L’Uttar Pradesh (240 milioni) si Dichiara Covid Free. Usa l’Ivermectina…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offro alla vostra attenzione questo video, in inglese.

https://rumble.com/vn8v7a-india-govt.-declares-most-populated-state-officially-covid-free-after-wides.html

In esso si dice che l’Uttar Pradesh, uno dei più popolosi Stati dell’India, con 240 milioni di abitanti, è stato dichiarato Covid free. Da ricordare che in India è stato fatto ampio uso, per contrastare il Covid nelle su prima fasi, dell’Ivermectina, un antiparassitario usato normalmente in medicina su esseri umani. L’Ivermectina, come l’Idrossiclorochina sono stati oggetto di una violenta e mirata campagna con studi fasulli. Il problema è che il loro costo è bassissimo, e quindi, differenza del siero genico non può garantire guadagni miliardari alle Case farmaceutiche. Qui sotto trovate una serie di screen shot che illustrano l’argomento. La seconda fotografia ricorda che l’Associated Press ha dovuto ritirare un articolo in cui -falsamente – si parlava di effetti collaterali negativi dell’Ivermectina. La terza illustra come l’uso dell’Ivermectina sia noto da tempo contro il Covid.

Nell’Uttar Pradesh la percentuale di vaccinai è del 5.8 sulla popolazione totale…

§§§

