Porfiri, l’Anno che Verrà. In Streaming, oggi, alle 18.00

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri ci invita a seguirlo, oggi pomeriggio, e ci offre questa riflessione sull’anno che sta finendo, e le previsioni su quello che verrà…trovate i dettagli qui sotto.

***

Un messaggio di Aurelio Porfiri per fare il punto del 2021 ed annunciare le novità per il 2022.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: anno che verrà, porfiri



Categoria: Generale