamo che l’obiettivo della pianificazione familiare sia l’arricchimento della vita umana, non la sua limitazione; che la pianificazione familiare, assicurando maggiori opportunità per ogni persona, libera l’uomo per raggiungere la sua dignità individuale e realizzare il suo pieno potenziale.

Riconoscendo che la pianificazione familiare è nell’interesse vitale della nazione e della famiglia, noi, i sottoscritti, speriamo sinceramente che i leader di tutto il mondo condividano le nostre opinioni e si uniscano a noi nell’affrontare questa grande sfida, per il benessere e la felicità di tutti i popoli del mondo.

HAROLD HOLT

Primo Ministro dell’Australia

LT. GE. J.A. ANKRAH

Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale del Ghana

ERROL W. BARROW

Primer Ministro de Barbados

MME. INDIRA GANDHI

Primer Ministro de India

CARLOS LLERAS RESTREPO

Presidente de Colombia

GENERAL SUHARTO

Presidente interino de Indonesia

JENS OTTO KRAG

Primer Ministro de Dinamarca

SHAH MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Emperador de Irán

JOAQUIN BALAGUER

Presidente de República Dominicana

EISAKO SATO

Primer Ministro de Japón

D. URHO KEKKONEN

Presidente de Finlandia

HIS MAJESTY HUSSEIN

Rey del Reino Hasemita de Jordania

GENERAL CHUNG HEE PARK

Presidente de la República de Corea

LEE KWAN YEW

Primer Ministro de Singapur

TUNKU ABDUL RAHMAN

Primer Ministro de Malasia

TAGE ERLANDER

Primer Ministro de Suecia

Su Majestad HASSAN II

Rey de Marruecos

THANOM KITTIKACHORN

Primer Ministro de Tailandia

Su Majestad MAHENDRA

Rey de Nepal

ERIC WILLIAMS

Primer Ministro de Trinidad y Tobago

J. ZULSTRA

Primer Ministro de los Países Bajos

HABIB BOURGIBA

Presidente de Túnez

KEITH HOLYOAKE

Primer Ministro de Nueva Zelandia

GAMEL ABDEL NASSER

Presidente de República Árabe de Egipto

PER BORTEN

Primer Ministro de Noruega

HAROLD WILSON

Primer Ministro del Reino Unido

FIELD MARSHAL MOHAMMED AYUB KHAN

Presidente de Pakistán

LYNDON B. JOHNSON

Presidente de los Estados Unidos de América

FERDINAND E. MARCOS

Presidente de la República de Filipinas

MARSHAL JOSIP BROZ-TITO

Presidente de Yugoslavia

[Redactado y distribuido por John D. Rockefeller III, firmado por 30 líderes mundiales en 1966]

(Versión origin al en inglés en: https://www.jstor.org/stable/1965194

Traducción por José Arturo Quarracino)

[1] PPFA (Planned Parenthood Federation of America) es la filial estadounidense de la multinacional abortista británica IPPF (International Planned Parenthood Federation). El Alan Guttmacher Institute es un desprendimiento de aquélla, pero trabaja siempre en consonancia y conformidad con ella.

[2] “Embarazo no planeado y aborto a nivel mundi al”, julio de 2020, se la puede consultar y editar en https://www.gutt macher.org/es/fact-sheet/aborto-inducido-nivel-mundial

