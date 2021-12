I numeri non parlano da soli. E il Governo Gioca a Dadi con le Nostre vite

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’ing. A Zerbini ci ha inviato questo contributo, di cui lo ringraziamo di cuore, sui numeri e su come sia possibile dare loro un senso. E come vengano utilizzati per far dire loro cose assurde. Buona lettura.

I numeri non parlano da soli.

Così come per trasformare le singole parole in pensieri è necessario conoscere non solo il vocabolario, ma anche la grammatica e la sintassi, per trasformare i numeri in dati significativi per prendere delle decisioni è necessario conoscere la matematica in tutti i suoi aspetti.

Aderendo alla richiesta fattami da ARRENDERSI ALL’EVIDENZA in risposta ad un mio commento (che qui per facilità dei lettori ripropongo per intero ) completo l’esempio del dado allargandolo al caso che i dadi siano due.

I nostri governanti giocano a dadi sulle nostre persone.

Questa non è una riflessione per esperti. So benissimo che su questi argomenti c’è chi ne sa molto più di me. Ma ne esistono tanti che ne sanno molto di meno ed è a loro che la dedico .

Il dado oggetto del mio articolo https://www.marcotosatti.com/2021/11/03/le-statistiche-viste-da-un-esperto-il-certo-il-possibile-limpossibile-il-probabile/ ha ancora moltissime cose da dirci sulle statistiche bugiarde e fasulle che ci vengono propinate sui vaccini e sul covid.

La probabilità matematica (rapporto fra numero di eventi favorevoli e numero totale di eventi possibili) è calcolabile con certezza quando sono certi i due termini del rapporto. Se questo non è, si può procedere al calcolo di una probabilità statistica ricavata dal rapporto fra frequenza di prove con esito favorevole e totale delle prove. Ma qui sta il busillis : quante prove devo effettuare affinchè il calcolo dia un risultato il più vicino possibile alla realtà?

Chiediamolo al dado.

Nell’articolo citato, abbiamo visto che la probabilità che lanciando un dado esca un determinato numero è 1 (numero di casi favorevoli ) su 6 (numero di casi possibili) : 1*100/6= 16,67%.

Questa probabilità vale per ognuno dei sei numeri scritti sulle sei facce del dado.

Ora proviamo ad ottenere la stessa risposta mediante prove.

Supponiamo di fare dieci prove ottenendo la seguente sequenza di risultati : 4,6,3,2,2,6,3,5,2,3. Facciamo la tabellina delle frequenze :

4 freq. = 1

6 freq. = 2

3 freq. = 3

2 freq. = 3

5 freq. = 1

1 freq. = 0

Le corrispondenti probabilità statistiche (frequenza/ numero di prove) risultano essere:

1 Prob. = 0 ; 2 Prob. = 30% ; 3 Prob. = 30% ; 4 Prob. = 10% ; 5 Prob. = 10% ; 6 Prob. = 20%

Dopodichè vado in giro a dire che ho scientificamente provato che lanciando un dado, i numeri 2 e 3 hanno una probabilità di uscire 3 volte superiore a quella dei numeri 4 e 5 e 5 volte superiore a quella del numero 6 e che il numero 1 ha 0 probabilità di uscire. Si tratta di risultati nemmeno confrontabili con quelli ottenuti col calcolo della probabilità matematica e inutilizzabili per fare previsioni su quello che avverrà effettuando altri lanci. Ma non è finita qui.

Se riprovo facendo altri dieci lanci avrò 10 numeri completamente diversi , ad esempio : 3,2,1,4,1,5,6,3,4,1.

Per conseguenza saranno completamente diversi i risultati del conteggio delle frequenze e del calcolo delle probabilità statitistiche. Chi ne ha voglia, provi a farlo.

Tutto ciò premesso, mi pare evidente che utilizzare le frequenze dei non vaccinati, dei semi vaccinati, dei totalmente vaccinati, dei vaccinati scaduti, rilevate in determinate situazioni come positivi, ricoverati in reparti normali, in terapie intensive, in camere mortuarie o in una farmacia dove si effettuano i tamponi, e poi utilizzarle per calcolare delle probabilità statistiche e ricavarne dei rapporti per calcolare indici di rischio di positività, di necessità di ricovero e addirittura di morte per le diverse categorie, sia un esercizio del tutto inutile per non dire pericoloso e offensivo per l’intelligenza della gente. Senza contare che i campioni utilizzati sono troppo piccoli per dare risposte attendibili, che i valori di frequenza rilevati sono continuamente variabili di giorno in giorno, che errori di calcolo sono sempre possibili. Eppure ancora ieri sera ci siamo sentiti autorevolmente dire che un ultra ottantenne non vaccinato ha una probabilità di morire di covid 80 volte superiore a quella di un vaccinato. Forse questo potrà servire per giustificare l’ingiustificabile moria di anziani avvenuta soprattutto nei primi mesi di pandemia nelle RSA, grazie all’incuria con cui la loro salute è stata seguita.

La lezioncina del dado però non finisce qui.

Se la probabilità matematica che esca un determinato numero è uguale a 1/6 qual è la probabilità che uno stesso numero esca due volte di seguito? La semplice esperienza ci dice che tale probabilità è sicuramente più piccola di 1/6 e la matematica che cosa ci dice? La risposta matematica è che trattandosi di una probabilità composta il suo valore è uguale al prodotto delle due probabilità singole. In questo caso il risultato è 1/6 * 1/6 = 1/36 = 2,78 % .

Applicando tale procedimento possiamo calcolare quale sia la probabilità per una stessa persona di ammalarsi due volte di covid. Se la probabilità di ammalarsi una volta è 2/100.000 quella di ammalarsi due volte è 4/10.000.000.000, ma non è per merito del vaccino!!!!!!!

E se i dadi invece di essere uno fossero due?

In questo caso il discorso si fa molto più complicato sia per la probabilità matematica, sia per la probabilità statistica.

Qual è la probabilità matematica che lanciando i due dadi diano entrambi lo stesso numero? Trattandosi di una probabilità composta la probabilità è P= 1/6 *1/6 = 1/36 esattamente uguale a quella di ottenere da un solo dado lo stesso numero per due volte consecutive.

Ma se consideriamo la somma dei due numeri, la probabilità che esca un determinato valore_ somma è ancora uguale a 1/36? Magari qualcuno penserà che sia proprio così, ma sarebbe completamente sbagliato, salvo che per due valori : 2 =1+1 e 12 =6+6 . Ma per tutti gli altri numeri >2 e <12 che cosa succede?

Succede che fa capolino il calcolo combinatorio, come vedremo dagli esempi che seguono.

Iniziamo col dire che la serie dei numeri possibilmente ottenibili come somma dei due dadi è la seguente : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (in totale 11 numeri) . Col calcolo della probabilità matematica semplice uno potrebbe pensare che la probabilità che in un lancio la somma sia per esempio = 5 è data dal rapporto 1/11 = 0,0909 = 9,09 % . Ma sarebbe SBAGLIATO. E perché? E qual è il ragionamento corretto per arrivare alla risposta giusta?

Qui di seguito c’è la tabellina di alcune delle 6 combinazioni possibili e la somma (S) dei due valori ottenibili col lancio di due dadi (chiamiamoli A e B)

Somma =1

Nessun caso

Somma =2

A = 1 e B = 1 un solo caso

Somma=3

A=1 e B=2 ; A=2 e B=1 due casi

Somma =4

A=1 e B=3 ; A=3 e B=1 ; A=2 e B=2 tre casi

Somma=5

A=1 e B=4 ; A=4 e B=1 ; A=2 e B=3 ; A=3 e B=2 quattro casi

A questo punto arriva il saputello di prima e dice: ho capito! La probabilità che in un lancio la somma sia uguale a S è data da (S-1) /36 !!!!! Invece se continuiamo vedremo che questa regola è vera fino ad S= 7 dopodiché il valore della probabilità continua a decrescere . Ad esempio per S=7 le possibilità sono :

A=1 e B=6 ; A=6 e B=1; A=2 e B=5 ; B=2 e A=5 ; A=3 e B=4 ; B=3 e A=4 e non sono 7 ma 6 e la probabilità non è 7/36 ma 6/36=1/6= 0,167= 16,6% !!!

per S=8 le possibilità sono 5

A=2 e B=6 ; B=2 e A=6 ; A=3 e B=5 ; B=3 e A=5; A=4 e B=4

E se fosse S=10 le combinazioni sarebbero solo tre : A=4 e B=6 ; B=4 e A=6 ; A=5 e B=5 con una probabilità P=3/36=1/12= 0,083= 8,3% cioè la metà della probabilità della somma S=8 .

Ora lasciamo da parte i numeri e cominciamo a ragionare .

Su tutto quanto detto sopra sarebbe enunciabile un preciso teorema ma non è questo il luogo per farlo. Si possono però trarre molte deduzioni logiche.

Se solo passando da uno a due dadi le cose si complicano in questo modo, che cosa succede passando da due a tre, a dieci, a cento, a mille o ad un milione di dadi?

Se al posto del dado mettiamo l’uomo che non è un semplice esaedro ma è un poliedro, con un numero immenso di facce diverse, di che percentuali, di che probabilità parliamo? Con quale spocchiosa arroganza diciamo che è scientificamente provato che in terapia intensiva ci va il 70 % dei non vaccinati e il 30% dei vaccinati? A parte che l’affermazione andrebbe fatta al contrario e detta così è una stortura , dove e con quale precisione sono stati rilevati i dati? Agli ospedali sentinella Fiaso: 11 strutture in tutta Italia per monitorare l’andamento dei ricoveri Covid?

Si tratta in fin dei conti di 11 ospedali in tutta Italia sulle centinaia (forse migliaia ) di unità ospedaliere sul territorio. Poi con una indicibile leggerezza si generalizza il dato a 59,3 milioni di italiani.

Ammesso che sia vero che l’80% degli italiani è vaccinato con almeno una dose e che il 20% non è vaccinato e che il 10,97 % è vaccinato con tre dosi, se io incontro due persone a caso le possibilità sono: che A sia vaccinato e B no; che B sia vaccinato e A no; che entrambi siano vaccinati; che entrambi non siano vaccinati; che entrambi siano positivi; che entrambi siano negativi; che A sia positivo e B sia negativo; che A sia negativo e B sia positivo. A questo punto come faccio a sapere se devo stare lontano da entrambi, posso avvicinarmi ad entrambi, posso avvicinarmi ad A ma non a B, posso avvicinarmi a B ma non ad A?

E se viene il corriere a portarmi un pacco devo chiedergli il green pass ? E se pur avendo il green pass fosse positivo? Allora il pacco lo ritiro o no? Lo apro o no?

Ora ecco la conclusione. La via per risolvere un problema complesso come quello del Covid non è quella delle statistiche numeriche, anche se come feedback siano molto importanti. L’unica via è quella della ricerca in laboratorio su come è fatto, come si riproduce, come si diffonde, e sugli ammalati per capire con quali meccanismi attacca l’uomo, lo fa ammalare, lo uccide e come e con quali farmaci si può neutralizzare. Tutto il resto sono solo chiacchiere.

